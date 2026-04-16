手作りペアリングの工房Smith京王プラザホテル札幌店｜「色・言葉・輝きで彩る特別な一本」カラーコーティングが3月も首位、刻印が石留めをわずかにリード。2026年3月人気オプションランキング発表

株式会社 一宝

株式会社一宝（所在地：北海道札幌市）が運営する、北海道の手作り結婚指輪・婚約指輪・ペアリング工房「工房Smith京王プラザホテル札幌店」は、2026年3月にご依頼いただいたペアリングのオプションランキング結果をまとめました。

2026年3月 人気オプションランキング

調査結果：

カラーコーティング：61.0%

刻印：50.2%

石留め：45.2%

メビウス彫り：20.7%

ライン彫り：7.7%

1位｜カラーコーティング

3月もカラーコーティングが61.0%で首位となりました。先月の65.6%からやや数値は落ち着いたものの、依然として圧倒的な支持を集めています。「ふたりらしさを色で表現したい」「世界にひとつだけの指輪をつくりたい」というご要望は春になっても変わらず、豊富なカラーバリエーションの中からおふたりだけの一色を選ぶ時間そのものも、特別な思い出のひとつになっているようです。指輪に込めた色が、これからの日々をともに彩ってくれる――そんな想いがカラーコーティングの人気を支え続けています。

2位｜刻印

3月のアンケートでも、刻印は50.2%と引き続き半数以上の方にお選びいただき、2位となりました。入籍日やふたりだけの言葉をリングに刻むことで、毎日身につける指輪が「ふたりの歩みを刻んだ特別な一本」へと変わります。華やかな装飾とは異なる、内側にそっと宿る静かなメッセージだからこそ、つけるたびにあの日の気持ちが蘇る――そんな奥ゆかしい魅力が、多くのカップル様に長く愛され続ける理由ではないでしょうか。

3位｜石留め

3月は45.2%の方に石留めをお選びいただき、3位となりました。ダイヤモンドや誕生石が放つやさしい輝きは、指輪に特別な表情を与えてくれます。「ふたりの記念日や誕生石を身につけていたい」「シンプルなリングに自分たちらしいアクセントを加えたい」というご要望から選ばれるケースが多く、デザインの幅広さも人気の理由のひとつです。さりげなくも印象的な輝きを添えることができる石留めは、今月も多くのカップル様の心を惹きつけるオプションとなりました。

4位｜メビウス彫り

「終わりのない愛」を象徴するメビウス彫りは、今回20.7%で4位となりました。先月の21.1%からわずかに数値は下がったものの、連続する曲線が途切れることなく続くそのデザインには、「おふたりの絆をかたちに残したい」という想いが自然と重なり、指輪そのものにメッセージを宿したいと考えるカップル様に根強く選ばれています。言葉では表しきれない深い愛情を、デザインで静かに表現できるのがメビウス彫りの魅力です。

5位｜ライン彫り

3月もライン彫りは7.7%で5位となりました。細く繊細なラインがリングに刻まれるその仕上がりは、一見シンプルでありながら、手に取るとはっきりと感じられる職人ならではの技が息づいています。「派手な装飾より、上品な奥行きを大切にしたい」というおふたりに選ばれることが多く、素材本来の美しさを静かに引き立てるその存在感は、カジュアルな日常使いからあらたまった場面まで幅広く馴染みます。流行に左右されないシンプルさの中に確かな個性が宿るライン彫りは、長く寄り添う一本を求めるカップル様に、これからも静かに愛され続けるオプションです。

◼︎今後の展望

3月の結果を振り返ると、カラーコーティングが61.0%と引き続き首位を維持しており、手作りペアリングにおける定番オプションとしての存在感は揺るぎないものとなっています。2月の65.6%からやや数値は落ち着いたものの、その人気は安定しており、今後も1位をキープし続ける可能性が高いと言えるでしょう。

注目すべきは、刻印（50.2%）と石留め（45.2%）の動きです。2月はともに50.6%と並んでいた両オプションが、3月は刻印がわずかにリードする形となりました。僅差ではあるものの、「言葉で想いを残したい」刻印と「輝きで個性を添えたい」石留め、それぞれの魅力が異なるカップル様の心をとらえており、この二択の競り合いは今後も続いていくことが予想されます。

メビウス彫り（20.7%）とライン彫り（7.7%）は、引き続き4位・5位に位置しています。派手な装飾ではなく、デザインそのものに意味やストーリーを込めたいというニーズは根強く、今後もランキングを下支えする存在であり続けるでしょう。

全体を通じて、「おふたりらしさ」を指輪で表現したいというカップル様のこだわりはますます深まっており、オプション選びの多様化はさらに進んでいきそうです。来月の結果にも引き続きご注目ください。

工房Smith札幌について

工房Smith札幌だからできる自由で、美しい指輪。デザイナーと熟練の職人がサポートして二人の理想をカタチにします。

手作りベビーリングも制作可能[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=-CN2K032FQ4 ]

赤ちゃんの未来を見守る、小さな輝き――ベビーリング。

ご家族がプロのクラフトマンとともに作業し、誕生石や刻印を自由にカスタマイズ。赤ちゃんの未来を見守る「小さな輝き」を、世界にただ一つのオリジナルリングとして形にできます。

＜札幌本店＞

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=dlzV5OD7pKo ]

手作り結婚指輪・婚約指輪専門店

住所：

〒060-0062

北海道札幌市中央区南２条西１０丁目１ オエノン北海道ビル １F

営業時間：

10:00～19:00

（レイトコース 19:00～22:00）

ご予約：

完全ご予約制

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結婚指輪・婚約指輪ご制作のお客様限定で駐車料金補助あり

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9:00～19:00（レイトコース 19:00～21:00）

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■会社概要

会社名：

株式会社 一宝

所在地：

〒060-0062

北海道札幌市中央区南２条西１０丁目１ オエノン北海道ビル１Ｆ

創設：

2009年4月1日

コーポレートサイト

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ジュエリー修理加工・リフォーム専門店

「RITZ GLANDE -リッツグランデ-」

https://www.sapporo-housekisyuuri.com/

「札幌宝石買取.com」

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