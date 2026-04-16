【トイ・ストーリー/アナと雪の女王/塔の上のラプンツェル/くまのプーさん】雨の日のお出かけが楽しくなる！キッズ用「レインポンチョ」がスケーターから新発売！

スケーター株式会社

スケーター株式会社（本社：奈良県奈良市、代表取締役社長：鴻池 総一郎）は、雨の日の憂鬱なお出かけを楽しい時間に変える、ディズニーキャラクターなどをデザインしたキッズ用「RAPO2N レインポンチョ」を新たに発売いたしました。

小さなお子様を連れての雨の日の外出は、傘をうまくさせなかったり、レインコートを着るのを嫌がったりと、保護者の皆様にとって悩みが尽きないものです。

本商品は、大好きなキャラクターになりきれる遊び心あふれるデザインを採用し、お子様が自ら進んで着たくなるような工夫を凝らしました。

さらに、視界を遮らない透明フードや暗い道でも目立つ反射テープなど、安全性と実用性も徹底的に追求しております。

雨の日のお散歩や通園を、親子の笑顔あふれる特別なひとときへと変える、スケーターこだわりの新アイテムです。

■私たちの思い

小さなお子様を持つ保護者の皆様から、雨の日に子供がレインコートを着てくれない、薄暗い雨の日は車や自転車から子供が見えにくく不安、といったお声を多くいただいておりました。

雨の日の外出は、ただでさえ荷物が多く足元も悪いため、少しでもスムーズに出発したいという切実な願いがあります。

そこで私たちは、着せやすさと安全性という機能面での課題解決に加え、お子様自身が着ることを楽しめるという情緒面での価値を両立させる商品の開発に着手いたしました。

数多くのキャラクター商品を手掛けるスケーターの強みを活かし、まるで憧れのキャラクターの衣装を身にまとっているかのような、細部までこだわったデザインを採用しています。

お子様が早くこれを着てお出かけしたいと雨の日を心待ちにするような未来を想像し、心を込めて作り上げました。

このポンチョがあれば、水たまりを歩く何気ない時間も、キャラクターになりきった素敵な大冒険へと変わります。

■商品特長

1. キャラクターになりきれる！心が躍る衣装風デザイン

『トイ・ストーリー』の「ウッディ」や「バズ」、『アナと雪の女王』の「アナ」、「エルサ」、「オラフ」、そして『塔の上のラプンツェル』の「ラプンツェル」、『くまのプーさん』の「プーさん」といった大人気キャラクターの衣装を忠実に再現したデザインを採用しています。

