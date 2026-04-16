株式会社ADKエモーションズ

株式会社ADKエモーションズ(本社：東京都港区、代表取締役社長：柴田邦彦、以下「ADK EM」)が運営するMyethos Japan online storeにて「Diorama ファイノン 燃え盛る黎明のように Ver.」を2026年4月15日（水）から予約受付中です。

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https://myethos.jp/products/6942630827159

「怒りの炎が、この不条理な運命を焼き尽くせないのなら……せめて、その運命と共に燃え尽きよう！」

その身は少しずつ砕け散り、亀裂が広がり、黄金の血がその隙間から流れ落ちる。世を背負う者、世を救う者、咆哮する者、燃え尽きることなく燃え続ける者――。いかなる結末がその先に待ち受けていようとも、彼は自らが選んだ道を固く信じ、貫き続ける。永き夜が終わり、黎明の光が差し込むその瞬間まで。

『崩壊：スターレイル』より、Dioramaシリーズの新作「ファイノン 燃え盛る黎明のように Ver.」が登場！バックパネルおよび本体の一部には、多色ラメが流れるようにきらめく特殊素材を採用。さらに、多層レリーフ加工によって奥行きのある立体表現を実現し、深い闇の中にのみ現れる日輪のような幻想的な仕上がりとなっています。付属のスタンドを使用して飾ることはもちろん、壁掛け展示もお楽しみいただけます。

覚えていますか、「黎明に届かぬ者」カスライナよ。

【商品情報】

商品名：Diorama ファイノン 燃え盛る黎明のように Ver.

作品名：崩壊：スターレイル

サイズ：H約24.7cm×W約18.6cm×D約9cm

素材：PVC&ABS&金屬&アクリル

販売価格（税込）：14,905円

商品ページ https://myethos.jp/products/6942630827159

【販売期間】

予約期間：2026年4月15日（水）21:00～2026年6月15日（月）23:59

発売日（予定）：2026年10月予定

【商品について】

・掲載の写真はサンプル品を撮影しています。実際の商品とは一部仕様等異なる場合があります。

・商品の塗装は商品個々に多少の差異があります。予めご了承ください。

【著作権表記】

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■Myethos Japan online store概要

Myethos Japan online storeでは同社の日本公式ECショップとしてオリジナルブランド「Gift+」シリーズを始め、今後日本で発売する商品の予約や新商品情報をいち早くお届けしています。

「Myethos Japan online store」

https://myethos.jp/

■Myethosについて

Myethos (ミートス)は、アニメ・マンガ・ゲームを愛するすべてのファンを対象に、世界トップクラスのクオリティを誇るスケールフィギュアや関連商品を企画から制作・製造・販売まで一貫して行う企業です。高度なデザイン力と精密な造形技術を駆使し、芸術作品とも呼べるフィギュアを生み出しています。その圧倒的な造形美と細部に宿るこだわりと、オリジナル作品やライセンス商品を通じて、お客様に新たな感動を届けることを使命とし、常に次世代のフィギュア表現を切り開いていきます。

Myethos公式ホームページ：http://www.myethos.cn/

公式X（旧Twitter）： https://x.com/myethos_co(https://x.com/myethos_co)

■ADKエモーションズのフィギュア事業について

ADKエモーションズは、従来のアニメのコンテンツ＆ライツマネジメントサービスに加え、MD・EC事業など様々な事業領域の強化により、あらゆる顧客接点において人々の心を動かす豊かな体験を届けてまいります。