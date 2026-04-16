ＢｅｅＸ、SAP S/4HANA(R) Cloud Public Edition向け会計伝票登録/承認ソリューションをSAP(R) Storeにて提供開始

株式会社BeeX

株式会社ＢｅｅＸ（本社：東京都中央区、代表取締役社長：広木 太、以下 BeeX）は、「SAP S/4HANA(R) Cloud Public Edition向け 会計伝票登録/承認ソリューション」を、SAPおよびパートナー製品のオンラインマーケットプレイスである「SAP(R) Store」にて提供開始いたしました。

本ソリューションは、SAP S/4HANA Cloud Public Editionと統合し、会計伝票の登録・承認プロセスの自動化・効率化を実現するものです。 SAP Business Technology Platform (SAP BTP) 上に構築されており、手作業によるミスの削減やプロセスの可視化を通じて、企業の内部統制強化を支援します。

SAP Storeの掲載ページはこちら

https://www.sap.com/products/financial-management/partners/beex-inc-beex-journal-entry-posting-workflow.html

■ SAP S/4HANA Cloud Public Edition向け 会計伝票登録/承認ソリューションについて

本ソリューションは、SAP Business Technology Platform（SAP BTP）上に構築されており、SAP S/4HANA Cloud Public Editionとリアルタイムで連携し、以下の機能を提供します。

主な機能：

- 会計伝票の登録・修正・承認ワークフローの自動化 会計伝票の登録・修正・承認プロセスをデジタル化し、業務効率を向上させます- 承認ルートの柔軟な設定 会計伝票の登録・修正・承認プロセスをデジタル化し、業務効率を向上させます- 内部統制の強化 監査証跡（オーディットトレイル）を自動記録し、コンプライアンス遵守をサポートします

※本ソリューションの詳細については、こちらをご覧ください。

https://www.beex-inc.com/service/sap/sap-s4hana-fi

■ SAP Storeについて

SAP Store (store.sap.com)では、SAP およびパートナーが提供する 3,000 を超えるソリューションを発見、試用、購入、更新するためのシンプルかつコネクテッドなデジタルカスタマーエクスペリエンスを提供しています。お客様はビジネスの成長に必要な SAPソリューションや SAP 認定ソリューションを見つけることができます。また、SAP社はSAP Storeを通じた購入ごとに、1本の木を植えるサステナビリティ推進活動を実施しています。

■ 今後の展望

BeeXは、SAP PartnerEdge(R)プログラムのGold Partnerとして、SAP S/4HANA Cloud Public Edition分野におけるリーディングパートナーを目指してまいります。また、本ソリューションの提供によりBeeXは SAP Build Partnerに認定されました。 BTPをはじめとしたソリューションラインナップをさらに拡充し、クリーンコアの原則に基づき、お客様のDX推進と企業価値向上に最新テクノロジーで伴走してまいります。

※ SAP、SAP S/4HANA、SAP Business Technology PlatformおよびSAP Storeならびに記載されているすべてのSAP製品およびサービス名はドイツにあるSAP SEやその他世界各国における登録商標または商標です。

※ その他、記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。

■ BeeXについて

BeeXは、SAPなど基幹システムを中心としたエンタープライズシステムのクラウドインテグレーションや、クラウド関連の運用・保守・管理事業及びソフトウェア開発を展開しています。クラウドとSAPに精通したコンサルタントが、お客様の基幹システムのクラウド移行とDX推進を支援します。

会社名：株式会社ＢｅｅＸ（東京証券取引所 グロース市場：証券コード ４２７０）

所在地：東京都中央区銀座７－１４－１３ 日土地銀座ビル１０Ｆ

設立：２０１６年３月

代表者：代表取締役社長 広木 太

U R L： https://www.beex-inc.com/

事業内容：クラウド関連の運用・保守・管理事業およびソフトウェア開発

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社ＢｅｅＸ

ビジネス開発推進本部 マーケティンググループ

e-mail：beex-marketing@beex-inc.com