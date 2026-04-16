【ローストビーフの店 鎌倉山】風薫る季節に誘われて。新緑の鎌倉山で極上の甘みを味わう「貴腐ワイン」の提供を開始
鎌倉山の新緑に映える、厳選された3銘柄の貴腐ワイン。
1971年の創業以来、四季折々の自然と調和した落ち着いた空間を提供し続ける「ローストビーフの店 鎌倉山」。心地よい風が吹き抜け、木々の緑が鮮やかさを増すこの美しい季節に合わせ、新たに「貴腐ワイン」の提供を開始いたします。
■ 風薫る鎌倉山で、ローストビーフと貴腐ワインの至高のマリアージュ
柔らかな若葉が初夏の日差しに透ける、お出かけにふさわしい季節となりました。ご家族や大切な方とゆっくり語らい、豊かな時間を分かち合うゴールデンウィーク。
皆様の特別なひとときに向けて、鎌倉山では芳醇な香りととろけるような甘みを持つ「貴腐ワイン」をご用意いたしました。食前・食後酒として親しまれる貴腐ワインですが、その凝縮された甘みは、当店の黒毛和牛ローストビーフと美しいマリアージュを奏でます。
新緑の息吹を感じながら、日本とフランスから厳選した3つの銘柄とともに優雅な時間をお過ごしください。
ローストビーフとの美しいマリアージュを奏でる、黄金色の一杯。
■ 提供銘柄のご紹介
1. 五一わいん 貴腐 「凛とした、日本の甘美。」 長野県・塩尻の老舗「林農園（五一わいん）」が手掛ける、希少な国産貴腐ワインです。日本の豊かな風土と職人の丁寧な手仕事が育んだ、繊細で透明感のある上品な甘さが特徴。しっとりとした和の情緒を感じさせる、凛とした味わいをお愉しみください。
2. シャトー・ディケム 2019 （Chateau d'Yquem） 「揺るぎない、至高の琥珀。」 世界最高峰の甘口ワインとして君臨し、ボルドー・ソーテルヌ地方で唯一「特別第1級」の格付けを持つシャトー・ディケム。グラスに注がれた瞬間から広がる幾重にも重なる複雑な香りと、永遠に続くかのような深く優雅な余韻は、まさに至高の体験です。
3. パヴィヨン・デュ・ラック 2019 （Pavillon du Lac） 「名門が紡ぐ、華やかな春。」 ボルドーの名門ドメーヌ・バロン・ド・ロートシルト（ラフィット）が手掛けるソーテルヌワイン。華やかな果実味と、上質な蜂蜜やアプリコットを思わせる豊かなニュアンスが、春の晴れやかな気分をいっそう引き立てます。
■ ローストビーフの店 鎌倉山について
1971年、鎌倉山の豊かな自然の中に誕生して以来、私どもが大切にしてきたのは、落ち着いた空間の中でお過ごしいただく時間そのものです。
旧家を改装した緑豊かな本店をはじめ、各店舗にて、最高級の黒毛和牛を用いたローストビーフを提供しております。 時代が移り変わっても、一皿一皿に誠実に向き合い、安心と上質を両立する店であるよう、スタッフ一同努めてまいります。
大切な方との記念日や、春の慶びの席に。ぜひ鎌倉山にて、ローストビーフと貴腐ワインが織りなす、心に残るひとときをお過ごしください。
熟練のシェフが目の前で切り分ける、名店ならではの臨場感。
紫陽花が彩る季節、鎌倉山で味わう特別な時間。
詳しくは こちらより :
https://roastbeef.jp/special-menu/kamakurayama-2026-04/?utm_source=pr&utm_medium=referral&utm_campaign=new_release
春の門出を祝う、至福のサーロイン。
大切な方の門出を祝う特別な贈り物に、 鎌倉山のサーロインローストビーフを。
厳選した黒毛和牛の とろけるような脂の甘みと濃厚な旨味が、春のお祝いの席を華やかに彩ります。
1971年創業の伝統が息づく、記憶に残る美食体験を。
お祝いの真心が伝わりますよう、贈り物にふさわしい 高級感あふれる化粧箱でお届けします。
商品の詳細・ご購入はこちらより▼
鎌倉山オンラインストア(https://www.roastbeef-kamakurayama.co.jp/SHOP/SRB-20.html?utm_source=pr&utm_medium=referral&utm_campaign=new_release)
― 想いが伝わる鎌倉山のローストビーフ ―
詳しくは、こちらより :
https://www.roastbeef-kamakurayama.co.jp/SHOP/SRB-20.html?utm_source=pr&utm_medium=referral&utm_campaign=new_release
【 ローストビーフの店 鎌倉山 横浜スカイビル店 】
レストランフロア最上階・29階からの眺望を独占する特等席。
広々とした、ゆとりある空間でお迎えします。
▶︎ 横浜スタイビル店 ホームページ(https://roastbeef.jp/tenpo/yokohama/?utm_source=pr&utm_medium=referral&utm_campaign=new_release)
▶︎ インスタグム(https://www.instagram.com/roastbeef.jp/)
厳選した黒毛和牛の魅力を存分に引き出した、贅沢な特別コース。
横浜の美しい眺望、空に浮かぶロマンチックディナー
【 鎌倉山ブライダル 】
鎌倉・湘南で叶える、格式高いレストランウェディング。自然美と美食に包まれた、特別な一日を。
▶︎ 鎌倉山ブライダル ホームページ(https://roastbeef.jp/bridal/?utm_source=pr&utm_medium=referral&utm_campaign=new_release)
- 緑に抱かれたモダンクラシックな空間で 美食ガーデンウェディング -
【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】
株式会社レストラン鎌倉山 広報担当：小野
電話：0466-22-8586
メールアドレス：soumu@roastbeef.jp