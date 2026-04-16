マークスライフ、千葉県千葉市より「空家等管理活用支援法人」に指定～課題の解決に向け、官民連携を推進～

マークスライフ株式会社

マークスライフ株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：花原浩二、以下「当社」）は、このたび千葉県千葉市より「空家等管理活用支援法人」に指定されました。

本制度は、民間法人が公的立場から活動しやすい環境を整備し、空家等対策に取り組む市町村の補完的な役割を果たしていくことを狙いに創設されたものです。

官民が連携することで、地域における空き家の適切な管理および流通・活用の促進を図ります。

当社はこれまで、「世のために。人のために。」という企業理念のもと、不動産の新たな価値創出に取り組み、空き家再生や利活用支援を数多く手がけてまいりました。

今回の指定を受け、これまで培ってきた知見と実績を活かし、千葉市における空き家課題の解決および地域活性化に貢献してまいります。

■取り組みの背景

近年、全国的に空き家の増加が社会課題となっており、2023年の調査では全国の空き家数は約900万戸と過去最多を記録しています。（※1）

千葉県においても空き家は増加傾向にあり、最新の調査では約39万4,000戸、空き家率は約12.3％となっています。特に、賃貸・売却用などを除いた「その他の空き家」は約15万9,000戸と増加しており、管理不全や利活用されていない住宅の存在が課題となっています。（※2）

当社は、民間ならではの専門力と柔軟な支援体制を活かし、これらの課題解決に向けた具体的な一歩を踏み出してまいります。

■当社の強みを活かした空き家対策

当社は、再建築不可物件や心理的瑕疵により価値が下がった、いわゆる事故物件など、他社が敬遠しがちな物件にも向き合い、独自のノウハウと専門チームにより再生・利活用を実現してまいりました。

今後は、空家等管理活用支援法人として、所有者への相談対応から適切な管理・流通・利活用までをワンストップで支援し、空き家を「地域の課題」から「地域の資源」へと転換する取り組みを進めてまいります。

■空家等管理活用支援法人として担う業務（指定期間：令和8年3月24日から令和11年3月31日まで）

- 空家等の所有者等に対し、相談対応及び伴走型支援の実施- 空家等の管理又は活用に関する普及啓発の実施

■今後の展望

当社は本指定を受け、千葉市と連携しながら、空き家所有者一人ひとりの状況に寄り添った支援を行ってまいります。

今後は、空き家の適切な管理の促進に加え、売却・仲介・再生といった多様な利活用の提案を通じて、不動産の流通活性化および地域価値の向上に貢献してまいります。

また、これまで培ってきた空き家再生のノウハウを活かし、地域課題の解決と持続可能なまちづくりの実現を目指します。

※1 出典： 令和５年住宅・土地統計調査 住宅及び世帯に関する基本集計（確報集計）結果(https://www.stat.go.jp/data/jyutaku/2023/pdf/kihon_gaiyou.pdf)

※2 出典： 空き家対策／千葉県(https://www.pref.chiba.lg.jp/juutaku/seisaku/akiya/akiyataisaku.html?utm_source=chatgpt.com)

【マークスライフ株式会社 会社概要】

社名：マークスライフ株式会社（マークスライフカブシキガイシャ）

本社所在地：東京都中央区日本橋本石町3-1-2 大阪ガス都市開発日本橋ビル4階

代表取締役：花原 浩二

宅地建物取引業：国土交通大臣(1)第10129号

事業内容： 不動産買取事業 ／ 不動産仲介事業（売買仲介および賃貸仲介）／ 不動産活用コンサルティング事業 ／ 生活関連サービス業

サービス一覧：じつまど ／ 富動産市場 ／ ０円空き家管理 ／ 中立不動産 ／ 海外不動産 ／ 成仏不動産 ／ M&A仲介

コーポレートサイト：https://marks-house.jp/