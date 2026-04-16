日本セーフティー株式会社、審査申込をWEBで完結する新サービス「NSWeb申込サービス」をリリース

日本セーフティー株式会社

日本セーフティー株式会社（本社：大阪府大阪市北区、代表取締役 大塚 孝之）（以下「弊社」）は、

2026年4月、保証委託契約の審査申込業務をオンラインで完結できる新サービス「NSWeb申込サービス」の提供を開始いたしました。本サービスは、既に弊社保証サービスをご利用いただいている不動産会社様を対象に、業務効率化と入居申込者の利便性向上を支援するものです。既存の弊社保証サービスをご利用中の不動産会社様であれば、無料で本サービスをご利用いただけます。

「NSWeb申込サービス」をご利用いただくことで、申込者はスマートフォンやパソコンから24時間・場所を問わず申込情報を入力できるようになります。

これにより、不動産会社様はこれまで必要だった申込関連業務にかかる負荷を軽減し、より本質的な業務に注力することが可能になります。

【本サービスの主な特長】

１．保証委託申込のWEB完結による業務効率化

オンラインでの申込情報の入力・提出により、不動産会社様における保証委託申込手続きに伴う事務負担とコストを軽減します。

２．入力不備の自動検知機能

申込情報の入力時に、必須項目の未入力や必要書類の添付漏れを自動でチェックし、不備がある場合は画面上にアラートを表示します。

システム上で申込情報の修正も可能なため、不動産会社様の書類確認・訂正対応にかかる業務負荷を軽減し、申込情報の正確性を高めます。

３．業務支援システム「N-pallet」との連携

弊社保証サービスをご利用中の不動産会社様向けにご提供している業務支援システム「N-pallet（エヌパレ）」にて簡単な初期設定を行うだけで、すぐに本サービスをご利用いただけます。

申込者がWEBでの入力を完了した際には担当者へメールで通知が届くため、進捗確認の手間から解放されます。また、「N-pallet」のWEB申込専用管理画面では審査結果をリアルタイムで確認でき、担当者様は常に最新の状況を把握することができます。

なお、申込情報の修正が必要な場合も、「N-pallet」から直接修正するか、申込者へ修正依頼を送ることが可能です。

４．eKYC（オンライン本人確認）サービスとの連携

「NSWeb申込サービス」と「eKYCサービス」を連携させることで、申込者はオンラインで本人確認を完結できるようになります。これにより、安心・安全な本人確認を実現します。

５．申込から契約締結までをWEBでシームレスに

「NSWeb申込サービス」に加え、弊社の「電子契約サービス」および「ネット口座振替登録サービス」を併用していただくことで、申込から契約締結、さらに家賃の口座振替設定まで、一連の手続きをWEB上で完結することが可能になります。

これにより、契約締結までのリードタイムを大幅に短縮し、業務効率化を推進します。

上記のほかにも多彩な便利機能を実装しております。ご利用にあたっては、「N-pallet」内から各種設定や操作方法の説明動画をご視聴いただけます。

弊社は今後もサービスの機能拡充・改善を継続し、不動産業務のDX推進と効率化を支援してまいります。

【 会社概要 】

会社名：日本セーフティー株式会社 / NSグループ株式会社

所在地：大阪府大阪市北区中之島3丁目3番3号 中之島三井ビルディング10階

代表者：代表取締役 大塚 孝之

URL：https://nsg-inc.co.jp/

事業内容：家賃保証サービス