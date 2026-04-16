5月12日発売！『福祉の教科書』（Amazonでの本の売れ筋ランキング「社会福祉」「社会保障」部門で１位獲得！）

ラーニングス株式会社

ラーニングス株式会社（本社：東京都渋谷区 代表取締役：梶田洋平）は、『福祉の教科書』（著：藤田英明）を発売します。

【内容紹介】

「福祉の現場に入ったばかりで、制度の全体像をつかめずにいる」

「経験を積んできたが、理念や歴史的背景まで体系的に学んだことがない」

本書は、福祉分野に携わるすべての人に読んでほしい決定版の一冊です。

障害福祉・介護福祉・児童福祉をはじめ、制度、支援技術、理論、歴史、海外事例までを1,000ページ超の圧倒的ボリュームで網羅。

新人が基礎を体系的に学ぶ入門書としても、経験者が課題解決のヒントを得る「現場の辞書」としても活用できる実務性が特長です。

著者は、約30年にわたり福祉の現場と経営の最前線を率いてきた実践家。

制度解説にとどまらず、「なぜこの制度があるのか」「現場でどう活かすのか」を丁寧に掘り下げ、ソーシャルワークや倫理的視点にも踏み込んで解説します。

大病を乗り越え、「次世代に遺したい知」を注ぎ込んだ本書は、日々の実践に確かな自信と視座を与え、迷ったときに立ち返れる指針として、すべての福祉従事者を力強く支える一冊です。

【目次紹介】

第1部 制度編：障害福祉の制度と仕組み

第2部 支援編：現場での支援と実践方法

第3部 思想編：障害福祉の理念と倫理

第4部 歴史編：日本の障害福祉の歩み

第5部 海外事例編：世界の障害福祉から学ぶ

第6部 人物編：福祉の歴史を形作った人物たち

【著者プロフィール】

藤田英明

1975年生まれ。幼少期に負傷猫を保護した経験から動物福祉に関心を抱き、現在も多数の保護犬猫と暮らす。明治学院大学社会学部社会福祉学科卒。社会福祉法人で介護職兼生活相談員として現場に立ち、23歳で最年少事務局長、24歳で施設長・理事に就任。26歳で混合介護の夜間対応型デイサービスを創設し、29歳で日本介護福祉グループを創業。「茶話本舗」を全国約950拠点に展開。2018年、ペット共生型障害者グループホーム「わおん」を開設。現在は全国約2,000拠点を束ね、人と動物が共に生きる福祉モデルの確立を目指す。2023年、悪性リンパ腫寛解。現在も福祉と動物保護の未来創造に尽力し日々挑戦を続ける。

【書籍概要】

書名： 福祉の教科書

著者： 藤田英明

発行：ラーニングス株式会社

購入先：https://www.amazon.co.jp/dp/4434372866/

【会社概要】

会社名：ラーニングス株式会社

所在地：東京都渋谷区南平台町2番13号 南平台大崎ビル3階

代表者：梶田洋平

設立：2017年（平成29年）7月

【お問い合わせ】

ラーニングス株式会社 担当：深澤

E-Mail：press@learnings.co.jp