FLAT4 × CHIMERA Union、事業連携を開始

一般社団法人 CHIMERA union

クラシックVolkswagen文化を牽引するFLAT4と、都市型カルチャーを軸に体験を創出するCHIMERA Unionは、事業連携を開始したことを発表いたします。

本連携により両者は、それぞれの領域を越えた新たな価値創出に向けた取り組みを共同で推進してまいります。

｜連携の背景｜

FLAT4は、クラシックVolkswagenを中心とした事業を展開し、「文化としてのクルマ」の価値を長年にわたり発信してきました。

一方、CHIMERA Unionは、都市型スポーツ、カルチャーや音楽、アートなどを横断しながら、体験を軸とした新たなカルチャーの創出に取り組んでいます。

異なる領域に位置する両者ですが、「カルチャーを通じて未来の選択肢を拡張する」という共通の思想のもと、本連携に至りました。

｜連携内容｜

本連携においてCHIMERA Unionは、FLAT4の新規領域におけるパートナーとして、企画・プロデュースおよび外部連携の推進を担います。

FLAT4が持つブランド資産やカルチャーの価値を活かしながら、これまで接点のなかった領域への展開を共に推進し、新たな事業機会の創出を目指します。

｜今後の展開｜

今後は、クラシックカー文化と体験型コンテンツを掛け合わせたプロジェクトや、子どもたちを含む次世代に向けた新たな価値提供の場づくりなど、分野を横断した取り組みを展開予定です。

両者の強みを掛け合わせることで、既存の枠にとらわれない新たなカルチャーの創出を目指してまいります。

コメント｜FLAT4

私たちはこれまで、クラシックVolkswagenを通じて文化を届けてきましたが、今後はその価値をさらに広げていきたいと考えています。

CHIMERA Unionとの連携を通じて、新たな領域への挑戦を加速させていきます。

コメント｜CHIMERA Union

CHIMERA Unionはこれまで、ストリートスポーツや音楽などを軸にカルチャーを拡張してきました。

今回の連携により、FLAT4の持つ深いカルチャーと接続することで、より多様な未来の選択肢を社会に提示していきたいと考えています。

｜会社概要｜

株式会社FLAT4

クラシックVolkswagenは、単なる車という移動手段のひとつではなく、長い年月の中で人々に愛され続けてきたアイコンであり、文化的存在です。FLAT4は、「HAS IT ALL」のタグラインのもと、その価値を未来へとつなぐため、パーツ供給や整備、専門知識の提供、そしてコミュニティを通じて、クラシックVolkswagenを“安心して乗り続けられる存在”として支えています。

車を保存するだけでなく、実際に走り続ける存在として維持していくこと。そして、その楽しさや価値を次の世代へと受け継いでいくことを重視しています。オーナー一人ひとりがクラシックVolkswagenと関わり続けることで、文化としての循環が生まれる仕組みを大切にしています。

また、プロダクトやサービスの提供にとどまらず、VWを通じたライフスタイルや価値観の共有を推進。クラシックVolkswagenという文化を、より豊かな未来へとつないでいきます。

一般社団法人CHIMERA Union

一般社団法人CHIMERA Unionは、「全人類“遊びだおれ”」をコンセプトに、都市型体験フェス「CHIMERA GAMES」をはじめ、スポーツ・音楽・カルチャーを横断した体験価値の創出を行う団体です。

ジャンルや年齢、性別、国籍、企業・個人といった枠を超え、「遊びを通じて挑戦し、つながる」都市型体験の場を提供。来場者一人ひとりが“プレイヤー”として関わることで、新しい行動や関係性が生まれる仕組みを設計しています。

また、イベントを起点に企業や自治体との共創を進め、体験を社会実装へとつなげる取り組みを展開。遊びやエンターテインメントを通じて、社会や日常に新たな価値を生み出すことを目指しています。