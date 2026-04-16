北海道スープカレー専門店「Suage」が関西に初出店！ 4月23日、ルクア大阪10階にオープン

株式会社Suage Japan

株式会社Suage Japan（本社：東京都渋谷区、代表取締役：竹下 遼）は、北海道スープカレー専門店「Suage」の関西初進出となる「北海道スープカレーSuage ルクア大阪店」を、2026年4月23日（木）にルクア大阪10階（大阪市北区梅田）にオープンします。大阪駅直結という関西最大級の玄関口を起点に、北海道産食材と製法にこだわった一杯を届けます。

出店の背景

スープカレーは、北海道・札幌を中心に根付いてきた食文化です。現在、札幌市内だけで200店舗以上が軒を連ねるほど定着しており、北海道を訪れる旅行者が必ず立ち寄るグルメのひとつとして知られています。Suageは2007年に札幌で創業した老舗で、素材へのこだわりと本格的な製法を守り続けながら、東京を拠点とした多店舗展開を進めてきました。

大阪発祥のスパイスカレーが全国に知れ渡り、関西圏のカレー文化への関心はかつてなく高まっています。こうした熱量を持つ関西の食シーンに、北海道で育まれたスープカレーという選択肢を届けるタイミングが来たと考え、次の出店地として大阪を選びました。

出店先にルクア大阪を選んだのは、大阪駅直結という圧倒的なアクセスの良さにあります。関西圏に住む方や、大阪を訪れる国内外の旅行者が日常的に足を運ぶ場所だからこそ、より多くの方にスープカレーとの「最初の一杯」を届けられると考えました。同店は、関西エリアの旗艦店として運営します。

Suageのこだわり

同店では、北海道産の食材と素材の持ち味を活かす製法にこだわっています。昼夜の寒暖差で甘みが強く育つ北海道野菜、じっくり煮込んで旨みを引き出した玉ねぎやトマトを使い、奥行きのあるスープに仕上げています。具材はご注文ごとに素揚げして提供しており、香ばしさと素材本来の食感を楽しめます。

看板メニューは「パリパリ桜姫鶏と7種の野菜カレー」1,815円（税込）です。北海道産の桜姫鶏（さくらひめどり）は透明感のある桜色の肉質が特徴で、皮を丁寧に焼き上げてパリッと香ばしく仕上げています。

オープニングキャンペーン

オープンを記念して、期間中にご来店いただいた全てのお客様に、ドリンク1杯（ソフトドリンクまたはラッシー）をプレゼントします。

期間： 2026年4月24日（金）～ 5月23日（土）

対象： 期間中にご来店のお客様全員

特典： ドリンク1杯（ソフトドリンク・ラッシーより1点）

配布方法： ご来店時に店頭にてチケットをお渡しします ※1回のご来店につき1枚

店舗概要

店舗名：北海道スープカレーSuage ルクア大阪店

住所：大阪府大阪市北区梅田3-1-3 ルクア大阪10階

電話番号：06-6151-1300

営業時間：11:00～23:00（L.O. 22:30）

定休日：不定休（施設に準ずる）

席数：44席

駐車場：あり（ルクア大阪提携駐車場）

公式サイト：https://suage.info/

会社概要

会社名：株式会社Suage Japan

代表者：代表取締役 竹下 遼

本社所在地：東京都渋谷区

設立：2018年8月30日

事業内容：スープカレー専門店の運営

URL：https://suage.info/