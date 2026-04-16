【新商品】日本の伝統を楽しむ傘　晴雨兼用「浮世絵づくし」発売

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株式会社サントス


傘・雑貨メーカーの株式会社サントス(名古屋市東区、代表：福原正之)は、


日本の伝統芸術・浮世絵をテーマにした晴雨兼用折りたたみ傘「浮世絵づくし」を発売いたします。


日本を象徴する浮世絵を傘全面に大胆にあしらった、 躍動感あふれるデザインの傘です。


■ 商品概要

「浮世絵づくし」は、日本の伝統芸術である浮世絵をテーマにしたシリーズで、全8種類のデザインを展開。それぞれ異なるモチーフを用い、浮世絵ならではの魅力を表現しています。



晴雨兼用仕様のため、雨の日だけでなく晴れの日にもご使用いただけます。


コンパクトで持ち運びやすいフラット形状に加え、ループ付きの傘袋を付属し、携帯性にも優れています。


■ デザインバリエーション

傘いっぱいに浮世絵を大胆に描き、日本の伝統美を日常で楽しめるデザイン。


全8種類のバリエーションで、それぞれ異なる魅力を楽しめます。



波富士

赤富士




ガシャドクロ

写楽


美人画





■機能性

生地にはPUコーティングを施しており、


雨天時はもちろん、暑さ対策や紫外線対策にも対応。



遮熱効果もあり日差しの強い日のお出かけにも適しています。



・晴雨兼用（UVカット率99.9％以上／遮光率99.99％以上）


・コンパクトで持ち運びしやすいフラット形状


・ループ付き傘袋で携帯に便利






日本らしいモチーフと色彩を活かしたデザインは、訪日外国人観光客（インバウンド）にもおすすめ。



日本土産やギフトとしても適しており、コンパクトさと実用性を兼ね備え、これからの日本の季節、梅雨や猛暑に活躍するとともに、傘全面にモチーフが描かれているので、飾り傘としても楽しめます。






“使い捨てないデザイン”という選択

本製品のタグには、日本の伝統美である浮世絵柄をあしらっています。


取り外すことで栞としても再利用でき、旅の思い出を日常の中で感じていただけます。





＜晴雨兼用 折りたたみ傘　浮世絵づくし＞


【品番】JK-181


【柄】01波富士、02赤富士、03鯨、04ガシャドクロ、05写楽、06美人画、07鯉、08猫


【価格】2,640円（税込）


【仕様】親骨の長さ：50cm


素材：ポリエステル100％、裏面ポリウレタンブラックコーティング/アルミ、グラスファイバー


【販売場所】Santos online store、サントス楽天市場店、スーパーデリバリー



【お問合せ先】株式会社サントス


〒461-0027　愛知県名古屋市東区芳野一丁目12番16号


Tel：052-937-3700　Fax：052-937-3711


会社HP　URL：https://santos.co.jp



販売ページ


Santos online store　URL：https://store.santos.co.jp/?mode=cate&cbid=2835885&csid=22(https://store.santos.co.jp/?mode=cate&cbid=2835885&csid=22)


スーパーデリバリー　URL：https://www.superdelivery.com/p/r/pd_p/15558536/


サントス楽天市場店　URL：https://item.rakuten.co.jp/santos1985/jk-181/