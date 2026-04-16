【医療リサーチを革新】Quest Research、社会情報サービス（SSRI）とパートナーシップ契約を締結。「コルク」のAIインタビューで“定性と定量の間”を埋める新たな調査手法を提供開始 。

株式会社Quest Research

株式会社Quest Research（本社：東京都港区、代表取締役：南 健太）は、医療業界に特化した市場調査を展開する株式会社社会情報サービス（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：牧田 孝、以下SSRI）とパートナーシップ契約を締結したことをお知らせいたします。

本契約により、SSRIと協働し、医療業界向け市場調査における「コルク」のAIインタビューの戦略的活用を推進し、専門知識が求められる医療業界特有のリサーチ課題の解決と、これまでにない新たなインサイトの創出を共同で実現します。

■ パートナーシップ締結の背景と医療リサーチ業界の課題

SSRIは、長年にわたり医療業界に特化した市場調査を実施してきたリーディングカンパニーです。同社をはじめとする医療業界の市場調査においては、以下のような特有の課題が存在していました。

- リクルーティングとスケジューリングの難航：多忙な医師を対象とする数十名規模の定性調査において、対象者の確保や日程調整だけで数ヶ月を要するケースがありました。- モデレーター（インタビュアー）の属人化と不足：疾患や作用機序など高度な専門用語が飛び交うため、対応できる経験豊富なモデレーターが限られ、特定の人材に業務が集中してしまう構造的な課題がありました。- 厳密なチェック作業の負荷：納品前の医療業界特有の精査、個人情報の有無のチェック、専門用語の誤字脱字修正などに膨大な工数がかかっていました。

一方で、クライアントからは市場環境の変化に合わせて「よりスピーディーに意思決定のためのデータがほしい」という要望が年々高まっており、従来の調査手法では対応に限界が生じつつありました。

■「コルク」を活用した解決策と提供価値

SSRIとの協業により、コルクを用いた「AIインタビュー」を導入することで、これらの課題を解決し、スピーディーかつ品質の安定したリサーチを実現します。なお、SSRIではコルクを活用した本調査ソリューションを「AIスマートヒアリング」という名称でクライアント企業へ提供いたします。

■ 株式会社社会情報サービス 専務取締役 傳農 寿氏のコメント

- 時間と場所の制約をなくす「パネル非依存型」AIインタビューSaaSとして提供されるコルクは特定のアンケートパネルに依存せず、独自パネルとの組み合わせが可能です。対象者は24時間いつでも自身のタイミングで音声によるインタビューに回答できるため、多忙な医師からもスムーズにインサイトを収集できます。- 専門用語への対応とAIによる自律的な深掘りSSRIからのフィードバックをもとに実装された「辞書機能」により、難解な薬剤名などの認識精度が向上しました。また、AIが文脈を理解し、事前設定したガイドに沿って自律的に深掘り質問を行うため、一定水準以上の調査を安定して実施できます。- 定性調査前の「プリテスト」や定量調査とのハイブリッド活用対面でのデプスインタビュー（定性調査）を実施する前のスクリーニングとしてAIインタビューを活用することで、「有効な回答が得られる対象者か」を事前に見極めることが可能になりました。また、定量調査の自由回答を深掘りする目的で併用するなど、幅広い提案を実現しています。

市場調査業界に40年携わってまいりましたが、現在は「人間のモデレーターによる深い定性調査」と「Webで多くのサンプルを集める定量調査」に二極化しています。しかし、クライアントの真のニーズは、その間にあたる ”定性調査の深さと、定量調査の広さ” を併せ持つ領域にも存在します。

Quest Researchの『コルク』は、この空白を埋める“第三の調査手法”として期待できる技術力を持っています。コルクのAIインタビューを医療業界の新たなスタンダードとして普及させるべく、共に取り組んでいきたいと考えております。

■ 今後の展望

Quest ResearchとSSRIは、今後も定期的な協議を通じてコルクの機能を改善し、医療業界におけるAIリテラシーの向上と普及プロジェクトを推進してまいります。

「定性調査の深さ」と「定量調査のスピード・規模」を両立するコルクは、医療業界にとどまらず、深い顧客理解と迅速な意思決定を求めるあらゆる企業の事業開発をサポートします。

【「コルク」のAIインタビューについてのご案内】

貴社の業界特有の課題に合わせて、AIインタビューがどのように活用できるか無料デモをご案内しております。導入効果やユースケースにご関心のある企業様は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ・無料デモはこちら :https://qork.ai/business/interview?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=prtimes_release_20260416&utm_content=product_site

【株式会社社会情報サービス】

会社名 ：株式会社社会情報サービス

所在地 ：東京都新宿区富久町10-5NMF新宿EASTビル2F、3F

設立 ：1982年4月

代表者 ：代表取締役 牧田 孝

会社HP ：https://www.ssri.com/

【株式会社Quest Research】

会社名 ：株式会社Quest Research

所在地 ：東京都港区南青山1-12-3 LIFORK MINAMI AOYAMA N205

設立 ：2018年11月

代表者 ：代表取締役 南 健太

会社HP ：https://quest-research.co.jp/(https://quest-research.co.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=prtimes_release_20260416&utm_content=company_hp)

【本件に関するお問い合わせ】

株式会社Quest Research PR担当

MAIL ：pr@quest-research.co.jp