体験型デジタルスペース「Roomiq」で人生の意思決定体験を変える。リプロネクスト、シードラウンドで1.2億円を調達

株式会社リプロネクスト

体験型デジタルスペース「Roomiq」および対話型AIコンシェルジュ「NOIM」を提供する株式会社リプロネクスト（本社：新潟県新潟市、代表取締役：藤田 献児、以下 リプロネクスト）は、株式会社ジェネシア・ベンチャーズを引受先とする第三者割当増資により1.2億円の資金調達を実施したことをお知らせいたします。

創業10期目にして初めての外部資本の受け入れとなる今回の調達により、プロダクト開発と組織体制の強化を加速し、「Roomiq」と「NOIM」を組み合わせた体験と相談を通じた新しいデジタル体験基盤の構築を本格化してまいります。

資金調達の背景

生成AIの進化により、あらゆる領域で情報へのアクセスと対話型サービスの普及が加速しています。しかし、進学・転職・住宅購入・移住といった人生の転機に関わる意思決定においては、依然としてオンラインだけでは納得形成ができず、対面接客への依存が続いています。この課題の背景には、意思決定プロセスに3つの固有の構造的制約が存在します。

１. 距離の制約：実際の訪問を通じて検討したいものの、距離や環境が限られている

２. 時間の制約：相談窓口の対応時間が限られており、事前に相談・体験できる機会が少ない

３. 心理の制約：対面では「営業されるのではないか」という不安を感じやすい

検討期間が長く慎重な意思決定が求められる領域ほど、一方向の情報提供だけでは不安を解消できないという構造的な課題があります。リプロネクストはこの領域を「人生の転機における意思決定支援市場」と捉え、進学・人材・不動産・観光など複数の産業にまたがる新しい意思決定体験の提供を目指しています。

リプロネクストが提供するサービスについて

体験型デジタルスペース「Roomiq」

「Roomiq（ルーミック）」は、施設やサービスなどのリアルアセットを3D空間で可視化し、オンラインでも疑似体験を通じて理解と納得を深める環境を提供します。NTTグループから事業を承継したメタバース基盤をベースに展開しており、これまでに累計26万以上の空間データが構築されています。自治体の移住促進や大学のデジタルオープンキャンパス、住宅展示場のデジタル化などで活用されています。

対話型AIコンシェルジュ「NOIM」

「NOIM（ノイム）」は、ユーザーの疑問や不安を対話形式で整理し、断片化された情報を理解可能な形に構造化することで、検討を前に進める対話体験を提供します。就職相談や進学相談などの領域でユーザーの検討プロセスを支援するAIコンシェルジュとして導入が進んでいます。

2つのプロダクトを組み合わせることで、「体験」と「相談」を一体的に提供する新しいデジタル体験基盤の構築を目指しています。

資金調達の目的

今回調達した資金は、人生の転機における意思決定支援をさらに推進するため、以下の領域に投資します。

・「Roomiq」「NOIM」のプロジェクト高度化および連携強化

・会話ログ・行動データを活用した意思決定支援アルゴリズムの高度化

・自治体、就職、住宅など人生の転機に関わる領域への導入拡大とユースケースの深化

・エンジニア、デザイナー、セールスを中心とした組織体制の強化

これにより、人生の転機における意思決定支援市場を切り開き、誰もが体験と相談を通じて納得して意思決定できる新しいデジタル体験基盤の構築を本格化していきます。

投資家コメント

株式会社ジェネシア・ベンチャーズ 代表取締役 田島 聡一氏

リプロネクストは、進学・転職・住宅・移住といった人生の転機に関わる意思決定において、「情報の非対称性」という構造課題に正面から取り組んでいる点に大きな可能性を感じました。同社は「Roomiq」および「NOIM」を組み合わせることで、この領域に新しい意思決定体験を提供しようとしています。

創業10期目まで外部資本に依存せず事業を積み上げてきた実行力に加え、プロダクトと市場の接続が見え始めたこのタイミングで、さらなるスケールを目指すフェーズに入ったと判断しました。

人生の転機における意思決定支援は今後大きな市場になると考えており、長期的な視点で伴走していきます。

代表取締役 藤田 献児 コメント

私たちは、人生の大きな意思決定を支える新しい市場を創ろうとしています。進学、転職、住宅、移住など、人生の転機となる意思決定は、未来への期待と同時に、不安や迷いが生まれる瞬間でもあります。しかし現在は、相談できる環境や事前に体験できる機会が限られており、十分に納得できないまま意思決定が進められてしまうケースも少なくありません。

創業以来「BREAK THE WALL」のビジョンのもと、事業を積み上げてきた中で、AIの進化が大きな転換点をもたらしています。個人が動きたいタイミングで体験し、相談し、意思決定できる仕組みをようやく実装できるフェーズに入ったと判断し、今回の調達を決めました。

「Roomiq」と「NOIM」を通じて、その瞬間を迷いではなくワクワクに変える体験を届けていきます。

採用について

今回の資金調達に伴い、プロダクト開発および事業拡大を加速するため、エンジニア・デザイナー・セールスを積極採用しています。「Roomiq」と「NOIM」を通じて、人生の転機における意思決定体験をアップデートする挑戦に参加する仲間をお待ちしています。

■採用情報はこちら

https://recruit.lipronext.com

会社概要

会社名 ：株式会社リプロネクスト

設立 ：2017年2月

代表者 ：代表取締役 藤田 献児

所在地 ：新潟県新潟市西区小針が丘2-54 2F（本社）

URL ：https://lipronext.com/



