老舗旅館の「おもてなし」×「最新AI」で次世代の人材育成を。山形・古窯グループが2026年度入社式・新入社員研修「ウェルカムキャンプ」を実施。〈実施レポート〉

株式会社古窯ホールディングス

「一旅の記憶を、一生の感動に。」を理念に、山形県内に6つの宿泊施設や、山形県初のプリン専門店などを展開する「古窯グループ」（株式会社古窯ホールディングス 代表取締役専務：佐藤太一）は、2026年4月1日（水）に、入社式を日本の宿古窯にて挙行いたしました。16名の新入社員は、入社後2週間にかけておもてなしやビジネススキルを学ぶ新入社員研修「ウェルカムキャンプ」に参加。本年度は、従来の接客技能・地域理解研修に加え、最新の生成AI「Gemini」を活用した自己分析プログラムを新たに導入。老舗の伝統を守りながら、テクノロジーを使いこなす「自立型の人材」としての第一歩を歩み始めました。新入社員は研修を終え、県内のグループ施設へ着任します。

■2026年度 入社式

山形県上山市の「日本の宿 古窯」をはじめとする古窯グループは、2026年度の新入社員を迎え、入社式を執り行いました。代表取締役社長の佐藤太一からは、緊張した面持ちの新入社員に対し、「最初からプロである必要はない。大切なのは、目の前の仕事やお客様から逃げず、真っ直ぐに向き合い続けること。その誠実な積み重ねこそが、プロとしての揺るぎない自信に繋がる」と激励。また、同社の理念である「感動職人」として、お客様の人生の感動に触れる仕事の醍醐味を語りました。

■新入社員研修「ウェルカムキャンプ」

古窯グループでは、「一旅の記憶を、一生の感動に。」という理念を軸に人材育成に取り組んでいます。新入社員研修「ウェルカムキャンプ」は、新入社員が同期との絆を深めながら、おもてなしやビジネススキルを体系的に学ぶことでプロとしての基礎を固める2週間の研修プログラムです。本年度は、伝統的な技能習得に加え、AIをパートナーとして活用する新たなカリキュラムを導入しました。

【主な研修内容】

・AIを活用した自己理解・キャリア共創ワーク（新規）

・古窯流 おもてなし心得講座

・お客様へ伝える、地域の魅力発掘ツアー

・着物の着付け講座

・宿泊研修（日本の宿古窯・あつみ温泉萬国屋での実体験）

・グループ施設見学（多角化事業の理解）

・安全管理・衛生講習・役員講話

■研修ピックアップ

AIを活用した自己理解・キャリア共創ワーク

生成AI（Gemini）を活用したワークショップを導入。性格診断や価値観ワークの結果をAIに入力し、「自分の個性をどう接客や調理の現場で活かせるか」をディスカッションしました。客観的な視点を取り入れることで、自信を持って現場に立てる「自立型の人材」を育成します。

古窯流 おもてなし心得講座

言葉遣いや立ち振る舞いなど、接客に必要なスキルを身に付けます。お客様にとって「一旅の記憶を、一生の感動に。」を体験していただけるよう、現場でおもてなし心得を実践します。

お客様へ伝えたい、地域の魅力発掘ツアー

地域の魅力を見つけ、体験したことをお客様への提案に活かすことを目的とした「地域の魅力発掘ツアー」。山形・かみのやまの歴史・産業・文化を調べてツアー案を作成し、実際に自らの足で巡ることで、自分たちの言葉でお客様に伝えていく土台を作ります。

着物の着付け講座

日本の宿古窯・あつみ温泉萬国屋では、風情ある日本文化を発信するために着物を着用してお客様をもてなします。2日間で帯の結び方や裾の取り方などの着方を学び、スムーズに着用する手順を学びます。

お客様目線で体験する、宿泊研修

宿泊研修では、長年受け継がれてきた日本の宿 古窯および、あつみ温泉 萬国屋のおもてなしを、実際に宿泊して体験します。

・古窯名物 楽焼の絵付けを体験：日本の宿古窯の敷地内から発見された奈良朝の窯跡（山形県指定文化財）を後世へ伝えるべく始めた絵付けを体験。

グループ施設見学

体験型グランピング施設「yamagata glam」やフルーツプリン専門店「山形プリン」、セルフステイ型ホテル「YuiLocalZao」など、古窯グループが創造してきた多様な「目的地」を見学。各施設の特徴やブランディングを把握し、グループ全体のビジョンを共有します。

■古窯グループ 採用情報

古窯グループでは、説明会やインターンシップ等の採用イベントを随時開催しています。

詳しくは、下記採用サイトをご覧ください。

古窯グループ採用マイナビ :https://job.mynavi.jp/27/pc/search/corp252295/employment.html古窯グループ採用note :https://note.com/koyorecruit古窯グループ採用Instagram :https://www.instagram.com/koyo.recruit?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==古窯グループ

古窯グループは、山形県内6カ所の宿泊施設に加え、山形県初のプリン専門店「山形プリン」を開業、2022年12月には東北初の日帰り温浴施設「おふろcafe yusa」と山形プリンの姉妹ブランドとなるフルーツアイスクリーム専門店「MOGY」をオープンするなど、多角的な事業展開で山形の魅力発信を積極的に行う。宿泊事業を中心としたこれらの多角的な取り組みが認められ、「日本ツーリズム・オブ・ザ・イヤー」2023年のグランプリ（最優秀賞）を受賞。

さらなる観光価値の創造・強化に向けて、2025年に老舗和菓子・飲食企業である株式会社明友を事業継承。これは、120年以上の伝統を持つ明友の郷土の味と技術を承継し、両社の強みを融合させることで、山形の食を通じた観光価値をさらに創造・強化することを目的としている。

【会社概要】

商号：株式会社古窯ホールディングス

本社所在地：〒999-3292 山形県上山市葉山5-20