【株式会社やまと】旅行業登録を取得

株式会社やまと

株式会社やまと（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：矢嶋孝行）は、2026年4月9日付で旅行業登録を完了し、自社にて旅行商品の企画・販売を行う体制を整えました。これにより当社は、国内における募集型企画旅行、受注型企画旅行、手配旅行の実施が可能となります。

■ 旅行業登録の背景

きものを「着る」だけでなく、「楽しむ場」へ

やまとではこれまで、「共創 ― お客様、さんち、社会と共に ―」という理念のもと、日本各地の産地（さんち）やつくり手の方々と連携し、きものを着て出かける機会を創出するイベントや体験企画に取り組んできました。

その中で、多くのお客様から「きものを着て出かける機会がほしい」「同じ趣味を持つ人と楽しみたい」「さんちや文化にもっと触れてみたい」といったお声をいただいています。

こうしたお声を受け、やまとならではの視点で「きものを楽しめる場」をさらに深め、広げていくため、このたび旅行業の登録を受けました。

今後は、企画から実施までを一貫して担うことで、お客様とより直接的につながり、体験価値の向上を図ってまいります。

また、きものを軸とした文化体験やさんち訪問、地域との交流など、やまとならではの視点を活かした旅行商品の企画を推進してまいります。

■ これまでの取り組みと今後の展開

やまとでは、ファンの皆様に向けたさまざまな体験機会を提供してきました。

例えば、

・きものを着て楽しむお出かけ会「きもの日和」

・店舗ごとに企画するイベント型の交流機会

・さんちの魅力に触れる日帰りツアー など

これらの取り組みは、単にきものを着る機会にとどまらず、きものファンややまとファン同士がつながり、交流する場としても広がりを見せています。

今回の旅行業取得により、これまで個別に実施してきた企画をさらに発展させ、移動や滞在を含めた一体的な体験として提供していくことが可能になります。

【参考】やまとファンサイト「やまともベース」_ファンの声をカタチに

https://www.kimono-yamato.co.jp/fansite/voice/creation/

■ 今後の展開（予定）

・きもののさんちを訪ねる体験型ツアー「米沢さんちツアー」（7月予定）

・和文化に触れるワークショップを組み込んだ旅行商品の展開

・地域事業者との連携による新たな観光コンテンツの創出

やまとは、「KIMONO DREAM MAKERS」として、「きものを楽しむ場」の創出を通じ、きものに関わる人・文化・地域をつなぎながら、新たな体験価値を生み出し続けてまいります。

今後も「きものでエキサイティングな世の中をつくる」というビジョン実現に向け、きものと日本文化の可能性を広げてまいります。

【会社概要】

1917年創業。

「共創 ― お客様、さんち、社会と共に ―」という理念のもと、「きものでエキサイティングな世の中をつくる」というビジョンを掲げ、「きものやまと」「KIMONO ARCH」「Y. & SONS」「THE YARD」の4ブランドを全国に展開しています。

日本各地の伝統的なさんちとのつながりを大切にし、後継者育成からものづくり、販売まで一貫して取り組んでいます。

■ Instagram：@yamato_kimonodreammakers(https://www.instagram.com/yamato_kimonodreammakers/)