【新商品】日本の伝統を楽しむ傘　晴雨兼用「浮世絵づくし」発売

株式会社サントス

傘・雑貨メーカーの株式会社サントス(名古屋市東区、代表：福原正之)は、

日本の伝統芸術・浮世絵をテーマにした晴雨兼用折りたたみ傘「浮世絵づくし」を発売いたします。

日本を象徴する浮世絵を傘全面に大胆にあしらった、 躍動感あふれるデザインの傘です。

■ 商品概要

「浮世絵づくし」は、日本の伝統芸術である浮世絵をテーマにしたシリーズで、全8種類のデザインを展開。それぞれ異なるモチーフを用い、浮世絵ならではの魅力を表現しています。

晴雨兼用仕様のため、雨の日だけでなく晴れの日にもご使用いただけます。

コンパクトで持ち運びやすいフラット形状に加え、ループ付きの傘袋を付属し、携帯性にも優れています。

■ デザインバリエーション

傘いっぱいに浮世絵を大胆に描き、日本の伝統美を日常で楽しめるデザイン。

全8種類のバリエーションで、それぞれ異なる魅力を楽しめます。

波富士赤富士ガシャドクロ写楽美人画■機能性

生地にはPUコーティングを施しており、

雨天時はもちろん、暑さ対策や紫外線対策にも対応。

遮熱効果もあり日差しの強い日のお出かけにも適しています。

・晴雨兼用（UVカット率99.9％以上／遮光率99.99％以上）

・コンパクトで持ち運びしやすいフラット形状

・ループ付き傘袋で携帯に便利

日本らしいモチーフと色彩を活かしたデザインは、訪日外国人観光客（インバウンド）にもおすすめ。

日本土産やギフトとしても適しており、コンパクトさと実用性を兼ね備え、これからの日本の季節、梅雨や猛暑に活躍するとともに、傘全面にモチーフが描かれているので、飾り傘としても楽しめます。

“使い捨てないデザイン”という選択

本製品のタグには、日本の伝統美である浮世絵柄をあしらっています。

取り外すことで栞としても再利用でき、旅の思い出を日常の中で感じていただけます。

＜晴雨兼用 折りたたみ傘 浮世絵づくし＞

【品番】JK-181

【柄】01波富士、02赤富士、03鯨、04ガシャドクロ、05写楽、06美人画、07鯉、08猫

【価格】2,640円（税込）

【仕様】親骨の長さ：50cm

素材：ポリエステル100％、裏面ポリウレタンブラックコーティング/アルミ、グラスファイバー

【販売場所】Santos online store、サントス楽天市場店、スーパーデリバリー

【お問合せ先】株式会社サントス

〒461-0027 愛知県名古屋市東区芳野一丁目12番16号

Tel：052-937-3700 Fax：052-937-3711

会社HP URL：https://santos.co.jp

販売ページ

Santos online store URL：https://store.santos.co.jp/?mode=cate&cbid=2835885&csid=22(https://store.santos.co.jp/?mode=cate&cbid=2835885&csid=22)

スーパーデリバリー URL：https://www.superdelivery.com/p/r/pd_p/15558536/

サントス楽天市場店 URL：https://item.rakuten.co.jp/santos1985/jk-181/