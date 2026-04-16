【チヨダ】SKECHERS を買って50,000円分の「JCBギフトカード」を当てよう！シュープラザ・東京靴流通センター・公式オンラインショップなどで４月16日からプレゼントキャンペーンを開催

株式会社チヨダ

株式会社チヨダ（東京都杉並区 代表取締役社長 町野 雅俊）は、４月16日（木）より全国のシュープラザ、東京靴流通センター、公式オンラインショップ「kutsu.com」などの当社店舗で「SKECHERS（スケッチャーズ）JCBギフトカード プレゼントキャンペーン」を開催します。

キャンペーン期間中、当社店舗でスケッチャーズ商品を１回のお買い物で7,500円（税込）以上ご購入の上、ご応募いただいた方の中から抽選で10名様にJCBギフトカードを50,000円分プレゼントいたします。

当社店舗ではハンズフリーシューズの「スリップインズ」など人気のアイテムを多数取り揃えております。 この機会にスケッチャーズ商品をお買い求めいただき、キャンペーンにご参加ください！

【キャンペーン概要】

- 期間：2026年４月16日（木）～５月10日（日）- 応募締切：2026年５月17日（日）23:59まで（2026年５月10日お買い上げ分まで有効）- 対象店舗：シュープラザ、東京靴流通センター 他チヨダ店舗、公式オンラインショップ「kutsu.com」- 応募条件：期間中、１回のお買い物でスケッチャーズ商品を7,500円（税込）以上お買い上げいただいた方- 対象商品：スケッチャーズ全商品- 賞品：JCBギフトカード 50,000円分（10名様）- SKECHERSギフトキャンペーン事務局問い合わせ連絡先 info@skecherscpn.com03-5459-2056（平日 10:00～18:00）

※詳しくは店頭ポスター、下記キャンペーンサイトをご覧ください。

SKECHERSギフトキャンペーン特設サイトはこちら ＞(https://skecherscpn.com/chiyoda/)

■おすすめ商品ピックアップ

（商品名、価格、カラー）

SKECHERS

【WOMENS】

119975 ULTRA FLEX 3.0

10,890円（税込）

BLK120012 PARALLEL LITE

10,450円（税込）

MOC

【MENS】

229210 GO WALK FLEX SANDAL

10,890円（税込）

BKL / MOLV

【WOMENS】

124823 GO WALK FLEX-EVA SZ

12,650円（税込）

NVP / K117391W BOBS B FLEX HI - LIN

9,350円（税込）

TPEWHT

【 MENS 】

118431 BOBS SKILLZ

9,350円（税込）

BBKWGY

■取り扱い業態

シュープラザ、東京靴流通センター、公式オンラインショップ「kutsu.com」他

※一部取り扱いのない店舗がございます。

＜Chiyoda 会社概要＞

■社名：株式会社チヨダ（東証プライム 証券コード：8185）

■本社：東京都杉並区荻窪４丁目30番16号 藤澤ビルディング５階

■代表者：代表取締役社長 町野 雅俊

■設立：1948年（創業1936年）

■決算期：２月末

■従業員数：1,065名（単体）

■資本金：68億9,321万円

■売上：800億円（単体）

■子会社：チヨダ物産株式会社、トモエ商事株式会社

■店舗数：873店舗（単体）

（2025年２月末現在）

https://www.chiyodagrp.co.jp/

https://prtimes.jp/a/?f=d13170-485-712a3722d6697dd1c66f535dfd59085e.pdf