【新刊情報】めだたないぼくが指揮者に!? 学級崩壊の危機を乗り越え音楽発表会で成功できるのか？ 等身大の小学生の成長ストーリー『音符がいっぱい』発売！

株式会社 岩崎書店

おとしなくて、めだたないぼくが指揮者に!?

昨年学級崩壊を経験した小学５年生のクラス。担任のヒカル先生の急な休職により、代理教師としてやってきた67歳の森田先生はなんだか頼りない。

不安な空気がただよう中、 おとなしくめだたない男子の朝日が、音楽発表会の指揮者に選ばれてしまった！

リーダー的存在の女子、彩加と奮闘する朝日。

でも徐々に乱れていくクラス。

代理の先生の入れ歯外し事件や学級崩壊の危機を乗り越え、発表会で演奏を成功させることができるのか？

“リーダーシップがない自分” でも、できることがきっとある

頼りない（？）代理の先生、個性バラバラのクラスメイト。

うまくいかない毎日の中で、少しずつ見えてくる「人と向き合うこと」「伝えること」の大切さ。

“リーダーじゃないリーダーシップがない自分”でも、できることがきっとある。

読んだあと、ちょっと前を向ける一冊です📘

もくじ本文

📖POINT

・等身大の小学生の成長ストーリー

・クラスのリアルな空気感に共感

・音楽を通してつながる心

・小学校高学年におすすめ

●書誌情報

書名：音符がいっぱい

著者名：まはら三桃

画家名：あわい

出版社：株式会社岩崎書店

定価：1,650円（本体1,500円＋税）

判型：四六判

頁数：176ページ

ISBN 978-4-265-84071-7

岩崎書店商品ページ：https://www.iwasakishoten.co.jp/book/b10159935.html

商品紹介動画：https://www.youtube.com/shorts/YkmcHfpOTSk

●著者プロフィール

作 まはら三桃（まはら・みと）

1966年、福岡県生まれ。2005年、「オールドモーブな夜だから」で第46 回講談社児童文学新人賞佳作に入選(『カラフルな闇』と改題して刊行)。『鉄のしぶきがはねる』（講談社）で第27回坪田譲治文学賞、第 4回JBBY賞を受賞。『奮闘するたすく』（講談社）が第64回青少年読書感想文全国コンクール課題図書に選定。他の著書に『たまごを持つように』（講談社）、『伝説のエンドーくん』『空は逃げない』（ともに小学館）、『思いはいのり、言葉はつばさ』（アリス館）、『零から０へ』（ポプラ社）などがある。

絵 あわい

東京都生まれ。イラストレーター。広告、書籍、雑誌の挿画や挿絵などの制作を手がける。主な作品に「青空小学校いろいろ委員会」シリーズ（ほるぷ出版）、『言の葉連想辞典』（遊泳舎）、『やさしさバトン』（岩崎書店）など。

※商品の店着状況により店舗ごとに発売開始日が異なります。

販売場所：全国書店、ネット書店 ほか