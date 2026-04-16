【ローストビーフの店 鎌倉山】風薫る季節に誘われて。新緑の鎌倉山で極上の甘みを味わう「貴腐ワイン」の提供を開始

株式会社レストラン鎌倉山鎌倉山の新緑に映える、厳選された3銘柄の貴腐ワイン。

1971年の創業以来、四季折々の自然と調和した落ち着いた空間を提供し続ける「ローストビーフの店 鎌倉山」。心地よい風が吹き抜け、木々の緑が鮮やかさを増すこの美しい季節に合わせ、新たに「貴腐ワイン」の提供を開始いたします。

■ 風薫る鎌倉山で、ローストビーフと貴腐ワインの至高のマリアージュ

柔らかな若葉が初夏の日差しに透ける、お出かけにふさわしい季節となりました。ご家族や大切な方とゆっくり語らい、豊かな時間を分かち合うゴールデンウィーク。

皆様の特別なひとときに向けて、鎌倉山では芳醇な香りととろけるような甘みを持つ「貴腐ワイン」をご用意いたしました。食前・食後酒として親しまれる貴腐ワインですが、その凝縮された甘みは、当店の黒毛和牛ローストビーフと美しいマリアージュを奏でます。

新緑の息吹を感じながら、日本とフランスから厳選した3つの銘柄とともに優雅な時間をお過ごしください。

■ 提供銘柄のご紹介

ローストビーフとの美しいマリアージュを奏でる、黄金色の一杯。

1. 五一わいん 貴腐 「凛とした、日本の甘美。」 長野県・塩尻の老舗「林農園（五一わいん）」が手掛ける、希少な国産貴腐ワインです。日本の豊かな風土と職人の丁寧な手仕事が育んだ、繊細で透明感のある上品な甘さが特徴。しっとりとした和の情緒を感じさせる、凛とした味わいをお愉しみください。

2. シャトー・ディケム 2019 （Chateau d'Yquem） 「揺るぎない、至高の琥珀。」 世界最高峰の甘口ワインとして君臨し、ボルドー・ソーテルヌ地方で唯一「特別第1級」の格付けを持つシャトー・ディケム。グラスに注がれた瞬間から広がる幾重にも重なる複雑な香りと、永遠に続くかのような深く優雅な余韻は、まさに至高の体験です。

3. パヴィヨン・デュ・ラック 2019 （Pavillon du Lac） 「名門が紡ぐ、華やかな春。」 ボルドーの名門ドメーヌ・バロン・ド・ロートシルト（ラフィット）が手掛けるソーテルヌワイン。華やかな果実味と、上質な蜂蜜やアプリコットを思わせる豊かなニュアンスが、春の晴れやかな気分をいっそう引き立てます。

■ ローストビーフの店 鎌倉山について

1971年、鎌倉山の豊かな自然の中に誕生して以来、私どもが大切にしてきたのは、落ち着いた空間の中でお過ごしいただく時間そのものです。

旧家を改装した緑豊かな本店をはじめ、各店舗にて、最高級の黒毛和牛を用いたローストビーフを提供しております。 時代が移り変わっても、一皿一皿に誠実に向き合い、安心と上質を両立する店であるよう、スタッフ一同努めてまいります。

大切な方との記念日や、春の慶びの席に。ぜひ鎌倉山にて、ローストビーフと貴腐ワインが織りなす、心に残るひとときをお過ごしください。

春の門出を祝う、至福のサーロイン。

熟練のシェフが目の前で切り分ける、名店ならではの臨場感。紫陽花が彩る季節、鎌倉山で味わう特別な時間。詳しくは こちらより :https://roastbeef.jp/special-menu/kamakurayama-2026-04/?utm_source=pr&utm_medium=referral&utm_campaign=new_release

大切な方の門出を祝う特別な贈り物に、 鎌倉山のサーロインローストビーフを。

厳選した黒毛和牛の とろけるような脂の甘みと濃厚な旨味が、春のお祝いの席を華やかに彩ります。

1971年創業の伝統が息づく、記憶に残る美食体験を。

お祝いの真心が伝わりますよう、贈り物にふさわしい 高級感あふれる化粧箱でお届けします。

商品の詳細・ご購入はこちらより▼

鎌倉山オンラインストア(https://www.roastbeef-kamakurayama.co.jp/SHOP/SRB-20.html?utm_source=pr&utm_medium=referral&utm_campaign=new_release)

― 想いが伝わる鎌倉山のローストビーフ ―詳しくは、こちらより :https://www.roastbeef-kamakurayama.co.jp/SHOP/SRB-20.html?utm_source=pr&utm_medium=referral&utm_campaign=new_release

【 ローストビーフの店 鎌倉山 横浜スカイビル店 】

レストランフロア最上階・29階からの眺望を独占する特等席。

広々とした、ゆとりある空間でお迎えします。

▶︎ 横浜スタイビル店 ホームページ(https://roastbeef.jp/tenpo/yokohama/?utm_source=pr&utm_medium=referral&utm_campaign=new_release)

▶︎ インスタグム(https://www.instagram.com/roastbeef.jp/)

【 鎌倉山ブライダル 】

厳選した黒毛和牛の魅力を存分に引き出した、贅沢な特別コース。横浜の美しい眺望、空に浮かぶロマンチックディナー

鎌倉・湘南で叶える、格式高いレストランウェディング。自然美と美食に包まれた、特別な一日を。

▶︎ 鎌倉山ブライダル ホームページ(https://roastbeef.jp/bridal/?utm_source=pr&utm_medium=referral&utm_campaign=new_release)

- 緑に抱かれたモダンクラシックな空間で 美食ガーデンウェディング -

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

株式会社レストラン鎌倉山 広報担当：小野

電話：0466-22-8586

メールアドレス：soumu@roastbeef.jp