オリジナル傘をリニューアル。老舗傘メーカーと作る、新しいおもてなし。

茨城トヨペット株式会社

オリジナル傘のリニューアルは、1896年創業の老舗傘メーカーであるオーロラ株式会社とのコラボレーションにより実現。長年培われた確かな技術と、細部まで行き届いた品質へのこだわりを反映し、機能性と美しさを兼ね備えた仕様に仕上げました。

新オリジナル傘の特徴

■洗練されたデザイン

白と黒を基調にブランドロゴをあしらい、どんなシーンにも馴染むシンプルで上質なデザインに仕上げています。

■晴雨兼用の機能性

雨天時はもちろん、日傘としても高い機能を発揮します。強い日差しの中でのご移動や、屋外でのお車をご覧いただく際も、快適にお過ごしいただけます。

■老舗の技術が息づく品質

オーロラ株式会社の熟練した技術により、耐久性と軽やかな使い心地を両立。ご来店からお帰りまでのひとときに、さりげなく寄り添うおもてなしをお届けいたします。

リニューアルの背景

茨城トヨペットは「お客様一人ひとりの時間と空間を豊かにし、新しい感動体験をみなさまに」というブランドコンセプトを掲げています。

雨の日のご来店時や、屋外でお車をご覧いただく際、お客様に触れる「傘」もまた重要なおもてなしの一部であると考え、このたびのデザイン・機能刷新に至りました。

コラボレーション企業のご紹介

1896年の創業以来、今年創業130周年を迎えるオーロラ株式会社は、洋傘づくりの歴史を紡いできた老舗メーカーです。ライセンス事業にもいち早く取り組み、国内外の著名ブランドとのコラボレーション実績も豊富。その確かな品質と高いデザイン力は、ファッション業界からも長年にわたり厚い信頼を寄せられています。

＜オーロラ 公式サイト＞

https://aurora-store.jp/

茨城トヨペットの取り組み

茨城トヨペットは、「お客様一人ひとりの時間と空間を豊かにし、新しい感動体験をみなさまに」というブランドコンセプトを掲げ、上質なおもてなしと空間づくりに取り組んでいます。多様化するライフスタイルに寄り添い、新しいモビリティの在り方や体験を取り入れながら、「快適」で「安全」なモビリティライフをこれからも提供していきます。

「トヨペットカフェ」では、サザコーヒーのトップバリスタ監修によるオリジナルブレンドコーヒーや季節のスイーツをご提供。100％自然素材のオリジナルアロマが漂う空間で、落ち着いたBGMとともに、ご来店の時間を心地よくお楽しみいただけます。点検や車検の待ち時間も含め、店舗を訪れる時間が、お客様にとって豊かさを感じていただける体験となるよう、日々のおもてなしを大切にしています。

＜茨城トヨペット 公式サイト＞

https://www.ibaraki-toyopet.co.jp/