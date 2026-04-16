全国から198点の“想い”が集結「第2回 思い出の賞状コンテスト」受賞作品を発表

株式会社ササガワ

創業130年の歴史を持ち、タカ印ブランドの賞状用紙を企画製造販売する株式会社ササガワ（本社：大阪市／代表取締役社長：笹川敦司）は、「第2回 思い出の賞状コンテスト」の受賞作品を決定し、公式ホームページにて結果発表を行いました。

本コンテストは、賞状の画像や、“心に残る賞状”にまつわるエピソードを全国から募集するもので、2025年11月から2026年1月末までの約3ヶ月間で、合計198点の応募が寄せられました。

家族への感謝、教育現場での交流、人生の節目、そしてユーモアあふれる表彰など、多様な背景を持つ賞状が集まり、それぞれにかけがえのないストーリーが込められています。

厳正なる審査の結果、「デザイン賞」「レア賞」「キッズ手作り賞」「エピソード賞」「審査員特別賞」など各賞が決定いたしました。

第2回思い出の賞状コンテスト結果発表

結果発表ページ：https://www.sasagawa-brand.co.jp/sp/manazashi/omoide-2/result.html

■198点の物語が教えてくれた「賞状の力」とは

・家族への深い感謝を、手書きの温もりと完成度で表現した一枚。

・国際的な評価と技術的価値を併せ持つ、希少性の高いデジタル賞状。

・子どもの純粋な想いがまっすぐに伝わる、心あたたまる手作り賞状。

・教育現場で生まれた信頼と愛情の物語が詰まった感動の一枚。

・ユーモアと愛情が絶妙に交差した、記憶に残るユニークな賞状。

など本コンテストに寄せられた198点の作品から浮かび上がったのは、「賞状」が単なる表彰の枠を超え、人と人との関係性や人生の一場面を映し出す存在であるということです。

それぞれの賞状には、贈る側の想いと受け取る側の記憶が重なり合い、かけがえのない物語が丁寧に描かれています。

本コンテストは、その一つ一つの物語を通じて、「人が人を想う気持ちを形にする文化」の豊かさを改めて実感する機会となりました。

■どれも大賞にしたい--審査が直面した選考の難しさ

今回の審査において最も大きな課題となったのは、作品の優劣をつけること自体の難しさでした。

デザイン性や希少性といった評価軸に加え、それぞれの賞状に込められた背景やストーリーの重みが非常に大きく、単純な比較では評価しきれない魅力を持つ作品が数多く寄せられました。

最終選考においては、どの作品も大賞に選びたいと思わせるものばかりで、審査は非常に難航しました。

その結果、当初の想定にはなかった「審査員特別賞」を設けることとなりました。応募された賞状には、素敵なエピソードや深い想いが数多く込められており、それらをできるだけ多くの方に届けたいという考えから生まれた賞です。

■各賞の決定

結果発表の詳細は以下の特設サイトをご覧ください。

【第2回 思い出の賞状コンテスト 結果発表】

https://www.sasagawa-brand.co.jp/sp/manazashi/omoide-2/result.html(https://www.sasagawa-brand.co.jp/sp/manazashi/omoide/result.html)

【各受賞作一覧】

デザイン賞デザイン賞

家族への敬意が感じられる真心こもった手書きの枠が優れた賞状

レア賞レア賞

欧州らしい気品とエンブレムの美しさ並びにデジタル証明書という希少性がある賞状

キッズ手作り賞キッズ手作り賞

お子様の優しい想いが感じられご両親が大切にされていたことが伝わる賞状

エピソード賞エピソード賞

子どもらしい手書きの愛情あふれる賞状

審査員特別賞審査員特別賞

娘様からのユーモアあふれる表現とお父様への深い想いが伝わる賞状

■ 今後の展望

今回のコンテストを通じて、賞状は単なる表彰の手段ではなく、人の想いを伝え、記憶として残り続ける大切な文化であることを再認識しました。

今後も本コンテストを通じて、このような“人が人を想う気持ちを形にする文化”を広く発信し、次の世代へとつないでいけるよう取り組んでまいります。

■「タカ賞状のまなざしサイト」について

今回の「第2回 思い出の賞状コンテスト」は、賞状の深い魅力を多くの人に知ってもらうための情報サイト「タカ賞状のまなざし」からの派生イベントとなります。当サイトではササガワ社員から賞状を募集したイベントのことや、子供の成長のために賞状を活用する小学校の先生へのインタビュー記事、様々な場所へ表彰しに行くレポート、賞状に関する知識など記事にして、賞状や表彰に関わる色々な情報をお届けしています。

タカ賞状のまなざし

【タカ賞状のまなざしURL】https://www.sasagawa-brand.co.jp/sp/manazashi/

■株式会社ササガワについて

創業明治27年の紙製品メーカー。主要ブランドはタカ印。主に賞状用紙、慶弔用品（のし紙、のし袋、金封）、店舗用品（プライスカード、POP用品、店舗什器）、ラッピング用品（包装紙、シール）、抽選用品(オリジナル三角くじ、抽選箱)、ハンドメイド作家向け販促用品（オリジナルワークス）を企画製造し販売しています。

■会社概要

会社名：株式会社ササガワ

所在地：大阪市中央区南船場1-16-29

代表者：笹川 敦司

創業：1894年（明治27年）

設立：1928年（昭和3年）11月

URL：https://www.sasagawa-brand.co.jp/

事業内容： イベントを盛り上げるサポートアイテムを提供する、紙製品メーカーです。

ブランドコンセプト：想いをカタチに、共によろこぶ

■一般の方からのお問い合わせ先

株式会社ササガワ マーケティング部 担当 岡本

TEL：06-6261-2831

e-mail：manazashi@sasagawa-brand.co.jp