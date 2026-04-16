「楽天ペイ」アプリ、「税金・公共料金のお支払いは楽天ペイで！抽選で楽天ポイント全額還元！」キャンペーンを実施

楽天ペイメント株式会社

楽天ペイメント株式会社（以下「楽天ペイメント」）は、キャッシュレス決済サービス「楽天ペイ」アプリにおいて、「税金・公共料金のお支払いは楽天ペイで！抽選で楽天ポイント全額還元！」キャンペーンを2026年4月16日（木）から6月30日（火）まで実施することをお知らせします。

本キャンペーンでは、エントリー期間中（注1）にエントリーのうえ、チャージ対象期間中（注1）に合計30,000円以上を「楽天キャッシュ」にチャージし、請求書払い対象期間（注1）に「楽天ペイ」請求書払いにおいて「楽天キャッシュ」で支払いをした方の中から抽選で100名に、支払い額相当の「楽天ポイント」を進呈します（注2）。

「楽天ペイ」請求書払い（注3）は、自動車税や住民税などの税金、電気やガス料金など公共料金、通販などの請求書に記載されているバーコードやQRコードを「楽天ペイ」アプリで読み取り、「楽天キャッシュ」や「楽天ポイント」（注4）で支払いができる機能です。「今すぐ支払う」か「予約した日に支払う」（注5）を選択して支払うことが可能で、設定した支払日の前に通知を受け取ることができるため、残高不足を未然に防ぐことができます。

楽天ペイメントは、キャッシュレス決済を利用できる機会を拡大し、よりおトクで利便性の高い決済体験を利用者に提供すべく、サービスの向上を図っていきます。

（注1）エントリー期間、チャージ対象期間、請求書払い対象期間は以下をご確認ください。

・エントリー期間：2026年4月16日（木）10:00 ～ 2026年5月10日（日） 23:59

・チャージ対象期間：2026年4月16日（木）10:00 ～ 2026年5月10日（日）23:59

・請求書払い対象期間：2026年4月16日（木）10:00 ～ 2026年6月30日（火）23:59

（注2）本キャンペーンにおける特典ポイントの進呈上限は、一人あたり50,000ポイントです。進呈する特典ポイントは期間限定ポイントとなります。

（注3）「楽天ペイ」請求書払いの詳細は、サービス説明ページをご確認ください。

https://pay.rakuten.co.jp/topics/invoice-payment/

（注4）一部の請求書においては「楽天ポイント」を利用できない場合があります。

（注5）支払い予定日は、予約を行う日の翌日から1年以内の日程で設定可能です。詳細は、以下のページをご確認ください。

https://pay.rakuten.co.jp/guide/invoice-payment/#steps-invoice-reservation

■キャンペーン概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/57042/table/734_1_10e85c8c0ce877c36b10c0d00a412044.jpg?v=202604161051 ]

※詳細はキャンペーンページをご確認ください。

【楽天ペイメント株式会社について】https://payment.rakuten.co.jp/

楽天ペイメント株式会社は、楽天グループの中で決済およびマーケティングを中心としたサービスを展開する企業として2019年4月に設立されました。2025年度第2回日本版顧客満足度指数調査のQRコード決済業種において、史上初となる3年連続「顧客満足」1位を獲得（注）した「楽天ペイ」をはじめ、「楽天ポイントカード」「楽天チェック」「楽天ペイ」実店舗決済などを運営しています。また、楽天ペイメント株式会社傘下の楽天Edy株式会社は「楽天Edy」「楽天キャッシュ」を運営しています。利用者には親しみやすく便利で安全な決済サービスを、加盟店には業種・業態に合わせた幅広い決済サービスと、データを活用したマーケティングプログラムによるビジネス支援を提供しています。

（注）顧客満足度調査「JCSI」のQRコード決済業種において、3年連続で「顧客満足」1位を獲得するのが初（2025年7月30日時点）

2025年度第2回日本版顧客満足度指数調査：https://www.jpc-net.jp/research/detail/007477.html

※記載されている会社名・製品名・サービス名などは、各社の登録商標または商標です。

以上