インバウンド観光客人気No1の東京の街・渋谷に「おもてなしセレクション」のポップアップストアが期間限定OPEN！4月21日(火)～27日(月)、西武渋谷店 1階 にて“発見のある買い物体験”を！

ENGAWA株式会社

日本の優れた商品・サービスを発掘・認定し、国内外に発信するプログラム「OMOTENASHI Selection（おもてなしセレクション）」は、2026年4月21日(火)～27日(月)の1週間、西武渋谷店 A館1階 プロモーションスペースにてポップアップストアをオープンします。

今回のポップアップストアでは、おもてなしセレクションを受賞した日本全国17都道府県の24ブランドから、およそ260商品を展開します。おもてなしセレクションの審査において高評価を獲得した商品を中心に、伝統工芸品やインテリア、コスメやファッションアイテム、特別な調味料やキッチン雑貨など、幅広いジャンルの商品をラインナップしました。インバウンド観光客だけでなく、日本人にとっても、“発見のある買い物体験”となるような、普段はなかなか触れることのできない、日本の優れた“おもてなし心”あふれる商品の数々が渋谷に集結します。

■ポップアップストア概要

■テーマは「Hidden Gems of Japan（日本の隠れた名品たち）」、ポップアップの注目商品をご紹介

- 催事タイトル：おもてなしセレクションポップアップストア- 開催期間：2026年4月21日(火)～27日(月)- 場所：西武渋谷店 A館1階 プロモーションスペース（〒150-8330 東京都渋谷区宇田川町21-1）- アクセス：JR線「渋谷駅」ハチ公改札から徒歩約3分、地下通路（渋谷ちかみち）出口A6-Cから徒歩約1分- 出展ブランド数：24ブランド およそ260商品

今回のポップアップのテーマは、「Hidden Gems of Japan（日本の隠れた名品たち）」です。

「他では出会えない日本の商品」を求める訪日観光客に向けて、“発見のある買い物体験”を提供できるよう、幅広いジャンルから24ブランドのおよそ260商品をご紹介します。

おもてなしセレクションは、これまでの10年間で、2000件を超える商品・サービスを認定してきました。その中から、すでにインバウンドから注目を集めている商品をはじめ、日本が誇る伝統工芸品、おもてなしセレクションにおいて特に優れている「最高金賞」を受賞した商品など、品質・技術はもちろん、ストーリー性に富んだ商品の数々をラインナップしています。お買い物を通じて、新たな日本を発見してください。

おもてなしセレクション催事担当 本間由理恵（ENGAWA株式会社ジャパンブランドプロデュース事業部）

・おすすめ商品１. インバウンドに大人気、浮世絵を香りに！

「金熊香水 JAPAN COLLECTION」金熊香水（株式会社ピノーレ）【埼玉県】「金熊香水 JAPAN COLLECTION」金熊香水（株式会社ピノーレ）【埼玉県】

日本の伝統芸術である浮世絵の世界観を香りで表現するという試みから誕生した香水。

＜FUJI＞や＜SAKURA FUGAKU＞など、嗅覚を通して日本の伝統美を深く堪能できます。

全7種、各5,500円(税込)

・おすすめ商品２. 最高金賞を受賞！アートな“だるま”

「デザイナーズだるま」株式会社今井だるま店NAYA【群馬県】「デザイナーズだるま」株式会社今井だるま店NAYA【群馬県】

江戸時代から伝わる伝統を大切にしつつも革新的なデザインの“高崎だるま”。

他ではなかなか手に入らない、キュートなピンクの＜春爛漫＞シリーズを特別に販売します。

全18種、1,650円～5,500円(税込)

・おすすめ商品３. 材料と製法にこだわった特別なお醤油

「晴レノ日ノ醤油」株式会社ハチマル【静岡県】「晴レノ日ノ醤油」株式会社ハチマル【静岡県】

竜巻で被災し、倒壊した蔵から偶然に見つかった45年前の醸造時の酵母が使用して醸造した特別なお醤油。

近年では極めて稀な製法により、素材の持つ旨み・甘み・まろやかさを濃厚に引き出しています。

150ml、1,980円(税込)

■出展ブランド・商品一覧 24ブランド

◇香りで楽しむ日本

- 「SOZO(https://omotenashinippon.jp/selection/prize/2500-02-006/)」株式会社新香【兵庫県】2025最高金賞（連続）- 「下呂膏物語 楊貴肌シリーズ(https://omotenashinippon.jp/selection/prize/2500-02-044/)」株式会社奥田又右衛門膏本舗【岐阜県】2025金賞- 「金熊香水 JAPAN COLLECTION(https://omotenashinippon.jp/selection/prize/2500-02-019/)」金熊香水（株式会社ピノーレ）【埼玉県】2025金賞- 「お米Candle(https://omotenashinippon.jp/selection/prize/2500-02-010/)」MON AROME CHERI candle【宮崎県】2025金賞

