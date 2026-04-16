【無料セミナー】「根分岐部病変 楔状骨欠損について」「新患が「選ぶ」歯科医院の共通点とは？ ～Googleマップで磨く医院の認知とブランド力～」

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開催日時 2026年4月16日(木) 20:00～20:30／20:30～21:00

場所 オンライン（Zoom開催）

定員 なし

費用 無料

本セミナーは前半に臨床について、後半は医院経営について2部構成でお届けします。

【セミナー概要】

前半（20:00～20:30）：「根分岐部病変 楔状骨欠損」

講師：日本歯科大学 生命歯学部歯周病学講座 准教授 関野 愉

内容：日常臨床で避けては通れない「根分岐部病変」や「垂直性骨吸収」。これらは解剖学的に清掃が困難であり、歯周治療において最も判断に迷うリスク部位です。

本セミナーでは、日本歯科大学の関野愉先生が、膨大なエビデンスと長期観察データを基に、これらの部位の「本当の喪失リスク」を解き明かします。「根分岐部病変があるから即外科処置や抜歯」と画一的に判断するのではなく、病変の度数や垂直的なサブクラス分類（A～C）を用いることで、10年生存率を劇的に変える精密な診断が可能になります。 また、垂直性骨吸収が残存していても、プラークコントロールや炎症の有無、レントゲン上の「歯槽硬線」の連続性といった指標が伴っていれば、保存的なアプローチで十分に良好な予後が得られることも示唆されています。単なる知識の習得に留まらず、明日からのメインテナンス（SPT）期において、どの症例を注意深く見守り、どの症例で介入すべきかの明確な指針を得られる必見の内容です。

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後半（20:30～21:00）：「新患が「選ぶ」歯科医院の共通点とは？

～Googleマップで磨く医院の認知とブランド力～」

講師：株式会社Webridge WEBマーケティング事業部 加古 美郷

内容：「良い口コミが増えれば嬉しいけれど、もし身勝手な低評価を書かれたら……」そんな不安を抱えていませんか？ 現在の歯科医院経営において、Googleマップ（MEO）対策は避けて通れない最重要課題です。 しかし、多くの院長先生が、根拠のない誹謗中傷や事実と異なる低評価への対応に頭を悩ませています。

本セミナーでは、Googleマップのアルゴリズムに基づいた「クリニック特化型」の集患ノウハウを徹底解説します。 単に評価を上げるだけでなく、ネガティブな口コミへの具体的かつ法的な対処法、そして高評価を自院の資産として増患に繋げるサイクル構築まで、ウェブ集患の初心者にも分かりやすくお伝えします。 開業予定の方はもちろん、地域一番のクリニックを目指す全ての先生に、明日から実践できる「守りと攻め」のウェブ戦略をご提案します。

【こんな方におすすめ】

・不要な外科処置を避け、保存的なアプローチの可能性を広げたい

・根分岐部病変の「保存」か「抜歯」かの判断基準を明確にしたい

・メインテナンス期における介入・経過観察のタイミングを知りたい

・ネガティブな口コミへの対応に苦慮している

・Googleマップで地域一番の集患を目指したい

・開業前に強固なウェブ戦略を立てたい

【講師】

・日本歯科大学 生命歯学部歯周病学講座 准教授 関野 愉

・株式会社WeBridge WEBマーケティング事業部 加古 美郷

【お申し込みはこちら】

https://us02web.zoom.us/webinar/register/4417757828910/WN_d0yp0_qgTSSJK0ciqIvAGw#/registration

《会社概要》

会社名：株式会社WeBridge

代表者名：代表取締役 白井 俊久

所在地：〒160-0023 東京都新宿区西新宿２丁目６-１新宿住友ビル２０Ｆ

事業内容：

1.WEBマーケティング事業

2.WEBサイトのデザイン、制作及び運営管理事業

3.採用コンサルティング事業

4.広告代理業及び各種の宣伝に関する事業

5.前各号に附帯又は関連する一切の事業

電話番号：03-4500-3724

コーポレートサイトURL : 株式会社WeBridge(https://webridge.co.jp/)

MEOサービスサイトURL : MEO対策ならMEO GENIUS(https://webridge.co.jp/meo-genius/)

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