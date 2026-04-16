誰でも　“いきなり！メジャーデビュー”　の大チャンス！新たな才能を発掘する、あのアワードが今年もやってくる！岩井秀人（WARE）プロデュース第2回『いきなり本読み！』台本アワードの開催決定！

株式会社WARE

年齢・国籍・プロアマ・ジャンル不問！舞台上の俳優たちが『いきなり！』読んで演じる台本、今年も大募集します！

演出家・岩井秀人がプロデュースする初見の台本を舞台上で読み合わせる人気企画「いきなり本読み！」。今年も、「本読み！」の定番となる台本を募集する「第2回『いきなり本読み！』台本アワード」の開催が決定いたしました。

最優秀賞受賞作品の賞金は50万円ですが、昨年は最優秀賞が該当なしだったために賞金がキャリーオーバーされ、今年は100万円を贈呈します！さらに「いきなり本読み！」本番での上演を予定。数ある脚本アワードの中でも豪華特典が満載のアワードです。

あなたが生み出した物語が、言葉が、登場人物が、舞台上で命を吹き込まれ、個性あふれるキャストと岩井の演出によって予測不能に展開していく。そんな奇跡的な瞬間を目指してチャレンジしてみませんか？どなたにでもチャンスがある本アワード、今年も皆さんからのご応募をお待ちしております。

■「いきなり本読み！」とは？

「いきなり本読み！」とは、「出来上がった作品を見るより、稽古場の方が絶対おもしろい！」そんな岩井秀人の発想から生まれた、“初見の台本読み合わせライブ”です。台本は当日まで非公開。本番のステージ上で、初めて台本を開いた俳優たちが、演出家・岩井の進行のもと、さまざまな役を演じていきます。「俳優」「台本」「演出」というそれぞれの役割が絡まり合い、ダイナミックにドラマが立ち上がる様子を、リアルタイムで体感できる「まったく新しい演劇体験」です。

「いきなり本読み！」公式HPはこちら https://ware.mobi/ikinarihonyomi/

■ 岩井秀人からのコメント

第2回「『いきなり本読み！』台本アワード」を開催いたします！

昨年は初めての募集ながら、80名を超える強者たちにご応募いただきました。

本当にレベルの高い戦いでしたが、最優秀賞は該当者なし。

──ということで。

前回の賞金50万円はキャリーオーバーされ、

今年の最優秀賞の賞金は、100万円となります。

もちろん狭き門です。

手前味噌ではありますが、向田邦子賞・岸田國士戯曲賞をいただいた作家として、

信用第一の目線で厳しく見させていただきます。

ジャンルは不問。

コメディでも、SFでも、実験的なものでも構いません。

ただし、ちゃんと心を動かしにかかってください。

この「いきなり本読み！台本アワード」は、

賞金だけの場ではありません。

ここで選ばれた作品は、

実際に第一線で活躍している俳優たちに読まれます。読まれるかもしれません、じゃなくて、間違いなく、読まれます。

さらに、その現場には俳優のマネージャーや制作会社の方々も来場します。

つまり、「作品が評価される」だけでなく

「そのまま次の仕事につながる可能性がある」

という場です。

キャリアを一気に前に進めるチャンスとして、

本気で狙いに来てほしいと思っています。

正直、マジで応募した方がいいと思います。

ご応募、心よりお待ち申し上げる！

岩井秀人（作家・演出家）

2003年劇団ハイバイ結成。

2012年NHK BSドラマ「生むと生まれるそれからのこと」で第30回向田邦子賞。2013年舞台「ある女」で第57回岸田國士戯曲賞受賞。

近年では自身の経験を演劇化する企画「ワレワレのモロモロ」を全国で展開。2020年から「いきなり本読み！」を開始。以降、年に5回ほどのペースで開催。

株式会社WARE 公式HPはこちら https://ware.mobi/

■ 第2回 『 いきなり本読み！』台本アワード 応募要項

⚫︎賞金・受賞特典

最優秀賞（1名）賞金100万円 ＋ 「いきなり本読み！」本番でのリーディング上演

★昨年、最優秀賞が出なかったため、キャリーオーバー中！



⚫︎応募締め切り

2026年6月7日（日）必着



⚫︎応募資格

日本語での応募が可能な方。

※年齢・国籍、プロアマ、ジャンルは問いません。



⚫︎応募方法

第2回『いきなり本読み！』台本アワード 特設サイト（募集要項・応募フォーム）

https://gamma.app/docs/-zjhgjfd0uezohms?mode=doc からのオンライン応募のみ。

上記の特設サイトにて募集要項を必ずご確認いただき、応募フォームから必要事項ご記入の上、規定に沿って作成した台本データをアップロードしてご提出ください。

※応募が完了しましたら、自動返信メールが届きますのでご確認ください。



⚫︎ 応募規定

・日本語で、14000文字～17000字で完結している作品であること

・物語性があり、登場人物のキャラクターが明確に描き分けられていること

・作品冒頭に、5行程度のあらすじを明記すること（ファイル内に含める）

【指定フォーマット】

募集要項ページより、応募書式の雛形データ（.docx）をダウンロードいただけます。

もしくは、Microsoft Wordファイル（.docx）形式にて規定に沿った書式でご提出ください。

※その他詳細規定は、募集要項をご確認ください。

⚫︎ 選考スケジュール

一次選考：「あらすじ」による選考。物語の可能性と独自性を評価

二次選考：下読みチームが実際に読み、上演可能性や演劇的魅力の側面から審査

最終選考：「いきなり本読み！」主宰・演出家の岩井秀人による最終審査



⚫︎ 結果発表

2026年6月下旬頃

第2回『いきなり本読み！』台本アワード 特設サイト

https://gamma.app/docs/-zjhgjfd0uezohms?mode=doc にて受賞作品を発表いたします。

お問合せ先：ikinarihonyomi@gmail.com



第2回 『いきなり本読み！』台本アワード

主催：「いきなり本読み！」製作委員会

企画・監修：岩井秀人



・いきなり本読み！公式サイト https://ware.mobi/ikinarihonyomi/

・X（旧Twitter） https://twitter.com/hibye_net

・Instagram https://www.instagram.com/hibye.ware(https://www.instagram.com/hibye.ware)

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