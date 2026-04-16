5月10日は母の日【調査レポート】最新AIが分析する「令和の最強母ちゃん」486件のエピソードから見えた、”タイパ”と”ポジティブ”で家族を支える母親像

花キューピット株式会社

フラワーギフトサービスを展開する花キューピット株式会社(所在地：東京都品川区 代表取締役：吉川 登) は、5月10日母の日を前にSNSアンケート調査を実施いたしました。

本調査は、2026年3月6日～3月19日の期間、花キューピット公式X（旧Twitter）にて実施したキャンペーン「#うちの母ちゃん最強説！選手権」を通じて行われ、のべ1,185件の回答が集まりました。このうち、有効な回答486件を最新AI（Gemini 3.1 Flash）がプロファイリングした結果、家族の尊敬を得ているお母さんの「最強」な部分がみえてきました。

調査結果 お母さんの５大「最強特性」

486件のエピソードをAIで分類したところ、お母さんの「最強特性」はこの5つのカテゴリーに分かれました。

なかでも、「ポジティブさ」と「タイパ（タイムパフォーマンス）」の2つが、家族を支える大きな柱となっていることがうかがえます。

1.【ポジティブ最強】35%

「どんなに父と喧嘩しても、翌朝には愛情たっぷりのお弁当を必ず作る」「『どないでもなるねんって』が口癖」「テストで0点を叩き出し、怒られるのを覚悟して渡すと“アンタ！一生懸命書いて0点はすごいんやで！”と一言も叱られることなく褒めてもらえた」などネガティブになりそうな状況を前向きに変えてしまうポジティブなエピソードが数多く挙がりました。

ポジティブ最強のお母さんにおすすめの母の日ギフト

明るい太陽のようなお母さんには、オレンジや黄色などビタミンカラーのお花が最強ポジティブギフト。

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2.【タイパ最強】 22%

「『あれどこ？』に0秒回答」「冷蔵庫が空っぽに見えても、5分後には豪華な夕飯が並ぶ」など、日々の家事や生活において、時間を無駄にしない効率の高さを称える声が目立ちました。

タイパ最強のお母さんにおすすめの母の日ギフト

効率重視のお母さんには、そのまま飾れる「アレンジメント」がタイパ最強ギフト。

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3.【ハイスペ最強】18%

「なんでも自分でできる母。タイヤ交換もできる」「55歳から社交ダンスの講師を始め、100人の生徒を教えていた」など多才なスキルや、新しいことに挑戦するバイタリティに関するエピソードも多数寄せられました。

4.【スイッチ最強】12%

「電話の声が1オクターブ高くなる」「さっきまで怒ってたのに来客のチャイムが鳴った瞬間の切り替えの速さ、うちの母は名女優」など、切り替えの早さは定番の“あるあるエピソード”になっているようです。

5.【愛され最強】 10%

「スタバの『フラペチーノ』を何度教えても『ふわふわしちゃうやつ』と呼ぶ」「『忘れ物ない？』と毎日確認してくれる母本人が、財布を忘れて買い物に行くのが我が家の定番」など思わず家族が和んでしまうような、愛嬌のある姿も「最強」の一側面として挙げられました。

1位の「ポジティブ」と2位の「タイパ」は、それぞれ心の面と生活の面から家族を支える要素です。どんな時でも日常を維持し、家族を前向きな方向へと導くお母さんの姿に、深い信頼とリスペクトが寄せられています。

調査概要

調査方法： 花キューピット公式X（旧Twitter）キャンペーン

実施期間： 2026年3月6日～3月19日

有効回答数： 486件（具体的なエピソード記述が認められた有効投稿数）

キャンペーン特典： 花キューピット公式Xアカウントフォロー＆リポストした方から抽選で100名に「500円分クーポン」、さらにエピソードを投稿した方から抽選で3名に1万円分の「花とみどりのeギフト」を贈呈

集計方法： 生成AI（Gemini 3.1 Flash）による自然言語解析。指定ポストへのリプライ1,185件を対象に、AIを用いて有効回答の判定、エピソードの定性分析およびカテゴリー分類を行い集計。

花キューピットとは

「花キューピット」は、日本全国約4,000店が加盟する国内最大（※1）の生花店ネットワークです。1953年に日本初の「生花の通信配達」を構築したパイオニアとして、現在、日本全国の人口カバー率97.0%（※2）を誇る盤石なインフラを維持しています。

独自の「配達ネットワーク」による価値

お届け先の近隣店舗が直接制作・手渡しする仕組みにより、以下のメリットを提供します。

・圧倒的な鮮度保持： 長距離輸送のストレスを排除し、花の美しさを維持。

・最短当日お届け： 全国の人口の97.0%（※2）をカバーする高密度な店舗網により、急な需要に即座に対応。

・サステナブルな配送： 梱包資材の削減と移動距離の短縮により、環境負荷を低減。

多様なニーズに応える花贈り

母の日や誕生日、お悔やみなど、あらゆるシーンに対応。直接会って渡せない時も、送り主の想いを花に乗せて届けます。また、住所を知らなくてもSNS等で贈れる「eギフト」など、現代のニーズに合わせたサービスも展開しています。

さらに、海外の提携ネットワークを通じ、世界141の国や地域のへのお届けにも対応しています。

※1：国内の主要な生花店ネットワーク運営各社の公表データに基づき、自社にて店舗数を集計・比較（2026年4月現在）。

※2：市区町村ごとの総人口（総務省統計局「統計でみる市区町村のすがた」2020年度版）に、当該市区町村の総郵便番号数に占める配達可能郵便番号（2026年4月現在）の割合を乗じて算出した「配達可能人口」の全国合計が、総人口に占める割合。

■花キューピット株式会社

代表者：代表取締役 吉川 登

所在地：東京都品川区北品川4丁目11番9号日本フラワー会館

主な事業内容：花キューピットブランドによる生花の通信配達受注業務／花材供給事業／小売支援事業

URL ：https://www.hana-cupid.co.jp/