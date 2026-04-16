「オールタイムレンタカー」上野地区に新オープンエコロシティ運営の「エコロパーク 根岸第5」に導入

バリュートープ株式会社

バリュートープ株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：佐久間晶夫）は、エコロシティ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：山本麻理）が運営する時間貸し駐車場「エコロパーク 根岸第5」（東京都台東区）に、カーシェア型レンタカー「オールタイムレンタカー」を2026年4月16日より導入したことをお知らせいたします。

今回の導入は、当社にとって上野地区で初めての拠点開設となります。

上野・鶯谷・入谷エリアは、都心へのアクセスと生活利便性を兼ね備え、日常利用からレジャー・業務利用まで幅広い移動ニーズが見込まれるエリアです。今回、エコロシティ株式会社が運営する「エコロパーク 根岸第5」内の区画を月極利用することで、駅や生活導線に近い立地での車両配置が可能となりました。

■オールタイムレンタカーについて

「オールタイムレンタカー」は、24時間利用できるカーシェアの利便性と、レンタカーの料金体系を組み合わせた、無人貸出のカーシェア型レンタカーサービスです。スマートフォン用アプリで予約から貸出・返却まで完結でき、短時間利用に加え、半日から1日以上のレジャー利用や業務利用にも対応しています。

公式サイト：https://alltime-rentacar.com/(https://alltime-rentacar.com/)

サービス概要動画：

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=rQtP1Swfgv0 ]

■車両設置駐車場について

「オールタイムレンタカー」は、一般的な短時間利用中心のカーシェア型サービスと比べ、1回あたりの利用時間が長い傾向があり、結果として入出庫頻度が抑えられ、車両設置先駐車場における運用上のトラブルが生じにくい点も特長です。駐車場事業者やオーナーにとっても、導入しやすい運用特性を備えています。

当社は今後も、都内主要エリアを中心に拠点拡大を進め、利便性の高いモビリティインフラの整備を推進してまいります。

■新ステーション

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/71927/table/33_1_ad0822aba8561a2d8790ecb6f4e318f0.jpg?v=202604161051 ]

■エコロシティ株式会社

エコロシティ株式会社は、全国5,000カ所以上の時間貸し駐車場「EcoloPark」を運営・管理する、国内有数のパーキングソリューション・カンパニーです。駐車場運営に加え、都市型モビリティサービスの実証やスマートインフラ分野にも取り組み、持続可能で利便性の高い都市環境づくりを推進しています。

会社名：エコロシティ株式会社

代表者：代表取締役社長 山本麻理

所在地：東京都港区赤坂1丁目12番32号 アーク森ビルイーストウィング18階

URL：https://www.ecolocity.co.jp

【オールタイムレンタカー専用アプリ画面】

【貸出ステーション例】

■「オールタイムレンタカー」ではクルマのスマートキーの機能をスマートフォンに置き換えるスマートロックシステム「バーチャルキー」（株式会社イード、株式会社ジゴワッツ共同ビジネス開発）を導入しています。

■「オールタイムレンタカー」では株式会社スマートバリューが開発・運営している、モビリティのサービス化プラットフォーム「Kuruma Base」を導入し事業展開を行っております。

■会社概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/71927/table/33_2_2ea32c951900e15b9515c328b58525fc.jpg?v=202604161051 ]

■本件に関するお問い合わせ先

バリュートープ株式会社 オールタイムレンタカー運営事務局

レンタカーご利用に関するお問い合わせ先：オールタイムレンタカー_お客様サポートメール（mailto:support@alltime-rentacar.com）

取組などレンタカーご利用以外の件に関するお問い合わせ先：弊社ホームページ内「お問い合わせページ」(https://www.valuetope.com/%E3%81%8A%E5%95%8F%E3%81%84%E5%90%88%E3%82%8F%E3%81%9B/)よりご連絡ください。