【東京・代官山】icci 代官山『手作り婚約指輪・結婚指輪専門店』｜手作り・ふたりらしさへの想いが際立つ結果に―2026年3月婚約・結婚指輪アンケート結果を公開

株式会社icci

株式会社icci（本社：東京都渋谷区、運営責任者：坂田佑香）が運営する代官山にある手作り結婚指輪・婚約指輪専門店「icci 代官山」（所在地：東京都渋谷区）は、2026年3月に来店されたお客様を調査レポートをまとめましたのでお知らせいたします。

気になる【婚約指輪】のテイスト

気になる【婚約指輪】のテイスト

データ概要

シンプルで清楚：29%

普段使いできる：29%

他と被らないオリジナルデザイン：14%

可愛らしい：14%

結婚指輪と重ね付けしやすい：14%

婚約指輪のデザインに関するアンケート結果では、「シンプルで清楚」「普段使いできる」が各29%でトップに並びました。続いて「他と被らないオリジナルデザイン」「可愛らしい」「結婚指輪と重ね付けしやすい」がそれぞれ14%と並ぶ結果となっています。

最も注目すべきは、「シンプルで清楚」と「普段使いできる」が同率首位となった点です。婚約指輪という特別なジュエリーでありながら、華美さよりも日常に寄り添うデザインへの関心が最も高かったことは、現代のライフスタイルを映し出す興味深い結果といえるでしょう。

また、14%ずつで並んだ項目を見ると、それぞれ異なるようで、共通したこだわりが浮かび上がってきます。「他と被らないオリジナルデザイン」は自分らしさや唯一無二の存在感への欲求を、「可愛らしい」はデザインの表情や個性へのこだわりを、「結婚指輪と重ね付けしやすい」は長く愛用することを見据えた実用的な視点を反映しています。

つまり、多くのお客様が「毎日自然に身に着けられながらも、自分だけの個性と美しさを持った指輪」を理想として描いていることが読み取れます。シンプルな美しさの中にも唯一無二のデザインを追求できるicci 代官山のアトリエスタイルは、こうしたニーズにまさに応えられる場所といえるのではないでしょうか。

気になる【結婚指輪】のテイスト

気になる【結婚指輪】のテイスト

データ概要：

シンプルで清楚：24%

着け心地が良い：24%

流行りすたりのない定番タイプ：19%

他と被らないオリジナルデザイン：14%

ダイヤがついている：5%

華やかさや豪華さ：5%

高級感がある：5%

婚約指輪とセットリングになっている：5%

結婚指輪のデザインに関するアンケートでは、「シンプルで清楚」「着け心地が良い」が各24%で同率トップとなりました。続いて「流行りすたりのない定番タイプ」が19%、「他と被らないオリジナルデザイン」が14%と続き、「ダイヤがついている」「華やかさや豪華さ」「高級感がある」「婚約指輪とセットリングになっている」がそれぞれ5%という結果となっています。

今回の結果で特に印象的なのは、上位3項目が「シンプルで清楚」「着け心地が良い」「流行りすたりのない定番タイプ」と、いずれも"長く愛用すること"を意識した選択肢で占められた点です。合計すると実に67%、3人に2人以上がこうした価値観を持っていることになります。結婚指輪は一生涯身に着け続けるものだからこそ、トレンドや華やかさよりも、日々の暮らしに自然に溶け込む安心感を重視する傾向が、数字にはっきりと表れています。

一方、「他と被らないオリジナルデザイン」が14%で続いたことも興味深い点です。シンプルさや定番志向が強い中でも、「同じものは持ちたくない」「自分たちだけの一本を」という想いを大切にしたいお客様が一定数いらっしゃることがわかります。また、5%ずつの項目の中に「婚約指輪とセットリングになっている」が挙がっていることから、婚約指輪との統一感やバランスを重視したコーディネートの視点も、選択の判断軸として機能していることが読み取れます。



毎日身に着けるからこそシンプルで美しく、そして世界にひとつだけの仕上がりであってほしい--そんなお客様の想いに応えるために、icci 代官山では熟練の職人が一本一本を丁寧に手仕事で制作しています。なめらかな着け心地も、細部にまで宿るこだわりも、アトリエだからこそ実現できるものです。大切な節目に選ぶ結婚指輪だからこそ、妥協のないものづくりでお客様の「理想の一本」をお届けしたいと、私たちは考えています。

ご希望の指輪の素材

ご希望の指輪の素材

データ概要：

プラチナ：31%

未定：31%

イエローゴールド：23%

シャンパンゴールド：15%

指輪の素材に関するアンケートでは、「プラチナ」「未定」がそれぞれ31%で同率首位となりました。続いて「イエローゴールド」が23%、「シャンパンゴールド」が15%という結果となっています。

