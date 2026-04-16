“ちょっと外に出る日”のUV対策、できていますか？GW前に揃えたい、KiUが提案する「持ち運べる軽量UV対策セット」

株式会社ワールドパーティー公式オンラインサイト :https://kiu-online.jp/blogs/topics/604062uvcut

ゴールデンウィーク前に揃えておきたい、“ちょっと外に出る日”のUV対策。買い物や散歩、カフェへの移動など、日常の中で外にいる時間が増えるこれからの季節は、短時間でも紫外線や暑さ、急な天候変化の影響を受けやすくなります。

株式会社ワールドパーティー（本社：大阪市住吉区、代表取締役社長：冨田智夫）が展開するアウトドアアクティビティーブランド「KiU（キウ）」は、そんな日常の外時間を快適にするために、“バッグに入れておける軽量UV対策セット”を提案します。さらに、4月16日（木）より、KiU公式オンラインストアでは、ゴールデンウィークに向けたキャンペーンを開催。期間中は税込8,000円以上のご購入で800円OFFとなるほか、ミニショルダーバッグやサコッシュ、ソフトクーラーバッグ、サンダル、ハット、Tシャツなど、これからの季節に活躍するアイテムを対象とした期間限定セールも実施します。

■これだけでいい。外時間を快適にする“持ち運び前提”の装備

出かける前にバッグに入れておくだけで、外での快適さは大きく変わります。

KiUが提案するのは、軽さと機能性を両立した、日常に無理なく取り入れられるアイテムです。

■その日の外出に合わせて、“軽さ”か“安心感”かを選べる2タイプ。

商品名：キウコンパクトアンブレラ (K417)

価格：\3,850 (税込)

カラー：８種のグラフィック展開

手のひらサイズに収まる超軽量設計（約140g）。UVカットと撥水機能を備え、日差しと急な雨の両方に対応。軽さを優先したい日や、荷物を増やしたくないシーンにおすすめ。

商品名：オールウェザーアンブレラ-コンパクトタイプ (K512)

価格：\5,390 (税込)

カラー：ブラック、オフホワイト、シルバー

UVカット100%・遮熱・超撥水機能を備え、日差しと急な雨にしっかり対応。天候の変化が気になる日にも安心して使える1本。

商品名：パッカブルフーディークールタオル (K545)

価格：\2,200 (税込)

カラー：カーキ、ベージュ、ライトグレー

フード付きで頭から首元までカバー。接触冷感と吸水速乾機能により、外での体温上昇を軽減。

安心のUVカット99%以上。保冷剤を入れられるポケットにパッカブル可能。

商品名：フルプロテクションソーラーシールドハット (K516)

価格：\5,500 (税込)

カラー：ブラック、カーキ、ライトグレー

顔まわりから首元までしっかり守りながら、通気性も確保。接触冷感、遮熱生地で日差しの強い日でも快適に過ごせる設計。さらにマスク部分は飲み物が飲みやすい構造で、口元に空気が通るベンチレーション付きのため、長時間の着用でも息苦しさを感じにくい。

商品名：キウUVカットアームカバー (K550)

価格：\3,190 (税込)

カラー：ブラック、カーキ、ライトグレー

ピッタリしすぎないフィット感で日常使いしやすく、UVカット97%で腕まわりの紫外線対策をサポート。吸水速乾・接触冷感が付いており、肌に触れるとひんやりとした感覚に。親指が入れられるサムホールでしっかり手の甲までカバー。

■“入れておく”だけで成立する、外時間の準備

～KiU公式オンラインストア限定発売開始！～

これらのアイテムをまとめて持ち運ぶために、KiU公式オンラインストア限定で「600Dミニトートバッグ」を展開。

500mlペットボトルが縦に入るサイズ感と自立する設計で、必要なものをまとめながら、スムーズな出し入れを実現します。視認性の高い裏地や、ハンドル・ショルダーの2WAY仕様により、移動の多い日でもストレスなく使えます。

あらかじめバッグに入れておくことで、外に出る準備が完了する。

そんな使い方を想定したアイテムです。

商品名：600Dミニトートバッグ (KEC020)

