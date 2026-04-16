オファリングサービス「EX-LIGN（エクスライン）」提供開始のお知らせ

エクシオ・デジタルソリューションズ株式会社エクシオ・デジタルソリューションズ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：前田幸一）は、業界課題に対する実行力ある支援を目的として、オファリングサービス「EX-LIGN（エクスライン）」の提供を4月16日に開始しました。本サービスは主に中堅企業を対象とし、お客様の課題を起点としたポートフォリオを展開。システム導入のさらなる迅速化・品質の安定を図るほか、お客様との中長期的なリレーション構築による伴走力・サポート力および提案力のより一層の強化につなげてまいります。

※オファリングとは

自社の技術・ノウハウ・システム構築力を「再利用可能なサービス/パッケージ」として定義し、継続的に提供するビジネスモデル。

■オファリングサービス「EX-LIGN」について

EX-LIGNは、「デジタルトランスフォーメーション（DX）の協創・伴走・実現」を中核に、構想策定から現場実装、運用までを一貫して支援するポートフォリオとして体系化しています。

- コンサルティングによる課題特定・ロードマップ策定- システム・ネットワーク基盤の構築- 運用・改善までの継続的な伴走

これらを一体的に提供し、実行力をもって成果創出につなげます。

また、本オファリングは当社の知見・実績を「ベストプラクティス」として整理したもので、フェーズ1では13領域を先行展開。フェーズ2では対象領域を順次拡大し、さらなる価値提供を目指します。

サービスの詳細や今後の提供予定はこちらをご参照ください。

【EX-LIGN サービスサイトURL】

https://ex-lign.com/

■サービス名の由来について

EX-LIGN（エクスライン）

EX（エクシオグループ）+ ALIGN（整列・提携する）

この名称の中核となる「LIGN」には、ALIGN（整列・提携する）、そして LINE（一本の線でつなぐ） という意味を込めています。

多くのDXが思うように進まない理由は、技術やツールそのものではなく、情シスと経営、現場とITの間に生じる「ズレ」にあります。

EX-LIGNは、現場の実態を可視化し、部門間のズレを見極め、一本の線（LINE）につなぐための伴走型アプローチです。

私たちは、DXが止まらず、回り続ける組織を、お客様とともにつくり続けます。

エクシオ・デジタルソリューションズ株式会社

エクシオ・デジタルソリューションズ株式会社は、システムソリューション分野におけるコンサルティングから設計・開発・運用の全般にわたる技術と知見を最大限に発揮し、お客様の課題解決・デジタルトランスフォーメーションの推進に取り組んでまいります。

＜公式ホームページ＞

https://www.exeo-digitalsolutions.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

エクシオ・デジタルソリューションズ株式会社

TEL：03-5778-1240

お問い合わせフォーム：https://www.exeo-digitalsolutions.co.jp/toppage/contact/