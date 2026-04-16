企業向け金融教育に「投資詐欺体験チャット」を初導入、BIPROGY労働組合セミナーにて活用

グリーンモンスター株式会社

グリーンモンスター株式会社(本社：東京都渋谷区、代表取締役：小川 亮、証券コード：157A、以下グリーンモンスター)は、投資詐欺を疑似体験しながら学べる「投資詐欺体験チャット」が、このたびBIPROGY労働組合で実施されたセミナーにおいて教材として活用されたことをお知らせいたします。本セミナーはグループ会社である株式会社FPコンサルティング(本社：大阪府大阪市、代表取締役：千田由希、以下FPコンサルティング)が主催したものであり、「投資詐欺体験チャット」が企業・団体向けに導入されるのは初の事例となります。

体験型教材で詐欺リスクへの判断力を育成、企業セミナーで活用

近年、AI技術の進展やSNSの普及を背景に、詐欺の手口はますます巧妙化しており、被害は拡大傾向にあります。フィッシング詐欺やポンジスキームといった手口も多様化し、個人の心理的な隙を突く形で被害が発生しています。こうした状況を踏まえ、金融トラブルを防ぐためには、知識の習得にとどまらず、実際の場面で適切に判断できる力の重要性が高まっています。

「投資詐欺体験チャット」を読み進めている様子

こうした背景を受け、本セミナーでは、投資詐欺の手口を疑似体験できる「投資詐欺体験チャット」が導入されました。実際のコミュニケーションに近い形で、詐欺被害に至るまでのやり取りを疑似体験できることで、参加者一人ひとりが金融リスクを「自分ごと」として捉え、適切な判断の難しさや心理的な落とし穴への理解を深める内容としています。また、未公開株や上場の仕組み、金融商品取引業者といった基礎知識とあわせて学ぶことで、詐欺の見抜き方だけでなく、その背景にある構造への理解を深める内容としました。

本取り組みは、企業・団体向けセミナーにおいて、体験型コンテンツと講義を組み合わせることで知識の理解にとどまらず、実際の場面を想定した判断力の醸成までを一体的に提供しています。

参加者の声にみる、体験型金融教育の効果

本セミナーに参加した方からは、体験を通じた気づきや意識の変化に関する声が多く寄せられ、従来の座学だけでは得られない実践的な学習効果がうかがえました。

【フィッシング詐欺編】

・通勤中など急いでいるときに急にメールが届いた場合、冷静に確認できないままリンクを押してしまう可能性があると感じました。（対面参加：男性）

・普段から怪しいメールは開かないようにしているが、改めて油断せずに注意を続けることの重要性を感じました。（対面参加：男性）

・想像以上に容易にアカウントが乗っ取られてしまう可能性があり、被害の大きさに恐怖を感じました（オンライン参加：女性）

【ポンジスキーム編】

・過去に友人から投資の話を聞いた経験もあり、身近な事例として危機感を持つことができ、

こうした疑似体験は有意義だと感じました。（対面参加：男性）

・詐欺が増えていることを理解しているものの、身近な友人からの誘いや成功事例を聞くと気が緩んでしまうと思いました。（対面参加：女性）

・信頼関係を利用して心理的に誘導される仕組みが良く分かりました。（オンライン参加：男性）

従業員や組合員の資産形成支援・ウェルビーイング推進が求められる中、金融リスクを回避するための実践的な教育ニーズは今後さらに高まると見込まれます。

本コンテンツはこれまで主に教育機関で活用されてきましたが、今回、企業・団体向けセミナーで初めて導入されました。今後は、企業・団体や自治体への展開も進めながら、金融リスクへの理解促進と詐欺被害の防止につなげてまいります。

投資詐欺体験チャット

グリーンモンスターの「投資詐欺体験チャット」は、メッセージアプリ形式でやり取りを読み進めながら、ユーザー自身が判断を行うシミュレーション型教材です。実際の詐欺に近いコミュニケーションの流れを再現しており、違和感に気づく難しさや、徐々に信頼してしまう心理の動きを疑似体験できる点が特徴です。これまで主に学校教育の現場で活用されており、実践的な判断力を養う手法としての活用が期待されています。

今回のセミナーでは、「フィッシング詐欺」および「ポンジスキーム詐欺」の2つのエピソードを用いて実施いたしました。体験中には、参加者のご感想をリアルタイムで共有し、気づきを可視化するとともに、その後の講師による解説と組み合わせることで、より深い理解の促進につなげています。

「投資詐欺体験チャット」は株たすアプリ内、また当社ホームページにて無料で公開しておりますので、ぜひご活用ください。

HPはこちらからご覧いただけます :https://greenmonster.co.jp/service/production-story-toushisagi/

BIPROGY労働組合

BIPROGY労働組合は、BIPROGY株式会社およびユニアデックス株式会社の従業員で構成される労働組合です。「いきいきと働き、いきいきと暮らす」を基本理念に掲げ、労働条件や福利厚生の維持・向上に加え、一人ひとりが安心して働き続けられる職場環境づくりや、組合員同士のつながりを大切にした活動を行っています。

組合員の声に寄り添いながら、働きがいや生活の質の向上につながる取り組みを通じて、BIPROGYグループの健全な発展に貢献することを目指しています。

■組合概要

団体名 ：BIPROGY労働組合

所在地 ：東京都江東区豊洲１丁目１番１号

グリーンモンスター株式会社

「株たす」「トウシカ」「FXなび」など体験型投資学習アプリシリーズを運営。ユーザー体験に寄り添ったプロダクト開発を強みに、投資学習や金融教育、資産形成をどなたでも手軽に学んでいただけるよう取り組んでおります。この体験型投資学習アプリシリーズは、累計で1,000万インストールを突破し、大変多くの方にご利用いただいております。

グリーンモンスターは「おかねに対する意識と行動を変える」というミッションを掲げ、「お金のための投資」という考えからステップアップし、投資を通じて「消費者から支援者へ」と人々と社会とのかかわり方を変えていくことを目指しております。社会の支援者としての投資家を増やすことで、起業家に対する挑戦とイノベーションの土壌を培い、日本の世界における新たなプレゼンス発揮の促進に貢献してまいります。

■会社概要

社名 ：グリーンモンスター株式会社

所在地 ：東京都渋谷区神南１-４-９

代表者 ：小川 亮

設立 ：2013年7月29日

証券コード：157A(東京証券取引所グロース市場)

事業内容 ：体験型投資学習事業・資産形成事業・ブロックチェーン・インフラストラクチャー事業

HP ：https://greenmonster.co.jp