今回の結果で特筆すべきは、プラチナが首位に立ちながらも、同数の31%が「未定」と答えた点です。ブライダルジュエリーにおける定番素材としてのプラチナの人気は健在ですが、一方で素材選びに迷われているお客様が同じ割合で存在することは、来店前の段階では素材のイメージがまだ固まりきっていない方が多いことを示しています。実際の色味や肌への馴染み方は、手に取って初めて実感できるもの。だからこそ、アトリエでじっくりと比較・検討できる環境が、お客様の納得のいく選択につながると改めて感じる結果となりました。

また、「イエローゴールド」が23%と比較的高い支持を得たことも注目に値します。かつてブライダルリングといえばプラチナ一択というイメージが強くありましたが、温かみのある色合いやファッションとの親和性の高さから、ゴールド系を前向きに検討されるお客様が着実に増えていることがわかります。さらに「シャンパンゴールド」の15%を合わせると、ゴールド系全体では約38%に上り、素材の選択肢が確実に広がっていることを感じさせます。

素材ごとの質感や雰囲気の違いを実際に手元で確かめながら、お客様自身のライフスタイルや肌の色に合った一本をともに探していける--icci 代官山のアトリエには、そんな丁寧な時間を大切にする姿勢が根付いています。

icci 代官山に来店した理由

icci 代官山に来店した理由

データ概要：

手作りできる：53%

おしゃれなイメージ：32%

品質が良い：5%

オーダーができる：5%

その他：5%

来店のきっかけを尋ねた設問では、「手作りできる」が53%と過半数を超えてトップとなりました。以下、「おしゃれなイメージ」が32%で続き、「品質が良い」「オーダーができる」「その他」がそれぞれ5%と並ぶ結果となっています。

「手作りできる」が半数以上を占めたことは、今月の結果の中でも特に印象的なポイントです。icci 代官山を選ぶ理由として、手作り体験への期待が他のどの要素よりも圧倒的に大きな動機となっていることが、この数字からはっきりと読み取れます。指輪を「選んで買う」のではなく、ふたりで「一緒に作り上げる」というプロセス自体に価値を感じてご来店いただいているお客様がいかに多いか--改めてアトリエという場の意味の大きさを感じる結果となりました。

また、「おしゃれなイメージ」が32%と高い支持を得たことも見逃せません。手作り体験という機能的な魅力だけでなく、ブランドの世界観やビジュアルの雰囲気が来店の入口となっているお客様も3人に1人の割合でいらっしゃることは、日々の情報発信やブランドイメージの積み重ねが確実に届いていることの表れといえるでしょう。

「品質が良い」「オーダーができる」という回答が続いていることからは、体験の楽しさだけでなく、ジュエリーそのものへの信頼や、自分たちの希望を形にできる自由度を求めてご来店いただいているお客様の存在も見えてきます。手作りの感動と確かな品質、そして柔軟なオーダー対応--icci 代官山が大切にしてきた手作り体験・確かな品質・柔軟なオーダー対応という三つの軸が、それぞれ異なる動機を持つお客様一人ひとりにしっかりと届いていることを、今月の結果は改めて示してくれています。

指輪制作でお店を選ぶポイント

指輪制作でお店を選ぶポイント

データ概要：

手作り：44%

オーダーメイド：20%

納品が早い：8%

お店の雰囲気：8%

立地：8%

ゆっくり選べる：8%

似合うものを提案してくれる：4%

お店選びの決め手を尋ねた設問では、「手作り」が44%と断トツのトップとなりました。続いて「オーダーメイド」が20%、「納品が早い」「お店の雰囲気」「立地」「ゆっくり選べる」がそれぞれ8%、「似合うものを提案してくれる」が4%という結果となっています。

「手作り」が44%と、実に2人に1人近くが決め手として挙げた点は、今月の結果の中でも最も注目すべきポイントです。数あるジュエリーショップの中からicci 代官山を選んだ理由として、手作り体験という他にはない価値が圧倒的な差をつけてトップに立ったことは、アトリエとしての存在意義をあらためて力強く示しています。指輪を自分たちの手で作り上げるという体験は、完成した指輪そのものと同じくらい、あるいはそれ以上に、お客様の心に残るものなのかもしれません。

「オーダーメイド」が20%で続いたことも、手作りへの支持と同じ文脈で捉えることができます。既製品ではなく、自分たちだけの一本を形にしたいという想いが、来店の決定的な後押しになっていることがわかります。手作りとオーダーメイドを合わせると実に64%に上り、「自分たちならではの指輪」への強いこだわりがお店選びの核心にあることが浮き彫りになります。

一方、8%ずつで並んだ「納品が早い」「お店の雰囲気」「立地」「ゆっくり選べる」も、それぞれに異なるお客様の視点を映し出しています。結婚という人生の節目を控えた忙しいスケジュールの中でスピードを重視する方、空間の心地よさや通いやすさを大切にする方、じっくりと納得いくまで選びたい方--多様なニーズにしっかりと応えられていることが、この結果から読み取れます。icci 代官山が大切にしてきた手作り体験の魅力と、訪れるお客様への丁寧な対応が、さまざまなかたちでお店選びの決め手として評価されていることを、今月の結果は示しています。