価格：\3,520 （税込）

カラー：５種のグラフィック展開

KiU EC限定のクロネコデザイントート

■ 長時間じゃない外こそ、快適さに差が出る

紫外線や暑さの影響は、特別なレジャーだけでなく、日常の中の短い外出の積み重ねによっても生まれます。だからこそ必要なのは、特別な準備ではなく、日常の中で無理なく続けられる対策。

バッグに入る分だけの装備で、外にいる時間を、少し快適に。

KiUはこれからの季節に向けて、日常の延長にある外時間を支える選択肢を提案します。

■ GWキャンペーン情報

KiU公式オンラインストアでは、ゴールデンウィークに向けたキャンペーンを実施いたします。

期間中は、全商品を対象に、合計税込8,000円以上のご購入で800円OFFとなるほか、ミニショルダーバッグやサコッシュ、ソフトクーラーバッグ、サンダル、ハット、Tシャツなど、これからの季節に活躍するアイテムを対象とした期間限定セールも開催いたします。

今回ご紹介したアイテムとあわせて、ぜひご覧ください。

【開催期間】 2026年4月16日（水）13:00 ～ 5月7日（水）13:00

■ KiU Official YoutubeでKiUスタッフが分かりやすくご紹介！

使い心地やイメージをより具体的に伝えるために、今回のアイテムを紹介した動画をKiU公式Youtubeチャンネル『KiU Official Youtube Channel」にて2026年4月24日(金) 20:00に公開します。

日常使いはもちろん、これからの季節のギフトとしても取り入れやすいアイテムを、スタッフの視点で紹介しています。

■上記商品のお取扱い店舗

KiU公式YouTubeチャンネル :https://www.youtube.com/@kiu8799

● KiU公式オンラインショップ： https://kiu-online.jp/blogs/topics/604062uvcut

● 楽天市場店 KiU： https://item.rakuten.co.jp/wpc-worldparty/c/0000000213/(https://item.rakuten.co.jp/wpc-worldparty/c/0000000213/)

● ZOZOTOWN店 KiU： https://zozo.jp/shop/wpc-kiu/?p_scpid=16529&dord=21(https://zozo.jp/shop/wpc-kiu/?p_scpid=16529&dord=21)

● Amazon KiU： https://www.amazon.co.jp/stores/KiU%E3%82%AD%E3%82%A6/page/8CF3A153-DD1B-4047-BAEF-46C61AC9E5FB?ref_=ast_bln

● andST: https://www.dot-st.com/kiu/

オフラインショップ

● 全国のKiU取扱店舗：

スーパースポーツゼビオ / ムラサキスポーツ / OUTDOORPRODUCTS / メゾネット / 他

● KiU特設ショップインショップ：

イオンビブレ新百合ヶ丘店 / イオン九州大津店 / イオン北海道発寒店

※店頭在庫のお取り扱い、在庫状況は各店舗に直接お問い合わせください。

どんな天気でもその場を楽しむことをモットーとする、アウトドアアクティビティブランド「KiU」。

ポンチョ・傘・ボディバッグ・リュック・アウトドアグッズなどを広く展開し、お手頃な価格で「どんな天気でも楽しめる」デザイン性や、「痒いところに手が届く」高機能なスペックが特徴。 『一歩外に出ればアウトドア』をキーワードに、何気ないお出かけを、さらに楽しさ溢れるひとときにします。

KiU Official Instagram @kiu.worldparty(https://www.instagram.com/kiu.worldparty/)

KiU Official X (ex.Twitter) @kiu_official(https://x.com/kiu_official)

KiU Official Youtube https://www.youtube.com/@kiu8799

【株式会社ワールドパーティーについて】

本社所在地：〒558-0014 大阪府大阪市住吉区我孫子1-2-9

TEL：06-6693-2065

代表取締役社長：冨田 智夫

設立：1985年9月

事業内容：レイングッズの企画・製造・卸販売

展開ブランド：Wpc. / W by Wpc. / Wpc. IZA / SiNCA by Wpc. / ONDOO by Wpc. / Wpc. Patterns / UVO / KiU / VEER / L.o.F. design / GUERRILLA by KiU