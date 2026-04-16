医療法人敬愛会・吉田由佳医師が、世界20カ国以上で承認されるスレッドリフト「ミントリフト」のKOLに就任！日本における糸リフト技術の普及を牽引

医療法人敬愛会

医療法人敬愛会（理事長：吉田 由佳）は、世界20カ国以上で承認を取得しているスレッドリフト「MINT Lift(R)（ミントリフト）」のKOL（Key Opinion Leader）に、当法人理事長の吉田由佳医師が就任したことをお知らせいたします。

■「KOL（Key Opinion Leader）」とは：医師が医師を指導する、信頼の指標

美容医療業界におけるKOLとは、特定の製品や治療において、高度な専門知識と優れた技術を持ち、他の医師や業界全体に対して強い影響力を持つ医師を指します。 吉田由佳医師は、長年にわたるスレッドリフトの症例数と、解剖学的根拠に基づいた緻密なデザイン力が評価され、この度ミントリフトの公式KOLに選出されました。今後は、国内外のセミナーや学会を通じ、安全かつ効果的なリフトアップ技術の普及に努めます。

■理事長の役割：技術の「標準化」と「安全性」の追求

吉田医師は、「患者様が安心して通える、嘘のない美容医療」を掲げています。KOL就任により、世界基準の最新情報をいち早くクリニックの現場に落とし込むことで、法人の全スタッフの技術レベルを底上げし、常に最高水準の治療を提供できる体制を整えています。



■韓国での任命式に密着！YouTube動画公開

今回のKOL就任にあたり、韓国のミントリフト製造メーカーを訪問。社長との対談や、現地のドクターとの技術交流、トレンドを学ぶ様子をVlog形式で公開しました。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=0pEZNYcQ_dM ]

動画URL： https://www.youtube.com/watch?v=0pEZNYcQ_dM

■新プラン開始：ミントリフトを組み合わせた「Drお任せプラン」

KOL就任に伴う最新のアップデートを反映し、患者様一人ひとりの状態に合わせて最適な糸を選択する新しいセットプランを導入しました。

新プラン１：Drお任せ糸リフトプラン ～最大9種類の糸から医師が選定～

一人ひとりのたるみの状態や脂肪の付き方に合わせ、ミントリフトを含む全9種類のスレッドから医師が最適な組み合わせをデザインします。

プランの特長：

単一の糸では難しい「引き上げ（リフトアップ）」と「引き締め（タイトニング）」の同時実現

ラインナップ：

スレッド6本・8本・10本の3プランを用意

https://www.mc-keiaikai.com/menu/treatment/thread/threadliftplan



新プラン２：Drお任せ鼻スレッドプラン ～切らずに理想の鼻筋・鼻先を～

「鼻を高くしたいが、切る手術には抵抗がある」という方に向けた、鼻専用のスレッド治療です。

プランの特長：

当院理事長が韓国の大手メーカーと共同開発した独自スレッド「Y-KO（ワイコ）プレミアム」や、「ミントリフトノーズ」を採用

デザインの追求：

鼻筋の高さだけでなく、鼻先の向きや小鼻のシルエットまで、360度どこから見ても自然なトータルバランスを重視したデザインを行います

https://www.mc-keiaikai.com/menu/treatment/nosethread/threadliftplan-nose

医療法人敬愛会 理事長：吉田 由佳医師 プロフィール

関西医科大学 医学部医学科 卒

日本形成外科学会会員

日本美容外科学会会員

形成外科医・美容外科医

皮膚科医・美容皮膚科医



Instagram：https://www.instagram.com/yuka.y_japan/?hl=ja

YouTube吉田由佳 チャンネル：https://www.youtube.com/@yuka.y_japan

note：https://note.com/yukayoshida2026

糸リフト症例数は日本国内トップクラス、『糸の名医』として知られる。国内のみならず、世界各国（中国、タイ、韓国、シンガポール、カナダ、アメリカ、イギリス等）においてスレッド治療の第一人者として数百人の美容ドクター教育に尽力する。日本美容外科学会では、シンポジストとしてスレッドの臨床を発表するなど、解剖的に有益で痛みの少ない低侵襲なエイジングケアを広め、日々多くの診療を行なっている。

コメント

「KOLとしての使命は、単に製品を広めることではなく、安全で効果的な手技を追求し、日本におけるスレッドリフトの基準を引き上げることだと考えています。世界基準の技術を、より身近で安心できる治療としてお届けしたい。その想いで、オーダーメイドな美しさを追求してまいります。」

クリニック紹介

世代を超えて、安心して長く通えるような隠れ家のような美容クリニックがあったらどんなに素敵だろうという想いからはじまったクリニック。当医療法人の原点となる奈良学園前はもり皮フ科とあわせて3ブランド・4院を展開し、多くの方に美容医療を提供しています。

公式HP：https://www.mc-keiaikai.com/

公式Instagram：https://www.instagram.com/keiaikai_group_/





ご取材に関するお問い合わせ先

press-contact@mc-keiaikai.com

※自由診療に関する注意事項

治療内容： PDO等の吸収性スレッドを挿入するリフトアップ治療（自由診療）。

リスク・副作用： 腫れ、内出血、痛み、左右差、感染等が生じる場合があります。

費用： \165,000（税込）～\297,000（税込）