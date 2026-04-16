ファイバーレーザマシン3機種のラインナップを拡充、正式受注を開始

株式会社アマダREGIUS-3015AJe（26kW）VENTIS-6225AJe（9kW）+AS-6225+TK-6225L

株式会社アマダ（神奈川県伊勢原市、代表取締役社長執行役員：山梨 貴昭）は、ファイバーレーザマシン「REGIUS-AJe」シリーズ、「ENSIS-AJe」シリーズ、「VENTIS-AJe」シリーズのラインナップを拡充し、正式受注を2026年4月より開始しました。

今回の拡充では、ハイエンドモデル「REGIUS-AJe」シリーズに最大26kWの超高出力発振器を搭載可能としたほか、「VENTIS-AJe」シリーズには長尺材の加工に対応する6.2m×2.5m（8'×20'）サイズを追加し、加工領域の拡大と生産効率のさらなる向上を実現しました。

一般的なファイバーレーザ発振器では、複数のレーザモジュールの光ファイバーを束ねることで高出力化を図りますが、結合の過程でビーム品質が低下するという課題がありました。当社はこの課題を解決し、加工におけるビーム品質の効果を最大化するため、レーザモジュール自体の高出力化を追求し、最大15kWの高出力シングルレーザモジュールを開発しました。

この高輝度なシングルモジュールを、独自技術「高輝度維持合波」によって空間上で重ね合わせることで、ビーム品質を維持したまま最大26kWの超高出力化を実現。さらに、材質・板厚に合わせてレーザビームの形状を自在にコントロールする「ENSISテクノロジー」をそれぞれのレーザモジュールに搭載し、これらを独立して制御することで、多種多様なビームプロファイルの生成が可能になりました。

これにより、中厚板の無酸化切断（クリーンカット）における加工速度の大幅な向上と、軟鋼における対応板厚の拡大を実現しました。溶接や塗装などの後工程への影響を抑えた切断面での加工を可能とし、製造現場における生産性を高めます。

また、独自のビーム制御技術「LBC（Locus Beam Control：軌跡ビームコントロール）」を搭載した「VENTIS-6225AJe」をラインナップに加えたことで、長尺材の加工においても高い生産性を実現する新たなソリューションを提供します。

現在、板金加工業界では人手不足が深刻化し、技能継承や生産性の向上が喫緊の課題となっています。当社が長年培ってきたレーザ開発の技術と経験を結集し、これらの課題を最新のマシンと独自のテクノロジーにより解決し、お客さまの製造現場における生産革新を提案するとともに、板金加工のさらなる可能性を切り拓く新たな価値創造に挑戦してまいります。

■ラインナップ一覧

今回の拡充により、追加された個所を下線としております。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/140940/table/120_1_b510c0f14ca59f6bd7bf19720fbaf1be.jpg?v=202604161051 ]

※ENSIS-3015AJe単体仕様は除く

ご参考

各マシンの商品情報は以下サイトにてご覧いただけます。

‧REGIUS-3015AJe / 4020AJe（26kW）

https://www.sheetmetal.amada.co.jp/lineup/laser/regius-aje_hp/regius-aje_hp.html(https://www.sheetmetal.amada.co.jp/lineup/laser/regius-aje_hp/regius-aje_hp.html?utm_medium=PR120)

‧REGIUS-3015AJe / 4020AJe（～15kW）

https://www.sheetmetal.amada.co.jp/lineup/laser/regius-aje/regius-aje.html(https://www.sheetmetal.amada.co.jp/lineup/laser/regius-aje/regius-aje.html?utm_medium=PR120)

‧ENSIS-3015AJe / 4020AJe

https://www.sheetmetal.amada.co.jp/lineup/laser/ensis-aje/ensis-aje.html(https://www.sheetmetal.amada.co.jp/lineup/laser/ensis-aje/ensis-aje.html?utm_medium=PR120)

‧VENTIS3015AJe / 4020AJe

https://www.sheetmetal.amada.co.jp/lineup/laser/ventis-aje/ventis-aje.html(https://www.sheetmetal.amada.co.jp/lineup/laser/ventis-aje/ventis-aje.html?utm_medium=PR120)

‧VENTIS-6225AJe

https://www.sheetmetal.amada.co.jp/lineup/laser/ventis-6225aje/ventis-6225aje.html(https://www.sheetmetal.amada.co.jp/lineup/laser/ventis-6225aje/ventis-6225aje.html?utm_medium=PR120)

※掲載の情報は予告なく変更される場合があります