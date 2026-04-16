KYOTOGRAPHIE 京都国際写真祭 サテライトイベント「KG+」2026

パルファン・クリスチャン・ディオール・ジャポン株式会社

パルファン・クリスチャン・ディオールは、「KYOTOGRAPHIE 京都国際写真祭」の

サテライトイベント「KG＋」で開催される中川ももの写真展をサポートいたします。

2026年4月18日（土）～５月17日（日）

パルファン・クリスチャン・ディオールは、サテライトイベント「KG＋」にて、若手日本人アーティスト中川ももの作品を紹介いたします。2025年、仏アルルで開催された第8回「ディオール ヤング フォトグラフィー＆ビジュアル アーツ アワード」にて、彼女は写真シリーズ「Inside my Pantropy」のインスタレーションでファイナリストに選出されました。

ディオールは、「第14回KYOTOGRAPHIE 京都国際写真祭」をサポートいたします。京都市内に点在する会場にて開催される本展では、選出されたアーティストの作品を展示。一方、サテライトイベント「KG＋」では、公募によって集まった多様なアーティストが、市内各所で展覧会を開催します。古都・京都の趣ある建築と呼応し、街が展覧会の迷宮へと変貌します。

2025年、ディオール ヤング フォトグラフィー＆ビジュアル アーツ アワードの審査員を務めた南アフリカ出身の写真家レボハン・ハンイェも、ディオールのサポートのもと、ゲストアーティストとして今写真展に参加いたします。ハンイェは中川ももの作品展「Clonal Images」のキュレーションも担当し、中川が一貫して取り組んできたテーマに新たな解釈をもたらします。

写真、彫刻、インスタレーションの交差点に位置する彼女の作品は、環境に適応するために身体を変異させるというサイエンス フィクションにおけるの概念、パントロピーの発想を軸に構想されています。クローン植物の生物学に着想を得て、独立した個体ではなく、断片から自家繁殖し、相互に連結した生態系を形成するイメージを描き出します。没入型インスタレーションでは、壁一面に展開される巨大なクローナルイメージを中心に、生命を宿した膜のような複数の要素が配置されることで、有機的なものと無機的なもの、植物的なものと人工的なものといった複数の領域が交差します。「Clonal Images」は、有機物のように絶えず変化し続ける生命体として、空間に立ち現れます。

中川もも

1992年生まれ。京都在住。2023年、京都芸術大学美術工芸学科写真・映像コース卒業。2025年、同大学大学院美術工芸領域写真・映像分野修士課程を修了。ファッションと音楽分野で活動を開始、のちに京都芸術大学に学び、写真へと活動の軸を移行。修士論文『写真によるセルフメンテナンス：クローナルイメージの生成と繁殖』を執筆。京都芸術大学をはじめ、数多くの展覧会に参加。2024年、京都同時代ギャラリーのコラージュプリュススにて個展『Starburst』を開催。2025年、仏アルルで開催された第8回ディオール ヤング フォトグラフィー＆ビジュアル アーツアワードのファイナリストに選出。2026年、KYOTOGRAPHIE KG+に出品。

KYOTOGRAPHIE 国際写真祭 サテライトイベント「KG＋」

2026年4月18日（土）～ 5月17日（日）

中川もも「Clonal Images」

〒604-8173 京都府京都市中京区柿本町412 HOSOO GALLERY

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