日本機械工業、全国の代理店と結ぶ「情報の架け橋」を構築

株式会社ユニリタ

株式会社ユニリタ(本社：東京都港区、代表取締役 社長執行役員：北野 裕行、東証スタンダード市場：3800、以下 ユニリタ)は、日本機械工業株式会社（本社：東京都八王子市、代表取締役社長：北橋 昭彦、以下日本機械工業）の「CommuRing（コミュリング）」導入事例を公開しました。

創業100年を超える消防車両メーカーの日本機械工業は、全国40社以上の代理店と連携し、「いざに備え、イザに役立つ」をスローガンに、消防ポンプ自動車等の提供による安心で安全な社会の実現を推進しています。同社では、「CommuRing」の導入により、従来紙ベースで行っていた情報共有をデジタル化し、動画を活用した技術継承や、代理店主体の「技術委員会」活動の活性化など、組織の垣根を越えた連携基盤を構築しました。

■背景と課題：紙ベースのやり取りと「情報の属人化」が連携の壁に

日本機械工業は、はしご付消防ポンプ自動車などで国内トップクラスのシェアを誇る消防車両メーカーです。同社では、全国40社を超える代理店を通じて製品の販売やメンテナンスを行っていましたが、商品情報などの各種資料を紙ベースで郵送しており、情報の伝達にタイムラグが発生していました。また、社内の営業部門と生産部門で情報管理が異なっており、最新資料の所在が不明確になるなど、情報の管理課題となっていました。特に、口頭や紙媒体では伝わりにくい「ポンプの操作方法」や「メンテナンス技術」など技術継承すべき知識を、動画形式でナレッジとして継承し、その情報を安全かつ確実に共有する仕組みが求められていました。

■採用の決め手：セキュアな動画共有環境と「誰でも使える」操作性

複数のツールを検討する中で、以下の点が評価され「CommuRing」が採用されました。

●セキュアな動画共有環境 YouTubeなどの一般公開されたプラットフォームではリスクのある機密性の高い技術情報やメンテナンス動画を、関係者（代理店）だけに限定して安全に配信できる点。

●直感的なユーザーインターフェース 直感的に操作できる使いやすさを備えており、ITツールに不慣れな代理店担当者でもスムーズに利用開始できる点。

●スモールスタートによる導入のしやすさ ユーザー数とストレージ容量に応じた柔軟なライセンス体系により、コストを抑えて小さく始められる点。

■導入の効果：地域の「垣根」を越えた新たなコミュニティの形成

「CommuRing」の導入により、代理店を含めた約100社のユーザーが参加する情報共有基盤を構築。以下の成果を上げています。

●「技術委員会」の議論の質向上 代理店との会議体において、事前に「CommuRing」上で議題や要望を募ることで、当日の議論が活性化。一方的な通達ではなく、双方向の建設的な議論が生まれています。

●地域の垣根を越える突破口として機能 これまでエリアブロックごとに閉じていた情報が全国で共有されるようになり、普段接点のない代理店のメンバー同士で議論が活発化。「地域の垣根を飛び越えた情報共有」を実現しています。

●現場の「声」を資産化 営業担当者が個別に持っていた「現場の要望」や「トラブル事例」が全社に共有され、製品開発や改善へのフィードバックアクションが加速しています。

■今後の展望：新たな経済圏の入り口へ

今後は、不具合情報の迅速な通知・解消サイクルの確立や、新商品の紹介番組のようなリッチコンテンツの配信を計画しています。

【お客様からのお声】

「『CommuRing』が代理店とメーカーの橋渡しとなり、これまでにない付加価値のあるものづくりが生まれる、新たな経済圏の入り口としての役割を担うことを期待しています。」

▽導入事例の詳細はこちらから

https://commu-ring.unirita.co.jp/case/nikki.html

▽日本機械工業株式会社について

https://www.nikki-net.co.jp/

■「CommuRing 」について https://commu-ring.unirita.co.jp/

「CommuRing」は、取引先・代理店・パートナー企業とのやり取りに特化し、業務効率化・生産性向上を図るコミュニケーションツールです。取引先とのコミュニケーションを活性化するために必要な機能がオールインワン。誰もが「使いたくなる」最適なエクスペリエンスを提供します。

【製品・サービスに関するお問い合わせ先】

株式会社ユニリタ クラウドサービス事業本部 DXイノベーション部

https://commu-ring.unirita.co.jp/contact.html

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