【セミナーレポート】AI時代でも求められる人事スキルとは？“スキルがあるのに稼げない”理由と「人事評価コンサルタント」の市場価値・収益化の実態

株式会社給与アップ研究所

株式会社給与アップ研究所（本社：東京都渋谷区、代表取締役：高橋恭介）は、2026年4月2日（木）に無料オンラインウェビナー「AIに代替されない人事専門スキルを学ぶ！最新2大調査で読み解く『人事評価コンサルタント』の需要と市場価値」を開催いたしました。

本ウェビナーでは、HR領域における副業・転職市場の実態と、人事評価スキルを収入に変える具体的な方法について、最新の調査データをもとに解説しました。

■ なぜ今「人事評価コンサルタント」が求められているのか

人事評価コンサル認定講座の詳細はこちら :https://www.salary-up.com/school/

当日の講義では、まず企業側の課題として「人事評価制度の機能不全」が取り上げられました。

中小企業の約半数が評価制度に課題を感じており、さらに約半数が「業績向上に直結していない」と実感しているというデータが示されています。

このように、多くの企業が評価制度の見直しを必要としている一方で、社内に制度設計・運用ができる人材が不足しているのが現状です。

■ 副業人材の現実：「スキルがあっても稼げない」

一方で、個人側にも大きな課題があります。

人事・HR領域で副業意欲のある人材の約4割が「月5万円未満」にとどまっており、スキルが収入につながっていない実態が明らかになっています。

さらに、9割以上が高単価案件の獲得に難しさを感じており、「制度設計の知識不足」や「営業への苦手意識」が壁となっていることも紹介されました。

■ “企業と個人”の課題を同時に解決する鍵とは

本ウェビナーでは、

企業：評価制度が機能していない

個人：スキルを収益化できていない

という“両側の課題”が存在していることが示されました。

そしてその解決策として提示されたのが、「制度設計スキル × 案件機会」という考え方です。

制度を設計できるスキルに加え、実際に案件として提供できる環境が整うことで、初めて収益化が実現するという点が強調されました。

■ AI時代でも代替されない理由

講義では、AIと人間の役割の違いについても解説されました。

評価制度の設計自体はAIでも可能である一方、

- 不公平感の調整- 評価者の育成- 組織への定着支援

といった領域は、人間による介在が不可欠です。

つまり、人事評価コンサルタントは「AIを活用しながら人が価値を出す職種」として、今後さらに需要が高まると考えられます。

■ 参加者の声（一部抜粋）

本ウェビナーの満足度は高く、「非常に満足」「満足」と回答した参加者が多数を占めました。

実際の参加者からは、以下のような声が寄せられています。

■ 制度設計の実務経験がなかったため、大変学びの多い内容でした

■ 高橋社長の考え方に共感し、個別相談を希望しています

■ AIの影響を実務でも感じており、非常に参考になりました

■ すでに人事コンサルとして活動しているが、案件紹介の仕組みに興味がある

また、副業・独立に向けてすでに行動している参加者や、具体的に準備を進めている層も多く、実務志向の高いセミナーであることがうかがえます。

■ 今後の展開

給与アップ研究所では、今回のウェビナーで解説した内容をより実践的に学べる「人事評価コンサルタント認定講座」を提供しています。

本講座では、

制度設計スキルの体系的習得

テンプレートの提供

実案件の紹介個別サポート

などを通じて、スキルの習得から収益化までを一貫して支援しています。

また、「自分のスキルがどの程度通用するのか知りたい」「副業・転職として成立するのか具体的に相談したい」という方に向けて、無料個別相談も実施しています。

現在のご状況や目指すキャリアに合わせて、最適なステップをご提案いたします。

▼無料個別相談（45分）はこちら :https://timerex.net/s/3133/7bbe3463/

今後も、企業の人事課題と個人のキャリア課題の双方を解決する取り組みを強化してまいります。

【会社概要】

株式会社給与アップ研究所

所在地：〒150-0022 東京都渋谷区恵比寿南一丁目20番15号 アトリウム恵比寿南一丁目ビル 1階

設立：2021年1月

資本金：37,750,000円

代表者：代表取締役 高橋 恭介

URL：https://www.salary-up.com/

事業内容：

- 生成AI評価制度「壁打ち」プラン- 「営業まるごとDX」工数予実伴走支援サービス- 人事評価コンサルタント認定講座