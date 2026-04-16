面談設定までのリードタイムを平均40時間以上短縮し、面談件数が2倍に。ＳＯＭＰＯキャリアビューローの活用事例を公開
人材ビジネス向けクラウドシステムを提供するポーターズ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：西森康二）は、ＳＯＭＰＯグループ唯一の人材サービス会社として、保険事務やコールセンター業務を担う人材を全国のグループ各社へ提供するＳＯＭＰＯキャリアビューロー株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：小島 千佳、以下ＳＯＭＰＯキャリアビューロー）の導入後インタビューを実施し、その内容をまとめた記事を公開しました。
導入事例を見る :
https://hrbc.porters.jp/case/detail/sompo-portersstaffing-success-story?utm_source=PR&utm_medium=social&utm_campaign=
本インタビューでは、ＳＯＭＰＯキャリアビューローが『PORTERS SAISOKU』を利用開始してわずか3ヶ月で実感した導入効果を以下のように語っていただきました。
・月間の面談数が、導入前後で約2倍に成長した
・社内に蓄積する応募者情報の精度が上がり、有効応募数が20%近く増加した
・応募者ひとりあたりのリードタイムが大幅に短縮された(平日約35時間、休日約63時間）
今回の導入事例では、とりわけ下記の課題感をお持ちのご担当者様にお役立ちいただける内容となっております。
「人材派遣事業における面談数を増やしたい」
「応募者の流入時から面談実施までのリードタイムを短縮したい」
「応募者とコーディネーターのやり取りを最適化し、現場の業務工数を最適化したい」
導入事例を見る :
https://hrbc.porters.jp/case/detail/sompo-portersstaffing-success-story?utm_source=PR&utm_medium=social&utm_campaign=
■PORTERS SAISOKUとは？
【PORTERS SAISOKU】は、応募者情報のリアルタイム取り込みを通じ、最速での面談設定を実現する戦略的ソリューションです。
PORTERS SAISOKUの「3つの特長」をご紹介します。
１.圧倒的なスピードで面談設定率UP！
応募発生後に情報をリアルタイムで取り込み、5分以内に応募者へメールやSMSで面談設定URLを送信。
応募発生～面談設定までを自動化することで、リードタイム短縮と面談設定率向上に貢献します。
２.CRM連携による重複判定
PORTERS CRMとの連携により、登録データを用いた自動の重複チェック・フィルタリングを実施。
応募後の判定業務の時間を省いて、注力すべき業務に時間を割くことが可能に。
３.データ一元管理による業務効率化
複数媒体からの応募者情報を一元管理することで、登録から契約管理まで一気通貫でデータ管理、対応状況の可視化を実現。
まずは話を聞いてみたい :
https://hrbc.porters.jp/saisoku/?utm_source=PR&utm_medium=social&utm_campaign=#target_form
ポーターズ株式会社について
■社名 ：ポーターズ株式会社 https://www.porters.jp/
■所在地 ：東京都港区赤坂 8-5-34 TODA BUILDING 青山3階
■代表者 ：代表取締役 西森 康二
■事業内容 ：
『テクノロジーで世界の雇用にもっとも貢献する』をビジョンに、人材ビジネス向けのクラウドサービス『PORTERS』を日本国内・海外に向けて開発・提供。海外12ヶ国を含む人材紹介・派遣会社を中心に2,200社を超える導入実績。人材戦略支援マガジン「PORTERS MAGAZINE」の発行・運営
人材紹介・派遣特化型のマッチングシステム PORTERS(https://hrbc.porters.jp/)
人材紹介の業務効率化ツールならPORTERS Agent(https://hrbc.porters.jp/agent/)
人材派遣のDXツールならPORTERS Staffing(https://hrbc.porters.jp/staffing/)
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