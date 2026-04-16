【ＤＴＳ】3D住宅CAD「Walk in home2025 Version1.1」を新販売

株式会社DTS

株式会社ＤＴＳ（東京都中央区、代表取締役社長北村 友朗）は、AIを活用した画像生成機能を新たに搭載し、3D空間へのメモ機能や「Walk in home 360x」との連携機能を強化した3D住宅CAD「Walk in home（ウォークインホーム）」の最新バージョン「Walk in home 2025 Version1.1」を3月31日より販売開始しました。

本バージョンでの機能強化により、営業提案力の向上に加え、更なる設計業務の効率化・標準化を実現しています。

近年の住宅・建築業界では、提案の高度化や顧客との円滑なコミュニケーションに加え、業務効率化が求められています。ＤＴＳは「Walk in home」にAIを活用した画像生成機能の新搭載をはじめとした機能強化を行い、営業提案力の向上と設計業務の効率化・標準化など一連の業務を支援し、住宅事業者の生産性向上と顧客満足度の向上に貢献していきます。

■Walk in home 2025 Version1.1の主なポイント

【AI画像生成機能の追加】

平面画像やパース画像をもとに、AIを活用した提案用画像の生成機能を追加しました。物件管理やパース、プレゼンボード、Microsoft PowerPoint出力などから画像生成機能を起動でき、用途に応じた提案資料の作成を効率化します。

画像生成では、雰囲気や素材感などを選択式で設定可能なプリセットに加え、自由入力によるカスタムプロンプトにも対応しており、専門知識を要さず、直感的な操作が可能です。

また、ベース画像に対して部分的に編集範囲を指定するマスク機能や、複数パターンを一括生成する機能により、設計意図を維持した多様な提案バリエーションの作成を実現します。

生成した画像は、用途によらずベース画像として保存されるため、いつでも再利用することができ、段階的なブラッシュアップも可能なため、プレゼンボードにも即時反映されます。

本機能は、サービス提供型の基本プラン契約者向けに提供され、クレジット※を購入することで利用できます。

※クレジットとは、AI画像を生成する際に消費される利用ポイントで、生成枚数や内容に応じて消費量が異なります。



＜機能イメージ＞

【3Dメモ機能の強化と「Walk in home 360x」連携】

3D空間上にコメントを直接入力できる「3Dメモ」機能を強化しました。パース画面上の任意の位置にコメントを付与することで、図面だけでは伝わりにくい設計意図や修正指示を、視覚的かつ直感的に共有できます。

また、本機能は「Walk in home 360x」と連携しており、CAD上で入力したメモ内容を同サービス

上でも確認できます。これにより、営業担当者からお施主様への情報共有がスムーズになり、打ち合わせ時の認識齟齬の低減や、コミュニケーションの効率化に寄与します。

今後は、お施主様側からのコメント入力にも対応するなど、双方向コミュニケーションの実現に向けた機能拡張も予定しています。



＜機能イメージ（Walk in home 360x）＞

【設計機能の強化（帳票図面出力・内部仕上表作成）】

設計業務の効率化と標準化を目的に、設計機能を強化しました。

今回の強化では、設計図書出力に関連する帳票図面出力機能および内部仕上表作成に関わる機能を拡充しています。

帳票図面出力では、Excel形式の帳票テンプレートを取り込むことで、導入企業の仕様に応じた申請書類や各種帳票図面を自動生成します。出力項目やセル位置を柔軟に設定できるほか、仕様パターンの登録・再利用にも対応し、設計図書作成の効率化と標準化に寄与します。

また、内部仕上表作成では、間取り情報と事前に設定した仕様情報をもとに、部屋ごとの床・壁・天井などの仕様を一覧化した表データを自動生成します。プルダウン入力やCSVによる設定管理に対応することで操作性を向上させ、スムーズな作成を実現しました。

生成した内部仕上表は、設計図書として出力できます。

■Walk in homeについて

「Walk in home」は、2000年4月に販売を開始し、ハウスメーカーやビルダー、工務店、建材メーカー等のCADオペレーター、営業担当者、設計担当者の皆さまに広くご活用いただいている3D住宅CADです。間取りを入力するだけで、平面図・立面図はもちろん、高画質なCGパースまで一気に作成することができます。また、確認申請に必要となる各種面積図や構造平面図・軸組計算図などの根拠図も作成できます。

専用ホームページ https://walk-in-home.com/

【対応 OS】 Windows 11

【価 格】 オープン価格 ※全国販売代理店により異なります。

※「Walk in home」「ウォークインホーム」のロゴ及び製品名は、株式会社ＤＴＳの登録商標です。

※「Walk in home 360x」は、株式会社ＤＴＳの登録商標です。

※その他の製品名、サービス名またはロゴマークは、各社の商標もしくは登録商標です。

※Microsoft、PowerPoint および Excel は、Microsoft Corporationの登録商標または商標です。

＜株式会社ＤＴＳの概要＞

ＤＴＳは、総合力を備えたトータルシステムインテグレーター（Total SIer）です。主に金融、情報通信、製造、公共、建築分野向けに、コンサルティングからシステム設計・開発、基盤構築・運用までをワンストップで提供します。

また、ＤＴＳグループは、システムに関わるさまざまな専門性を活かした付加価値の高いサービスを提供します。

https://www.dts.co.jp/

本社所在地：〒104-0032 東京都中央区八丁堀 2-23-1 エンパイヤビル

＜本件に関するお問い合わせ先＞

デジタルソリューション営業部

E-mail：wih-info@dts.co.jp