メールマーケティングサービス「楽楽メールマーケティング」がサイボウズのパートナー評価制度「CyPN Report 2026」アライアンス部門にて2つ星を獲得

株式会社ラクス

株式会社ラクス（本社：東京都渋谷区、代表取締役：中村 崇則、以下「ラクス」）が提供するメールマーケティングサービス「楽楽メールマーケティング（旧名称：配配メール）」は、サイボウズ株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：青野 慶久、以下「サイボウズ」）のオフィシャルパートナー評価制度「Cybozu Partner Network Report 2026（以下「CyPN Report 2026」）」のアライアンス部門にて、2つ星を獲得いたしました。

2023年の初受賞（1つ星）以来、4年連続での星獲得となります。kintoneエコシステムにおけるメール配信連携のパートナーとして継続的に高い評価をいただいております。

CyPN Report 2026 とは

「Cybozu Partner Network Report」（通称：CyPN Report／サイパンレポート）は、サイボウズ製品を通じてお客様に付加価値サービスを提供するサイボウズオフィシャルパートナーの評価制度です。

オフィシャルパートナーの過去1年間の活動実績をもとに、顧客満足度や新規連携サービス導入数、製品顧客継続率、事例提供数などの複数の軸でスコアを算定し、高スコアを獲得したパートナーおよび連携サービスに対して1つ星から最高3つ星までの評価が付与されます。

「CyPN Report 2026」は、2025年1月～12月の実績に基づく評価であり、約550社を超えるパートナー企業および約500の連携サービスが評価対象となっています。

▼CyPN Report 2026の詳細はこちら

https://partner.cybozu.co.jp/search/cypn_report/

kintone連携に対する需要の拡大

「楽楽メールマーケティング」はコネクタオプションのリリース以降、kintoneユーザーからの問い合わせ数、およびコネクタの導入数はいずれも年々増加を続けています。

2023年を基準（100）とした成長指数で見ると、kintoneユーザーからの問い合わせ数は2025年時点で150%、コネクタ導入数は167%に達しており、3年間で着実かつ加速度的な伸びを見せています。

この背景には、kintoneのユーザー基盤の拡大に伴い、「顧客管理にとどまらない情報活用」へのニーズが高まっていることがあると考えております。メール配信との連携は、営業・マーケティング部門における顧客接点の強化手段として着実に活用が広がっています。

アライアンスパートナーとしての取り組み

kintoneの最も多い利用方法の一つである「顧客管理」に対し、当社では「管理だけにとどまらない顧客情報活用」のソリューションを提供すべく、サイボウズ社およびパートナー各社と積極的な協業を推進してまいりました。

2025年度は、全国各地の展示会やセミナー等を通じて、主にkintoneで顧客管理を行っている営業・マーケティング部門の方に「メール配信連携によるkintone有効活用」のご提案を行いました。こうした取り組みの結果、kintoneユーザーはもちろん、多くのパートナー様にも「楽楽メールマーケティング コネクタ」の認知が広がり、協業案件の創出にもつながっております。

今後の展望

「楽楽メールマーケティング」は、kintoneエコシステムにおけるメール配信連携のリーディングサービスとして、以下の方針のもとさらなる価値提供を目指してまいります。

●コネクタ機能の継続的な強化

kintoneとの連携精度をさらに高め、ユーザー様の業務効率化と顧客情報活用の両立を支援します。

●パートナーネットワークの拡充

サイボウズ社およびオフィシャルパートナー各社との協業をさらに深化させ、kintoneユーザーへの提案機会を拡大してまいります。

●顧客成功支援の強化

導入後の活用定着を支援する体制を充実させ、お客様のメールマーケティング成果の最大化に貢献します。

2つ星を獲得したサービス「楽楽メールマーケティング」について

「楽楽メールマーケティング（旧名称：配配メール）」は、累計導入社数10,000社を超える実績を持つメールマーケティングサービスです。2023年3月よりkintoneとの連携機能「楽楽メールマーケティング コネクタ（旧名称：配配メールコネクタ）」オプションを提供しており、kintoneで管理している顧客データをノーコードでシームレスに「楽楽メールマーケティング」へ連携し、スムーズなメールマーケティングが実現できます。

kintone上の最新の顧客情報が自動連携できるため、配信担当者の作業効率化や、顧客情報の登録における人為的ミスのリスクを最小限に抑えることができます。また、「楽楽メールマーケティング」から配信したメールの開封・クリック情報に加え、フォームへの回答情報もkintoneへ自動連携できるため、kintone内での顧客情報の一元管理が可能です。

▼「楽楽メールマーケティング」公式サイト

https://www.rakus.co.jp/rakurakucloud/mailmarketing/

業務改善プラットフォーム「kintone」について

東証プライム上場企業の3社に1社が導入している、サイボウズのノーコード・ローコードツール。ITの知識がなくても自社の業務に合わせたアプリを作成でき、日々変化する業務にあわせた改良も簡単に素早くできます。主な機能として「データベース＋ワークフロー＋コミュニケーション」の特性があり、顧客管理、出張申請、業務日報など幅広い用途で活用できるため、現場主導の継続的な業務改善を実現します。

▼「kintone」公式サイト

https://kintone.cybozu.co.jp/

会社概要

株式会社ラクス

本社所在地 〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷5丁目27番5号 リンクスクエア新宿

代表者 代表取締役 中村 崇則

設立 2000年11月1日

資本金 3億7,837万8千円

事業内容 クラウドサービス事業

Webサイト https://www.rakus.co.jp/

本件に関するお問い合わせ先

株式会社ラクス

楽楽クラウド フロントオフィス事業本部 マーケティング統括部

担当者 傍島 崚 （そばじま りょう）

e-mail it-mkt@rakus.co.jp