【チヨダ】SKECHERS を買って50,000円分の「JCBギフトカード」を当てよう！シュープラザ・東京靴流通センター・公式オンラインショップなどで４月16日からプレゼントキャンペーンを開催

写真拡大 (全14枚)

株式会社チヨダ


　 株式会社チヨダ（東京都杉並区 代表取締役社長 町野 雅俊）は、４月16日（木）より全国のシュープラザ、東京靴流通センター、公式オンラインショップ「kutsu.com」などの当社店舗で「SKECHERS（スケッチャーズ）JCBギフトカード プレゼントキャンペーン」を開催します。



　キャンペーン期間中、当社店舗でスケッチャーズ商品を１回のお買い物で7,500円（税込）以上ご購入の上、ご応募いただいた方の中から抽選で10名様にJCBギフトカードを50,000円分プレゼントいたします。



　当社店舗ではハンズフリーシューズの「スリップインズ」など人気のアイテムを多数取り揃えております。 この機会にスケッチャーズ商品をお買い求めいただき、キャンペーンにご参加ください！






【キャンペーン概要】


- 期間：2026年４月16日（木）～５月10日（日）
- 応募締切：2026年５月17日（日）23:59まで
（2026年５月10日お買い上げ分まで有効）
- 対象店舗：シュープラザ、東京靴流通センター 他チヨダ店舗、公式オンラインショップ「kutsu.com」
- 応募条件：期間中、１回のお買い物でスケッチャーズ商品を7,500円（税込）以上お買い上げいただいた方
- 対象商品：スケッチャーズ全商品
- 賞品：JCBギフトカード 50,000円分（10名様）
- SKECHERSギフトキャンペーン事務局
問い合わせ連絡先　info@skecherscpn.com
03-5459-2056（平日 10:00～18:00）


※詳しくは店頭ポスター、下記キャンペーンサイトをご覧ください。


SKECHERSギフトキャンペーン特設サイトはこちら ＞(https://skecherscpn.com/chiyoda/)


■おすすめ商品ピックアップ


（商品名、価格、カラー）


SKECHERS

【WOMENS】


119975　ULTRA FLEX 3.0

10,890円（税込）



BLK


120012　PARALLEL LITE

10,450円（税込）



MOC



【MENS】


229210　GO WALK FLEX SANDAL

10,890円（税込）



BKL / M

OLV


【WOMENS】


124823　GO WALK FLEX-EVA SZ

12,650円（税込）



NVP / K


117391W　BOBS B FLEX HI - LIN

9,350円（税込）



TPE

WHT


【 MENS 】


118431　BOBS SKILLZ

9,350円（税込）



BBK

WGY


■取り扱い業態


シュープラザ、東京靴流通センター、公式オンラインショップ「kutsu.com」他


※一部取り扱いのない店舗がございます。



＜Chiyoda 会社概要＞


■社名：株式会社チヨダ（東証プライム 証券コード：8185）


■本社：東京都杉並区荻窪４丁目30番16号 藤澤ビルディング５階


■代表者：代表取締役社長 町野 雅俊


■設立：1948年（創業1936年）


■決算期：２月末


■従業員数：1,065名（単体）


■資本金：68億9,321万円


■売上：800億円（単体）


■子会社：チヨダ物産株式会社、トモエ商事株式会社


■店舗数：873店舗（単体）


（2025年２月末現在）


https://www.chiyodagrp.co.jp/



https://prtimes.jp/a/?f=d13170-485-712a3722d6697dd1c66f535dfd59085e.pdf