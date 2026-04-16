コンラッド東京「水月スパ＆フィットネス」にヴァルモンの新保湿ケアを導入

コンラッド東京

コンラッド東京（東京都港区、総支配人 ニール・マッキネス）は、スイスのラグジュアリースキンケアブランド「ヴァルモン」の保湿ライン「ハイドレーションリチュアル」に新商品が登場したことを記念し、4月20日（月）より29階「水月スパ＆フィットネス」にて、「コンラッド東京限定 ハイドレーション オブ ザ ビッシーズ」を提供いたします。

エイジングケアのパイオニアとして40年以上の歴史を誇る、スイスのクリニック発ラグジュアリースキンケアブランド「ヴァルモン」。この度、肌本来の潤い機能に着目した商品ライン「ハイドレーションリチュアル」に、新世代のモイスチュアライジングケアとして、新しく「ハイドラ³」コレクションが加わりました。肌表面のバリア機能をサポートし水分の蒸発を抑えることで、進化した保湿ケアならではの長時間続く潤いと、瑞々しくなめらかな肌へと導きます。

これに伴い、水月スパでは「ハイドラ³」を使用したトリートメントを導入。さらに、新商品の登場を記念して、ハイドラ³を用いた保湿効果の高いフェイシャルトリートメントに、シワを整えふっくらとした唇へと導くリップケアと、お持ち帰り用としてリニューアルしたヴァルモンのコラーゲンスキンケア「コラジェン マスク トリートメント」を組み合わせた、「コンラッド東京限定 ハイドレーション オブ ザ ビッシーズ」を4月20日（月）より提供いたします。本プランでは、肌の内側と表面の両面から潤いを高めるフェイシャルトリートメントを贅沢に体感できるだけでなく、顔全体から唇に至るまで、ヴァルモンならではの先進技術と美学をご堪能いただけます。

保湿は肌のハリやトーン、化粧ノリや持続力にも大きく影響し、表情全体の印象を左右するスキンケアの基本です。気温差や紫外線量の増加により乾燥しやすいこれからの季節に、健康的で潤いに満ちた肌へと導く、極上の保湿トリートメントをご提案いたします。

「コンラッド東京限定 ハイドレーション オブ ザ ビッシーズ」 概要

期間：2026年4月20日（月）～

時間：毎日 9:00～21:00 （最終受付 19:30）

場所：29階 「水月スパ＆フィットネス」

料金：75分 1名様 41,600円

内容：

- ヴァルモン「ハイドラ³」を使用したフェイシャルトリートメント- ヴァルモン「プライム リップトリートメント」を使用したリップケア- ヴァルモン「コラジェン マスク トリートメント」 ※お持ち帰り用

ご予約・お問合せ：公式サイト(https://conrad-tokyo.hiltonjapan.co.jp/plans/spa/12108) 、または03-6388-8000（ホテル代表）

※表示料金には税金・サービス料が含まれます。

※マッサージの効能には個人差があります。効果・効能は保証されたものではございません。

※スパのトリートメントに関し、アレルギーのある方、現在治療中の方などは必ず医師にご相談いただき、ご予約の際には事前にお知らせください。

※スパトリートメントは原則として16歳以上の方を対象とさせていただきます。

※ご予約時間10分前までに29階レセプションにお越しください。なお、水月スパではご予約時間の60分前までのご到着をおすすめしています。トリートメント前にお客様のご要望をお伺いするほか、ヒート＆ウォーター エクスペリエンス（温浴施設）にてゆっくりと身体を温めていただくことで、よりリラックスした状態で施術をご体験いただけます。

※画像はイメージです。

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VALMONT〈ヴァルモン〉とは

1905年、スイスのクリニックから発祥したセルラーコスメティックブランド。

レマン湖を見下ろすモントルーに佇むヴァルモンクリニックには、数多くのハリウッドスターや、政治家、ロイヤルファミリーが世界中から訪れ、その名を知らしめました。食事療法やハイドロテラピーなど、健康と美容を提供する最初のクリニックとして、ひとりひとりにカスタマイズされたセラピーを提供した歴史があります。そして1985年のブランド創立以来、母国が誇る豊かな自然と先端技術を駆使したスキンケアを研究開発してきました。セレブリティたちをも魅了するスパでのトリートメントとブランドの世界観、「時間の魔術師」と称されるにふさわしい、エイジングケア(*)のパイオニアブランドとして今では世界中のひとびとに愛されています。永遠の美しさをかなえるラグジュアリーなスキンケアラインをあなたに。

*年齢に応じたお手入れのこと

コンラッド東京について

銀座からほど近い汐留に位置し、浜離宮恩賜庭園、レインボーブリッジ、東京湾のパノラマビューを見渡す、和のモダンデザインがコンセプトのコンラッド東京。スタンダードルームでも都内最大級の48平方メートル を誇る広々とした291の客室、活気溢れる4つのレストランとバー＆ラウンジ、最新鋭の設備を備える大・中・小の宴会施設、スパ、プール、フィットネスが備わった、1,400平方メートル の面積を有する「水月スパ＆フィットネス」などの充実した施設を擁しています。『フォーブス・トラベルガイド』、『コンデナスト・トラベラー』、『トラベル・アンド・レジャー』など、国内外で常にトップの評価を獲得し続けています。コンラッド東京に関する詳細はconradtokyo.jp(https://conrad-tokyo.hiltonjapan.co.jp/)をご覧ください。また、フェイスブック(https://www.facebook.com/conradtokyo)やX(https://x.com/conradtokyo)、インスタグラム(https://www.instagram.com/conrad_tokyo/)、LINE(https://lin.ee/XuyYIMe)でも情報を配信しています。

コンラッド・ホテルズ&リゾーツについて

ヒルトンのラグジュアリーブランドの中で最大のポートフォリオを誇るコンラッド・ホテルズ&リゾーツ(https://www.hilton.com/ja/brands/conrad-hotels/)は5大陸に50軒のホテルを展開しています。大胆なデザインやインパクトのある体験、厳選されたコンテンポラリーアートをシームレスに結び、目的意識を持ったトラベラーのインスピレーションを刺激します。直感的なサービスと各デスティネーションと真に繋がる体験を通じて、お客様の探求心を高める場所です。シグニチャー・ブランド・プログラム「Conrad 1/3/5」を刷新し、1時間、3時間、5時間という時間枠に応じた体験を通じて、各ホテルの文化や冒険、地域の魅力を紹介し、デスティネーションと深く繋がる機会を提供します。受賞歴を誇るホテルに加え、洗練されたデザイン、最上級のアメニティ、目的を持ったサービスを提供するレジデンスも世界の魅力的なデスティネーションで展開しています。ご予約は、公式サイト(https://www.hilton.com/ja/brands/conrad-hotels/?xch=1913863536%2CHO2SLCRTUZCDQCSQA0N222Q)または業界をリードするヒルトン・オナーズのモバイルアプリ(https://www.hilton.com/ja/p/hilton-honors-mobile-app/)から。ヒルトンの公式チャネル経由で直接予約したヒルトン・オナーズ(https://www.hilton.com/ja/hilton-honors/member-benefits/)会員には、すぐに利用できる特典をご用意しています。

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