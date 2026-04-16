「高速通信リモートカプラシステム（Ethernet仕様）」を先行発売開始

株式会社ビー・アンド・プラス

株式会社ビー・アンド・プラス（本社：埼玉県比企郡小川町）は、ワイヤレス給電と高速Ethernet通信の非接触同時伝送を実現した「高速通信リモートカプラシステム（Ethernet仕様）」を、2026年5月7日（木）に先行発売いたします。

本製品は、当社リモートカプラシリーズとして初めてEthernet通信に対応し、DC24V/1.5Aのワイヤレス給電と最大1Gbpsの高速通信を非接触で同時に実現します。設備の可動部や頻繁な段取り替えが必要な現場において、配線レス化と高速通信を両立し、生産性向上に貢献します。

ワイヤレス給電＋Ethernet通信仕様■製品の特長

1．非接触で「電力＋通信」を同時接続

コネクタの抜き差し不要で、ベース部とリモート部を対向させるだけで接続が完了。

ケーブル断線や接点不良のリスクを低減し、設備の安定稼働に寄与します。

2．1Gbps高速通信に対応

1000BASE-T（フルデュプレックス）に対応し、高解像度FAカメラの画像をリアルタイム伝送。

検査・監視・調整作業の効率化を実現します。

3．60GHz帯近距離無線で安定通信

干渉の少ない60GHz帯を採用し、安定した通信品質を確保。

工場内でも安心して使用可能です。

4．プロトコル非依存のEthernet通信

特定の通信プロトコルに依存せず、Ethernetベースの既存ネットワークへ柔軟に対応できます。

●ワイヤレス給電＋Ethernet通信仕様

■製品ラインアップ

型式：RCD66E-426-ENC（ベース部） 型式：RCD66T-426-ENC（リモート部）

DC24V / 最大1.5A給電 + 1Gbps通信対応

●Ethernet通信専用仕様

型式：RCD66A-426-ENC （ベース部、リモート部共通型式） 給電なし（外部電源使用時向け）

接続する機器の起動時間の影響を受けない

■主な仕様（抜粋）

・通信規格：1000BASE-T（Full duplex /Auto-negotiation）

・通信速度：最大1Gbps

・通信遅延時間：約90ns

・使用周波数：60GHz（通信）

・伝送距離：最大8mm（DC24V/1.5A給電時）、最大16mm（通信専用タイプ）

・保護構造：IP65 （通信面の水滴・汚れの影響により、通信距離・通信速度の低下あり）

・使用環境：0～50℃ / 35～90%RH

■活用事例｜ロボットのハンドチェンジ

本製品を活用することで、 これまで困難であったEthernetコネクタの自動着脱が可能となります。

・FAカメラ付きハンドで検査 ⇔センサ付きハンドで搬送

といった複数工程を1台のロボットで実現可能です。

→ 設備の省人化・工程集約に貢献

カメラ画像をリアルタイムで表示■先行発売予定日

2026年5月7日（木）

※日本国内での使用には技適取得後の出荷となります。

■テスト機貸出について

発売日より、当社ホームページのお問い合わせフォーム(https://www.b-plus-kk.jp/contact/contact-form.html)にて受付予定です。

導入前の評価・検証にご活用いただけます。

■お問い合わせ

株式会社ビー・アンド・プラス

〒355-0311 埼玉県比企郡小川町高谷2452-5

Mail：sales@b-plus-kk.jp

Web：https://www.b-plus-kk.jp/