指輪を選ぶ時に重視するポイント

指輪を選ぶ時に重視するポイント

データ概要：

着け心地：26%

デザイン：20%

頑丈さ・強度：14%

アフターサービス：14%

指輪の素材：9%

どちらかというと価格よりもこだわり：9%

保証内容：6%

どちらかというとこだわりよりも価格：3%

指輪選びで重視するポイントを尋ねた設問では、「着け心地」が26%でトップとなりました。以下、「デザイン」が20%、「頑丈さ・強度」「アフターサービス」がそれぞれ14%、「指輪の素材」「どちらかというと価格よりもこだわり」がそれぞれ9%、「保証内容」が6%、「どちらかというとこだわりよりも価格」が3%という結果となっています。

今月の結果で最も注目すべきは、「着け心地」がトップに立った点です。一生涯身に着け続ける結婚指輪だからこそ、見た目の美しさよりも、毎日のストレスなく使い続けられる快適さを最優先に考えるお客様が最も多かったことは、非常に実用的な視点といえます。指輪は身に着けてみて初めてわかることが多く、手元での試着や実際の感触を大切にしたいというお客様の気持ちが、この結果に表れているのではないでしょうか。

「デザイン」が20%で続いたことは、着け心地という実用性を土台としながらも、自分たちの感性に合ったデザインへのこだわりもしっかりと持っているお客様の姿を映し出しています。また「頑丈さ・強度」「アフターサービス」がともに14%と並んだことも印象的です。購入後の長い年月を見据えて、指輪そのものの耐久性と、万が一の際のサポート体制を同じ重さで重視しているお客様が一定数いることは、ブライダルジュエリーに対する真剣な眼差しを感じさせます。

さらに「価格よりもこだわり」が9%に上ったことからは、コストよりも本物の質や自分たちの納得感を優先したいという意識が、少数ながらも確かに存在していることが読み取れます。全体を通じて見えてくるのは、お客様が指輪を「買って終わり」ではなく、「長く大切に使い続けるもの」として真剣に向き合っているという姿勢です。着け心地・デザイン・耐久性・アフターケアのすべてを実際に手で確かめながら選んでいただけるicci 代官山のアトリエは、そうしたお客様の納得のいく選択を丁寧に支えられる場所でありたいと考えています。

指輪を選ぶ上で意識していること

指輪を選ぶ上で意識していること

データ概要：

自分（ふたり）らしさ：37%

思い出に残ること：30%

品質と価格のバランス：19%

特別感を感じられるもの：7%

妥協がないか：7%

指輪選びで大切にしていることを尋ねた設問では、「自分（ふたり）らしさ」が37%でトップとなりました。次いで「思い出に残ること」が30%、「品質と価格のバランス」が19%、「特別感を感じられるもの」「妥協がないか」がそれぞれ7%という結果となっています。

トップに立った「自分（ふたり）らしさ」（37%）は、指輪選びにおいて"自分たちだけの一本"という個性や独自性が最も大切にされていることを示しています。ブランドの人気デザインや定番スタイルではなく、ふたりの関係性や価値観をそのまま形にしたいという想いが、この数字に表れているといえるでしょう。手作りやオーダーメイドという選択肢が強く支持されてきた背景にも、こうした意識が根底にあることが改めて感じられます。

「思い出に残ること」が30%で続いたことも、非常に示唆に富む結果です。完成した指輪そのものだけでなく、ふたりで並んで作業をした時間や、初めて形になった瞬間の感動--そうした体験のひとつひとつが指輪とともに記憶に刻まれていく。「自分（ふたり）らしさ」と「思い出」、この上位2項目を合わせると67%に達することからも、お客様が指輪選びを単なる買い物ではなく、ふたりの物語の一部として捉えていることが伝わってきます。

「品質と価格のバランス」が19%と続いたことは、感動や体験を重視しながらも、納得感のある選択をしたいという現実的な視点も大切にされていることを示しています。特別なものだからこそ、後悔のない決断をしたいという気持ちの表れといえるでしょう。ふたりらしさ・思い出・品質--これらすべてを手作り体験の中で実現できるicci 代官山のアトリエは、お客様が指輪選びに込めた想いに、真摯に応えられる場所であり続けたいと考えています。

【調査概要】

調査対象：結婚指輪・婚約指輪を制作・見学にご来店されたお客様

調査日：2026年3月1日～2026年3月31日

調査実施者：株式会社ｉｃｃｉ

調査方法：自社アンケート

対象人数：13組

※本プレスリリースの内容を引用される際は、以下のご対応をお願いいたします。

・株式会社 icci による調査である旨の記載

・株式会社icci へのリンク設置

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会社概要

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