◇伝統工芸・インテリア

- 「デザイナーズだるま(https://omotenashinippon.jp/selection/prize/2400-02-003/)」株式会社今井だるま店NAYA【群馬県】2024最高金賞- 「濱文様 絵てぬぐい(https://omotenashinippon.jp/selection/prize/2500-02-046/)」株式会社ケイス【神奈川県】2025金賞（連続）- 「SCOOP(https://omotenashinippon.jp/selection/prize/2500-02-037/)」株式会社山佳化成【大阪府】2025金賞- 「oscilloglass(https://omotenashinippon.jp/selection/prize/2500-02-085/)」国際ディスプレイ工業株式会社【東京都】2025受賞- 「japone. ASANOHA(https://omotenashinippon.jp/selection/prize/2500-02-018/)」株式会社エムツーデザイン【山梨県】2025金賞- 「名古屋象嵌細工手鏡シリーズ(https://omotenashinippon.jp/selection/prize/2500-01-058/)」大和マーク株式会社【愛知県】2025金賞- 「携帯用高級化粧筆 蒔絵(https://omotenashinippon.jp/selection/prize/1900-01-087/)」広島筆産業株式会社【広島県】2019受賞

◇ジャパニーズコスメ・こだわりのファッションアイテム

- 株式会社KDC【東京都】- - 「O.T.F. ナチュラルスキンケアオイル(https://omotenashinippon.jp/selection/prize/2500-02-055/)」／「ナチュラルスキンケアオイルR(https://omotenashinippon.jp/selection/prize/2500-01-045/)」2種ともに2025金賞- - 「マイスタークレンジング(https://omotenashinippon.jp/selection/prize/2500-02-068/)」2025受賞- 「Aetās Skincare Routine(https://omotenashinippon.jp/selection/prize/2500-01-215/)」株式会社aretisme【東京都】2025受賞- 「新潟地酒コスメシリーズ(https://omotenashinippon.jp/selection/prize/2200-01-029/)」株式会社つつわび【東京都】2022特別賞- 「smachi(https://omotenashinippon.jp/selection/prize/2500-01-040/)」株式会社三愛【愛媛県】2025金賞- 「着圧5本指ハイソックス(https://omotenashinippon.jp/selection/prize/2500-02-073/)」LASANTE（株式会社ラサンテ）【東京都】2025受賞- 「七分袖Ｕネックインナー(https://omotenashinippon.jp/selection/prize/2500-02-106/)」木曽川染絨株式会社（kiso natural dye）【岐阜県】2025受賞

◇金賞・特別賞を受賞した調味料＆飲料・キッチンアイテム

- 「みどりのラー油(https://omotenashinippon.jp/selection/prize/2500-01-001/)」株式会社わたや【新潟県】2025最高金賞- 「晴レノ日ノ醤油(https://omotenashinippon.jp/selection/prize/2400-02-019/)」株式会社ハチマル【静岡県】2024金賞- 「Matcha Energy(https://omotenashinippon.jp/selection/prize/2500-02-056/)」株式会社マイクリエイト【東京都】2025特別賞（グローバル賞）- 「雅紅茶 和紅茶 プレミアムミルクティーコレクション(https://omotenashinippon.jp/selection/prize/2500-02-092/)」雅紅茶（有限会社ガーラジャパン）【佐賀県】2025特別賞（郵便局のネットショップ賞）- 「着物トレー・銘仙トレー(https://omotenashinippon.jp/selection/prize/2500-01-003/)」霜旦舎 定右衛門商店(株式会社ハチ・ビット)【栃木県】2025最高金賞- 「CHOPLATE(https://omotenashinippon.jp/selection/prize/2200-01-030/)」株式会社河辺商会【大阪府】2022特別賞- 「日本一オリジナル牛刀1934モデル(https://omotenashinippon.jp/selection/prize/2500-02-091/)」株式会社日本一金物店【北海道】2025受賞

■「おもてなしセレクション」2026年度の認定は、6月と12月の2回を予定

「おもてなしセレクション」では、認定した商品・サービスの国内・海外へ向けた広報支援および販路開拓支援を実施しています。東京・浅草の常設店舗や日本全国のポップアップ企画での販売機会の提供や、海外トレードショーへの参加を通じた販路開拓支援など、受賞した事業者さまへ様々な機会を提供しています。

「おもてなしセレクション」へのエントリーをご検討中の事業者さまは、おもてなしセレクション公式サイト（https://omotenashinippon.jp/selection/）をご確認いただき、お気軽にお問い合わせください。

■ OMOTENASHI Selection（おもてなしセレクション）とは

おもてなしセレクションは、日本の優れた“おもてなし心”あふれる商品・サービスを発掘し、世界に広めることを目的に、2015年に創設されたアワードです。日本在住の海外流通の有識者による現物審査を実施し、「世界に発信したい“日本ならでは”の魅力にあふれている」と認められた対象を、おもてなしセレクション受賞商品・サービスとして認定しています。

https://omotenashinippon.jp/selection/