雨具というよりも、お気に入りのお洋服を着るような感覚で身に付けることができるため、レイングッズに苦手意識を持つお子様のお悩みを解決します。

2. 着せやすく動きやすい！ゆったりとしたポンチョ形状

袖を通す必要がなく、頭からサッとかぶせるだけで着用できるポンチョ型を採用しているため、じっとしているのが苦手なお子様にも素早く着せることができます。

ゆったりとしたシルエットは、厚手のお洋服の上からでも羽織りやすく、お子様の活発な動きを妨げないというメリットがあります。

また、前面には着脱をスムーズにする大きめのスナップボタンを備えています。

3. 視界を広く保ち安全を確保！顔周りが透明なフード

フードの顔周りは首元まで透明なクリア素材を使用しています。

深くかぶっても左右の視界を邪魔しにくいため、周囲の状況を確認しやすく、歩行時の安全性を高めることができます。

4. 暗い道でも安心！裾周りの全周反射テープ

ポンチョの袖口から裾にかけての全周に、車のライトなどを反射するテープを取り付けています。

360度どこからでも光を反射するため、雨で薄暗い道や夕暮れ時でもドライバーからの視認性が向上し、大切なお子様を危険から守ります。

5. 持ち運びに便利！お揃いデザインの専用収納袋付き

ポンチョ本体と同じデザインテーマの、ロゴやモチーフがプリントされた専用の収納袋が付属しています。

使用後の濡れたポンチョをコンパクトにまとめて持ち運ぶことができるため、バッグの中を濡らさず、外出先での保管にも便利です。

6. お名前を書けるネームタグ付きで通園にも最適

ポンチョの裏側には、直接お名前を書き込めるネームタグを備えています。

お友達のものと間違えにくくなるため、保育園や幼稚園での使用時にも安心です。

■商品詳細

RAPO2N レインポンチョ ウッディ

3,520円（税込）

品番：RAPO2N POS：4973307725395

サイズ：着丈約50cm 適応身長：80～100cm

「ウッディ」のトレードマークである保安官の衣装をモチーフにしたデザインです。

雨の日も頼れるヒーロー気分で元気にお出かけを楽しむことができます。

RAPO2N レインポンチョ バズ

3,520円（税込）

品番：RAPO2N POS：4973307725401

サイズ：着丈約50cm

適応身長：80～100cm

「バズ」のスタイリッシュなスペースレンジャーのスーツを表現したデザインです。

胸のボタンやマークまで描かれており、宇宙を冒険するようなワクワク感を提供します。

RAPO2N レインポンチョ アナ

3,520円（税込）

品番：RAPO2N POS：4973307726323

サイズ：着丈約50cm

適応身長：80～100cm

「アナ」が着用している美しいケープとドレスをイメージした華やかなデザインです。

深いブルーとマゼンタのコントラストが、雨の日の景色を鮮やかに彩ります。

RAPO2N レインポンチョ エルサ

3,520円（税込）

品番：RAPO2N POS：4973307726330

サイズ：着丈約50cm

適応身長：80～100cm

「エルサ」の氷のドレスを彷彿とさせる、雪の結晶が舞う涼やかなデザインです。

美しい水色が特徴で、魔法が使えるようなエレガントな気分を味わえます。

RAPO2N レインポンチョ オラフ

3,520円（税込）

品番：RAPO2N POS：4973307726347

サイズ：着丈約50cm

適応身長：80～100cm

「オラフ」の愛らしい顔がフードに描かれ、体には木の枝の腕と石のボタンがデザインされています。

ユーモアたっぷりの姿で、周りの人たちも思わず笑顔になるような魅力があります。

RAPO2N レインポンチョ ラプンツェル

3,520円（税込）

品番：RAPO2N POS：4973307726354

サイズ：着丈約50cm

適応身長：80～100cm

「ラプンツェル」の象徴的なパープルのドレスと、太陽のマークやランタンの模様があしらわれたデザインです。

プリンセスに憧れるお子様の夢を叶え、雨の日の外出をロマンチックに演出します。

RAPO2N レインポンチョ くまのプーさん

3,520円（税込）

品番：RAPO2N POS：4973307726361

サイズ：着丈約50cm 適応身長：80～100cm

「プーさん」の赤いシャツと黄色い体を表現し、フードには可愛らしい丸い耳が付いたデザインです。

鮮やかなカラーリングは視認性も高く、雨の日の安全確保と愛らしさを両立しています。

■販売情報

スケーター公式オンラインショップ、および全国の量販店や雑貨店等にて順次発売いたします。

スケーター公式オンラインショップ https://www.skater-onlineshop.com/

【 注意事項 】

本リリースに掲載している内容および表現は、版権元の監修を受けた文章となっております。

掲載の際は、内容の改変や意図の異なる表現にならないようご配慮いただきますようお願い申し上げます。

(C) Disney

(C) Disney/Pixar

(C) Disney. Based on the "Winnie the Pooh" works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

■スケーター株式会社

「心に愛を、くらしに夢を。」

暮らしの中でワクワクドキドキするような、夢や希望や感動を商品によってお届けすること。

それがスケーター株式会社の永遠のテーマです。

私共は、ディズニー、サンリオキャラクターズ、ジブリ、スヌーピー、ポケットモンスター等、数多くのキャラクターの公式ライセンス商品を展開している家庭用品・日用品・雑貨メーカーです。

お弁当箱・水筒・キッチン用品の製造販売をメインとし、近年はアウトドアグッズ・レイングッズ・ペットグッズ・ベビー用品・衛生関連商品などにも力を入れ、幅広いカテゴリーでの商品展開をしております。

企業ホームページ：https://www.skater.co.jp/

公式X(旧Twitter)：https://twitter.com/skater_jpn

公式Instagram：https://www.instagram.com/lunchgoods.skater/

https://www.instagram.com/skater_all/

【お問い合わせ先】

スケーター株式会社 (奈良本社）

〒630-8520 奈良県奈良市杏町216-1

電話：0742-63-2001

Fax：0742-63-2021