新潟県の補助金を分析、地域資源を活かした事業投資を考える事業者が見るべき傾向

株式会社Franca AI

中小企業・個人事業主が活用できる補助金・助成金は、地域によって件数や用途の構成が異なります。新潟県で利用可能な支援制度の全体像を把握することは、事業計画の検討において有用な情報となります。

そこで株式会社Franca AI（本社：東京都中央区）が運営する支援制度検索ポータル「補助金フラッシュ」（https://hojokin-kensaku.jp/）は、2026/04/12時点で新潟県で利用可能な補助金・支援制度90件を集計分析しました。

新潟県は農業・水産業・食品製造・建設・観光といった複数の産業が共存する地域で、地域資源を活用した商品開発や事業拡大を検討している農林水産加工事業者、飲食・小売事業者、製造業者などに関連する支援が集まっています。

【トピックス】

（1）農産物の加工品開発や観光施設の改修など、地域を舞台にした事業投資に使える制度が32件（35.6%）で中心を占めています。販路開拓・起業・賃上げと組み合わせて対応できる制度も多く、複数の経営課題を一度にカバーできます。

（2）設備・機械購入費に対応する制度が51件と全体の半数を超えています。機械や設備の導入を検討している事業者にとって、上限100万円から1,000万円規模まで複数の選択肢が並んでいます。

（3）補助上限50万円未満の少額制度が35件（38.9%）と中心を占めています。看板・備品の整備や小規模な改修など、身近な投資から申請を始められる状況です。

■ 調査概要

■ 主な調査結果

[表: https://prtimes.jp/data/corp/144052/table/36_1_c76002b2dd753798b3a2370672baac74.jpg?v=202604170551 ]【用途別の内訳】出典：補助金フラッシュ（自社データベース）／集計日：2026/04/12

店舗の賑わい創出や農林水産加工の拡大など、地域を舞台にした事業投資に使える制度が中心です。

地域の農産物・水産物を使った加工品の開発や販売強化を考えている場合、「令和8年度 食の商品開発補助金」（上限100万円）のように、自社・地域の強みを活かした商品の開発・改良に取り組む際の経費を対象とする制度があります。

起業・新規事業（16件）や賃上げ（14件）、生産性向上（14件）もほぼ同水準で並んでおり、地域活性化テーマの制度の中に創業支援や従業員の処遇改善まで対応するものが多い構成です。販路開拓（17件）と組み合わせて活用できる制度を選べば、商品開発から販路拡大まで一続きの投資を1回の申請でカバーできるケースがあります。

【対象経費別の内訳】出典：補助金フラッシュ（自社データベース）／集計日：2026/04/12

農業機械の更新や加工設備の導入、店舗の改装など、設備・機械の購入費を軸にした投資に対応する制度が51件（56.7%）で中心を占めています。

農業機械の更新や製造設備の導入、除雪機械の購入まで、さまざまな業種の設備投資に対応する制度が中心です。「新発田市先端設備等導入補助金」（上限100万円）は、設備・機械購入費と建物・工事・改修費を対象とし、中小企業の設備導入と賃上げを同時に支援する内容です。

広告・販路開拓費（35件）・建物・工事・改修費（30件）・外注・委託費（29件）がほぼ同水準で続いています。設備の導入と同時に店舗の改修や外部への業務委託も予定しているなら、これらの経費を複数まとめて対象にする制度を探すと、別々に申請する手間を省けます。

【補助金額帯別の内訳】出典：補助金フラッシュ（自社データベース）／集計日：2026/04/12

看板の設置や備品の購入など、少額の投資から始められる制度が4割弱を占め、1,000万円超の大型設備更新まで対応する制度も9件確認されています。

50万円未満の制度が35件と4割弱を占め、小規模な改修や備品導入から申請を始められる構成です。100～500万円帯（24件）は農業機械や生産設備の更新に適した規模で、「上越市6次産業化支援事業補助金（令和8年度）」（上限135万円）のように、地域資源を活かした農林水産加工の機械・設備導入や施設改修を支援する制度があります。

1,000～5,000万円帯（8件）には、製造設備の大規模更新や施設整備を対象とする制度が並んでいます。「省力化・省エネ化補助金（令和8年度）」（上限1,000万円）は、中小製造業・物流業の生産設備やデジタル技術導入に要する費用を補助し、省力化と省エネ・脱炭素を支援する内容です。

【調査から読み取れるポイント】

新潟県では公募中90件のうち、地域活性化に関連する制度が約3割強を占める構成です。農産物・水産物の加工開発、空き店舗の活用、地域コミュニティ支援など、地域特性を活かした事業投資に使える選択肢が中心になっています。

対象経費では設備・機械購入費が半数を超えており、機械・装置の導入を軸にした投資計画と相性のよい制度が多い状況です。50～100万円帯の「収益力・生産性向上推進補助金」（上限75万円）のように、設備投資だけでなくDX推進や人材育成まで対象経費に含む制度を選べば、複数の取り組みを1制度でカバーできます。

金額帯では50万円未満が4割弱で最も多くなっていますが、100～500万円帯（24件）や1,000万円超の制度（9件）も確認されています。投資規模に合わせて金額帯を起点に制度を絞り込み、対象経費が自社の支出内容に合致しているかを確認する進め方が効率的だと考えられます。

設備導入を軸に地域活性化や販路開拓もあわせて検討している事業者にとっては、「設備・機械購入費」と「広告・販路開拓費」の両方を対象経費に含む制度を選ぶと、設備の購入から販路拡大まで一本で申請できるケースがあることも分かりました。

■ 新潟県で事業投資に使える補助金を探したい方へ

補助金フラッシュは、全国11万件以上の補助金・助成金情報を掲載する支援制度検索ポータルです。キーワード・地域・補助金上限などの条件で絞り込み検索ができ、毎日最新情報に更新されます。

具体的な投資計画がまだなくても、自社の所在地と「何にいくらくらい使いたいか」のイメージがあれば探し始められます。本記事で取り上げた新潟県内の制度は、都道府県に「新潟県」を指定し、「設備・機械購入費」や「広告・販路開拓費」などの経費カテゴリを選ぶだけで一覧できます。

補助金を探すのが初めてという方は、AIチャットに「新潟県で農産物加工の設備を導入したい」と入力するだけでも候補が表示されます。検索後は自社への適用可否の相談や申請支援まで対応しています。

サービスURL：https://hojokin-kensaku.jp/

■ 会社情報

会社名：株式会社Franca AI（フランカ AI）

代表取締役：井上 舜平

所在地：東京都中央区銀座1丁目12番4号N&E BLD.6F

サイト：https://franca.ai

お問い合わせ：info@franca.co.jp

■ 関連リンク

補助金フラッシュ（全国の補助金・助成金情報を検索）：https://hojokin-kensaku.jp/

補助金フラッシュ（主要補助金の計画書をAIで自動生成）：https://franca.ai/hojokin

補助金フラッシュ、主要補助金の計画書作成機能を提供開始：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000004.000144052.html

補助金フラッシュ、『中小企業新事業進出補助金』に対応：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000015.000144052.html