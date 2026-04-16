【スタートアップワールドカップ2026名古屋予選】 愛知県知事・名古屋市長が登壇決定！地域一体でスタートアップの挑戦を後押し

株式会社ペガサス・テック・ベンチャーズ・ジャパン

ペガサス・テック・ベンチャーズ（本社：米国カリフォルニア州サンノゼ、代表：アニス・ウッザマン）は、「スタートアップワールドカップ2026」名古屋予選において、愛知県知事および名古屋市長にご登壇いただくことが決定いたしました。

名古屋予選の観戦チケットはこちら：https://swc2026-nagoya.peatix.com/

世界130以上の国と地域で予選が行われる、世界最大級のビジネス・ピッチコンテスト「スタートアップワールドカップ2026」名古屋予選が、4月23日（木）にSTATION Aiおよび岡谷鋼機名古屋公会堂にて開催されます。

本大会には、愛知県知事および名古屋市長にご登壇いただき、東海エリアのスタートアップ・エコシステムの活性化に向け、地域一体となって本大会を力強く後押しいただきます。

愛知県は、地域の強みである圧倒的な産業集積と伝統的なモノづくり文化、高い技術力を組み合わせ、新たなイノベーション創出と産業成長を加速させるエコシステムの構築を目指しています。その一環として2018年に「Aichi-Startup戦略」を策定し、これに基づき日本最大のスタートアップ支援拠点「STATION Ai」を核とする「STATION Aiプロジェクト」を推進。

名古屋市は、イノベーション拠点として「なごのキャンパス」や「ナゴヤイノベーターズガレージ」を展開するほか、5年間で延べ15,000人超が参加しているイベントプログラム「NAGOYA CONNECT」の実施や補助金支援等を通じて、スタートアップの創出・育成・展開・誘致を支援しています。

両者は中部圏のスタートアップ・エコシステムの形成と発展のため、経済団体・大学等と連携して「Central Japan Startup Ecosystem Consortium」を組成しており、国からスタートアップ・エコシステム「グローバル拠点都市」に選定されています。

2025年度 東京予選代表 株式会社Acompany名古屋予選概要

日程：2026年4月23日（木）

会場：STATION Ai、岡谷鋼機名古屋公会堂

〒466-0064 愛知県名古屋市昭和区鶴舞一丁目1番3号

主催：ペガサス・テック・ベンチャーズ

公式サイト：https://www.startupworldcup.io/nagoya-regional

観戦チケットはこちら：https://swc2026-nagoya.peatix.com/

スタートアップワールドカップについて

スタートアップワールドカップは、世界130以上の国と地域で予選が繰り広げられ、革新的なスタートアップ企業が集まる、世界最大級のピッチコンテストです。世界各国から毎年3万社以上のスタートアップ企業のエントリーの中から、各地域予選を勝ち抜いた代表企業が米国サンフランシスコでの世界決勝大会に参加し、優勝投資賞金100万米ドル（約1億5千万円）を懸けて競い合います。

2025年度の日本予選は東京、九州、東北で開催され、3箇所で合計8,000人以上の大手企業、投資家、メディアの方々などが、スポンサーや観客として会場及びオンラインで参加しました。事業拡大を目指すスタートアップにとって、資金調達、事業提携やマーケティングに繋がるまたとないチャンスとなります。また、日本予選だけに特別に1億5千万円規模の投資賞金も用意されており、予選に応募するすべてのスタートアップに資金獲得のチャンスがございます。

ペガサス・テック・ベンチャーズについて

ペガサス・テック・ベンチャーズは米国シリコンバレーに本社を構え、世界40社以上の大手企業からLP出資を受け入れており、これまでに米国、日本、東南アジアを中心に290社以上のスタートアップに投資を実施しているベンチャーキャピタルです。日本では、マネーフォワード、メタップス、エアトリ、モンスターラボ、AI CROSSといった既に上場した企業のほか、Mujin、SkyDrive、テラモーターズ、ユニファ、FiNC Technologies、ライフイズテック、WizWe等への投資を行っており、投資先の海外展開や事業提携、資金調達の支援等を手掛けた実績を有します。詳細については、こちらをご覧ください。

*上記の投資先企業は、必ずしもペガサスの全投資先企業を代表するものではありません。

https://ja.pegasustechventures.com/

問い合わせ窓口：

ペガサス・テック・ベンチャーズ

担当：海野あやか

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