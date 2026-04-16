株式会社トーシンパートナーズホールディングス

「不動産の新たな価値を創造し、一人ひとりの豊かな暮らしと、活力ある社会を実現する」というミッションを掲げ、投資用不動産の企画・開発、販売、そして管理までをグループ全体で手がける株式会社トーシンパートナーズホールディングス（本社：東京都武蔵野市、代表取締役社長：小笠原 一義）傘下の株式会社LENZ DXは、2026年4月18日（土）、賃貸経営や相続対策に関する情報を提供するイベントの「賃貸経営＋相続対策 大家さんフェスタ2026春」に出展します。

▼ トーシンパートナーズ公式サイト：https://www.tohshin.co.jp/

▼ LENZ DX公式サイト：https://lenzdx.co.jp/

■開催概要：賃貸経営＋相続対策 大家さんフェスタ2026春

・時期：2026年4月18日（土）9:20～17:40

・場所：東京都新宿区西新宿2-4-1 新宿NSビル 地下1階イベントホール

空室対策や相続対策、リフォームやリノベーションなど、大家さんの賃貸経営に役立つ情報が満載。企業のブースやお役立ちセミナーを通じて、最新の市況・トレンド・ニーズがわかる人気イベントです。入場・相談は無料。ぜひLENZ DXのブースまでお気軽にお立ち寄りください。下記URLから事前登録をいただくとスムーズなご入場が可能です。

▼ 大家さんフェスタ公式サイト：https://owners-style.net/s/festa/

■資産価値の向上と収益の安定化を提案

賃貸管理市場は競争が激化しており、単体の管理物件獲得が利益拡大に直結します。DXツールの活用で効率化を図りつつ、信頼性の高い管理サービスを提供するニーズが高まっています。LENZ DX単体で利益を生み出すとともに、管理戸数拡大により規模の経済を実現し収益基盤を強化するため、「賃貸経営＋相続対策 大家さんフェスタ2026春」に出展します。マンション経営における資産価値の向上と収益の安定化を提案し、マンションを一棟で所有するオーナー様から、新規管理の獲得を目指します。

ブースでは、来訪されるオーナー様の賃貸経営に関するあらゆる悩みをお聞きし、当社の最新スマートロックや専用アプリ、内装・設備保証サービスなど、多彩な製品・サービスをご紹介します。都内で一棟所有するオーナー様、特に収益安定化や管理コスト削減を目的とするユーザーが対象です。最新のDXによる効率的な管理体制で管理費の適正化と長期入居率の向上、オーナー様の負担軽減が可能となります。

当社では、マンションの建設から入居者様やオーナー様への手厚いサポートまで一貫して行えるグループ体制が整っています。グループの組織力を活かした、業務効率化と手厚いアフターフォローの両立が強みです。今後1年で管理棟数を50棟に拡大し、売上増を図ります。提供サービスの拡充やユーザー満足度向上に注力し、トップブランドの不動産テック会社を目指してまいります。

■トーシンパートナーズ関連サイトURL

▼ トーシンパートナーズ「ZOOM」シリーズ紹介ページ：https://tohshinpartners.com/zoom/

▼ トーシンパートナーズ公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/c/TOHSHINPARTNERS

▼ トーシンパートナーズ公式Facebookページ：https://www.facebook.com/tohshinpartners

▼ 将来価値で選ぶ不動産投資LENZ（レンズ）：https://www.tohshin.co.jp/lenz/

【株式会社LENZ DXについて】

本社：〒180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町1-33-5

代表者：代表取締役社長 小笠原 一義

設立：2000年7月3日（創業 1989年）

電話番号：0422-21-7771

URL：https://lenzdx.co.jp/

事業内容：不動産の総合管理・コンサルティング

【一般の方向けのお問い合わせ先】

企業名：株式会社LENZ DX

担当者名：大平

TEL：0422-21-7771