Instagram分析ツール「hashout」が「Social Report」に生まれ変わり、管理画面を全面刷新

株式会社hashout

2,000社のフィードバックから逆算。あえて「機能を絞った」新UI

Instagram分析SaaS「hashout」を運営する株式会社hashout（本社：東京都豊島区/代表：落合匠）は、サービス名を「Social Report」に改め、管理画面を全面リニューアルしました。2,000社以上への導入を通じて蓄積したユーザーの声を軸に設計を根本から見直し、2026年4月15日より新バージョンの提供を開始します。

リニューアルした「Social Report」管理画面

SocialReport 公式サイトURL：https://socialreport.jp

リニューアルの背景 - 9年の積み上げを、さらに上へ

2017年のサービス開始以来、hashoutはInstagram分析ツールとして2,000社以上に継続利用されてきました。「直感的に使える」「ダッシュボードがわかりやすい」--そうした声を多くいただいてきたUI/UXは、私たちが最も大切にしてきた部分です。

9年間の提供を通じて蓄積したユーザーの声は、好評の声と同時に「レポート作成のステップをさらに減らしたい」「複数クライアントを扱う代理店として、もう一段使い回しやすくしたい」といった期待の声でもありました。好評だったUI/UXをベースにしながら、それをさらに押し上げることが今回のリニューアルの核心です。

既存のUIをパッチで改善するのではなく、9年分の声を設計思想に落とし直してゼロから作り直しました。このタイミングで、サービス名も新たな章にふさわしい「Social Report」に改めています。

変わったこと、あえて変えなかったこと

変わったこと

【管理画面の全面刷新】

最も多かった「どこに何があるかわからない」という声を解消するため、情報の階層とナビゲーションを再設計。初めて触る担当者でも迷わない導線を実現しました。

【カスタムレポートの強化】

表示する指標・期間・グラフを自由に組み合わせ、クライアントごとのオリジナルレポートを数分で作成。PDF形式でそのまま提出できます。毎月1～2日かかっていたレポート作業が、数分に短縮されます。

【セキュリティ基盤の強化】

代理店利用では複数担当者・複数クライアントのデータを一元管理するケースが多いため、認証・アクセス制御まわりを大幅に強化しました。

あえて絞ったこと

競合ツールのリニューアルでは「機能追加」が強調されることが多い中、Social Reportは逆の判断をしました。「代理店・マーケターが実務で本当に使う機能だけ」を基準に設計し、画面の複雑さの原因となっていた機能の整理・統合を行っています。「多機能であること」よりも「迷わず使えること」を選びました。

設計の見直し - 自分で組めるプラン

今回のリニューアルにあわせて、価格体系も見直しました。これまでは固定のプランから選ぶ形でしたが、新プランではハッシュタグ数・アカウント数などを顧客自身が必要な量に応じて組み合わせられる設計に変更しています。「使う機能だけ払う」という現場の感覚に合った価格設計です。

無料でアカウント登録ができ、登録後すぐにお試し利用が可能です。

まず試してから導入を判断いただけます。

顧客のニーズに沿ったプランを自由にカスタマイズいただけます

新機能：AIレポート自動生成

リニューアルと同時に、AIによるレポート自動生成機能を追加しました。蓄積した投稿データをボタン1つでAIが分析し、エンゲージメント傾向・改善ポイントをテキストで出力。そのままクライアント向け資料に貼り付けられます。

今後の展開 - InstagramだけがSNSではない

現在はInstagram専門ツールとして提供していますが、近日中にX（旧Twitter）・YouTube の解析機能を追加予定です。マーケターが複数SNSをまたいで施策を立案する現場の実態に合わせ、Social Reportをマルチプラットフォーム対応に拡張します。

こんな場面で使われています

Social Reportは、Instagramを活用するあらゆる場面で活用できます。以下はよくある利用シーンです。

【SNSマーケティング（自社商品の施策・競合調査）】

自社商品のInstagram施策の効果測定に加え、同業他社アカウントのフォロワー推移・投稿エンゲージメントを継続追跡。感覚ではなくデータに基づいた競合比較が可能になります。

【ハッシュタグキャンペーンの集計・効果測定】

指定ハッシュタグの投稿数・いいね数・エンゲージメント率を自動収集。キャンペーン期間中のリアルタイム集計から終了後のレポートまで、手作業ゼロで完結します。広告代理店がクライアントへの報告に使うケースが特に多い機能です。

【アカウント運用（効果的なハッシュタグの選定）】

投稿に付けるハッシュタグの伸び率・投稿数推移・キーワード出現頻度を調査。どのハッシュタグが今勢いがあるか、リーチしやすいかをデータで判断できます。インハウスマーケターが日常的なアカウント改善に活用するシーンが増えています。

【インフルエンサーリサーチ】

指定したハッシュタグから投稿者を自動でリスト化。フォロワー数・エンゲージメント率・投稿数をまとめて確認できるため、数百件の投稿者の中から候補を絞り込む作業が大幅に効率化されます。フォロワー数だけに頼らないデータドリブンなインフルエンサー選定が可能です。

レポートサンプルをダウンロードして確認

アカウント登録は無料で、登録後すぐに無料お試し利用が可能です。

実際の管理画面でハッシュタグ集計・競合分析・カスタムレポートの作成まで体験でき、「レポートがどんな仕上がりになるか」を導入前にそのまま確認いただけます。

無料登録はこちら：https://socialreport.jp/account_create

SocialReport 公式サイトURL：https://socialreport.jp

[表: https://prtimes.jp/data/corp/26754/table/91_1_6a808770eef72e9b2f447ba9f7551efe.jpg?v=202604161051 ]

代表コメント



「SNS分析は当たり前になりました。だからこそ、ツールの差は「機能の多さ」ではなく「使い続けられるかどうか」で決まります。hashout時代に積み上げた2,000社のフィードバックを真剣に受け止め、ゼロから作り直しました。機能を増やすことより、迷わせないことを選んだリニューアルです。」

株式会社hashout 代表取締役 落合 匠

【株式会社hashoutについて】

社名：株式会社hashout

所在地：東京都豊島区

代表者：代表取締役 落合 匠

設立：2017年

URL：https://hashout.co.jp

問い合わせ先：https://hashout.co.jp/contact

TEL：03-6403-9825（平日10:00～18:00）