「マーケティングweek春 MaS(マズ)」［4/22-24］出展のお知らせ

株式会社visumo

株式会社visumo（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：井上純、証券コード：303A）は、あらゆるUGCデータを資産化。［AI ×データ］でCX向上と事業推進を支援するマーケティングプラットフォームを提供しています。

この度、2026年4月22日（水）から4月24日（金）に東京ビッグサイトにて開催される「第26回マーケティングweek春 MaS(マズ)(https://www.marketing-week.jp/spring/ja-jp.html)」へ出展することをお知らせいたします。

来場者様の課題や業種に応じた、最新成功事例をご紹介します

ワンタグ・ノーコードでサイト全体に横断活用でき、売上最大化とデータ資産化を同時に実現します。 集まったコンテンツ資産は、商品開発や経営判断にも活用可能。企業の運用負担を削減し、成長を加速させる次世代ソリューションです。

出展ブースでは、参加者全員特典あり！豪華賞品も当たる「visumo運試し」開催します。

豪華景品を多数ご用意してお待ちしております。お名刺をご準備の上、visumoブースへ是非お越しください！

「visumo」の機能の一例

・特許を取得した、「レビューが増える」レビュー収集・活用機能

・Instagram、YouTube、TikTok連携機能（動画活用機能）

・UGC活用機能

・スタッフ投稿活用機能

・AIレコメンド機能

課題解決のヒントをお探しの方は、ぜひお立ち寄りください

展示会情報

- 写真や動画などのビジュアルを活かした情報発信を強化したい方- CVR向上・滞在時間向上など課題を抱えている方- サイトやアプリ上などのオウンドメディアで、顧客体験を高める施策を探している方- 写真・動画・スタッフ投稿・記事など、大量コンテンツを保有している企業のご担当者- レビューをを増やし、製品改善や経営判断などに活用したい方

展示会名：第26回マーケティングWeek春

会期：2026年4月22日（水）～24日（金）

会場：東京ビッグサイト

ブース番号 ：S18-2

株式会社visumoについて

※写真はブースイメージですご来場登録はこちら :https://www.marketing-week.jp/spring/ja-jp/register.html?code=1617610610495317-X5E

株式会社visumoは、UGC・動画・レビューを収集・分析・活用するマーケティングプラットフォームを提供しています。

特許技術によりレビューを効率的に収集し、AIが最適なコンテンツをレコメンド。ワンタグ・ノーコードでサイト全体に横断活用でき、売上最大化とデータ資産化を同時に実現します。

集まったコンテンツ資産は、商品開発や経営判断にも活用可能。企業の運用負担を削減し、成長を加速させる次世代ソリューションです。

（※）UGC：User Generated Contentの略称

visumoが提供する、クリエイティブ活用プロセス

１.収集

消費者・インフルエンサー・スタッフなどのUGCやブランド公式の「画像や動画」を一元管理

２.活用

知識・開発不要で、新しいwebデザインの実装。さらに、データ連携で様々なチャネルにも展開

3.分析

クリエイティブ分析起点で、ユーザーの興味・関心などインサイトを可視化し、PDCAを加速

visumoは、「ブランドの想いが詰まったクリエイティブを消費者に最適な形で届ける」をミッションに、デジタル人材不足の問題に対し、「誰でも簡単にデジタル活用できる世界を創る」ことを目指して、ビジュアルマーケティングを推進していきます。

※本プレスリリースに記載している会社名および商品・サービス名は各社の商標または登録商標です。

■visumoサービス紹介サイト

https://visumo.asia/

■お役立ち資料ダウンロード

https://visumo.asia/whitepaper_dl