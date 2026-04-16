【市場レポート】50億円超を売り上げたH2 Christie′s International Real Estateトップセールスの視点：海外超富裕層（HNWI）が今、東京・京都に注目する理由

H2Group株式会社

2026年3月5日、東京・日比谷に新たな拠点を構えたH2クリスティーズ・インターナショナル・リアルエステート（以下、H2クリスティーズ）。開設からわずか数週間で、渋谷の「Natural Ellipse」や京都の歴史的邸宅「船岡ハウス」など、日本を代表する希少物件の独占媒介権を次々と獲得しています。

この異例のスピード展開の裏には、海外投資家の心理を的確に捉える「独自の市場視点」があります。Christie’s International Real Estateのグローバルネットワークにおいて「上位1%（Masters Circle）」に選出されるトップセールスの知見から、現在最前線で起きているアジアの機関投資家やファミリーオフィスの動向シフトをレポートします。

■ 金融の厳格さと最高峰ホスピタリティの交差点から見えた、富裕層の「言葉にされないニーズ」

海外の超富裕層（HNWI）が日本の不動産に求める真のニーズを的確に浮き彫りにするには、二つの異なる視点が必要です。一つは、投資銀行やヘッジファンドが求める「金融の厳格な投資基準」。もう一つは、アマン（Aman Resorts）やマンダリンオリエンタルといったラグジュアリーホテルが提供する「究極のエクスクルーシブ体験」です。

一見相反するこの両極のビジネス構造を掛け合わせる視点を持つことで初めて、単なる利回り計算には表れない、投資家の奥深い心理的欲求が見えてきます。

ニセコリゾートHakuvillas内撮影

■ 50億円超の販売データが示す、リゾートから「都市と伝統」への関心のシフト

ニセコ市場における100件以上、高級ヴィラ単体で50億円（JPY 5,000,000,000）超という販売実績データを通してみると、現在のインバウンド投資における明確なシフトが浮かび上がります。

これまで、アジアのファミリーオフィスやファンドの視線は、世界最高峰のパウダースノーを誇るニセコに集中していました。しかし現在、トップ投資家向けの限定説明会で最も熱を帯びているのは、**東京のアーキテクチャー（建築）と京都のヘリテージ（歴史的遺産）です。

■ 「利回り」から「心理的充足」へ。HNWIを突き動かす4つの客観的ドライバー

ニセコから都市部・文化の中心地へと投資家の目が向く背景には、数字上のリターンを超えた深い心理的欲求があります。最前線の視点から、彼らが東京と京都に注目する理由を次の4つの要素に分解できます。

京都の歴史的邸宅内撮影【希少性とレガシー】

アジアの超富裕層の主眼は、単なる『利回り（Yield）』から『遺産（Legacy）』へと移行しています。京都の歴史的邸宅や渋谷の唯一無二の建築は、不動産というよりも『ファインアート（美術品）』として捉えられています。市場に二度と出回らない希少性を自らのポートフォリオに収めるという心理的充足感は、数字上のリターンを遥かに凌駕しています。

【感情的投資利益と安全地帯】

マクロ経済や地政学的な不確実性が高まる中、求められているのは『Emotional ROI』です。日本の比類なき治安の良さ、法制度の透明性、そして文化的な奥深さは、世界中のどの市場にも真似できない『心理的な安全地帯（セーフヘイブン）』として機能しています。彼らは資産を守るだけでなく、家族の心の平穏を買っているのです。

【摩擦の排除と究極のサンクチュアリ】

最高峰のホスピタリティ業界における真のラグジュアリーとは『摩擦の欠如』です。投資家たちは、日本の卓越したインフラと『おもてなし』の精神が、自分たちの所有するプライベート空間にもシームレスに延長されることを期待しています。外界のストレスを完全に遮断できる究極のサンクチュアリが求められています。

【行動の二面性】

ニセコリゾート内撮影

現代の超富裕層のライフスタイルは非常にダイナミックであり、心理的に強い『コントラスト』を欲しています。ビジネスの最前線である『東京のハイパーモダンなエネルギー』で刺激を受け、直後に『京都の深い静寂と歴史』の中で精神をデトックスする。この両極端な体験を一つの国で完結できることこそが、日本がトップ投資家を惹きつける最大の理由です。

HANAZONO - ニセコの新しい重心

■ 「最高級リゾート」に匹敵するプライベート空間を、日本の中枢で所有する

渋谷の『Natural Ellipse』や京都の『船岡ハウス』が世界の投資家から注目を集めるのは、それらが単なる高級住宅ではなく、完璧なプライバシーと美意識、そして上記の複雑な心理的欲求をすべて満たす『プライベート・サンクチュアリ』として機能するからです。

日本全国のプレミアムな不動産を網羅するH2クリスティーズ東京オフィスは、トップセールスによる深い市場洞察力（インサイト）と客観的な事実確認を駆使し、日本の真の価値を世界トップクラスの投資家へと繋いでまいります。

【本レポートに関する市場インサイト提供】

ポール・モリス（Paul Morris） H2 Christie's International Real Estate シニア不動産アドバイザー。金融（東京での投資銀行・ヘッジファンド向け商業不動産）と、ラグジュアリーホスピタリティ（シンガポールでのアマンリゾーツ等向け事業責任者）の双方に精通。ニセコ市場等でアジアのファミリーオフィスと深い関係を築き、世界トップ1%のプロデューサーに贈られる「Christie’s Masters Circle」を受賞。

H2クリスティーズ・インターナショナル・リアルエステートについて

20年以上の歴史を持つH2グループの一部であるH2クリスティーズ・インターナショナル・リアルエステートは、日本の高級不動産市場における屈指のリーダーです。北海道の世界的リゾート地であるニセコと富良野に拠点を持ち、現在は東京に旗艦オフィスを構え、高級物件の売買、賃貸、開発、物件管理を専門としています。同社は、クリスティーズ・インターナショナル・リアルエステート・ネットワークのグローバルな影響力と名声を活用し、国内および国際的なお客様にオーダーメイドのサービスを提供することに尽力しています。

公式サイト：https://h2realestate.jp/

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メディア連絡

H2 Group Joey Mori

メール - joey.mori@h2group.com

H2 Christie’s International Real Estate - Tokyo Office