「81プロデュース」取締役・百田英生さん登壇の声優業界セミナーを5月10日（日）にAMGオープンキャンパスにて開催

学校法人吉田学園

■81プロデュース 百田英生さん業界セミナー 詳細・お申込みはこちら

https://www.amgakuin.co.jp/events/64882?nsdqr=969&nsdsc=f344wn5&openExternalBrowser=1(https://www.amgakuin.co.jp/events/64882?nsdqr=969&nsdsc=f344wn5&openExternalBrowser=1)

第一線で活躍する声優を多数排出「81プロデュース」の業界セミナーを開催

業界を代表する声優を多数輩出してきた実績を持つ声優プロダクション「81プロデュース」の取締役として、数多くのマネジメントに携わってきた百田英生さんが、声優に求められる人物像について解説します。

※本イベントに所属声優の登壇はありません。予めご了承ください

【ゲストプロフィール】

百田英生さん（81プロデュース 専務取締役）

声優プロダクション「81プロデュース」マネージメント部門、関連スタジオ「81アクターズスタジオ」統括を担当。

AMG卒業生の三宅健太さん、羽多野渉さんはじめ長年活躍する声優や、榊原優希さん、伊駒ゆりえさんといった若手声優まで、数多くのマネジメントをおこなっている。

〈81プロデュース所属のAMG卒業生声優〉

三宅健太さん／酒井敬幸さん／羽多野渉さん／米澤円さん／酒巻光宏さん／堂坂晃三さん／高倉有加さん／原嶋梢さん／若林佑さん／三宅貴大さん／ランズベリー・アーサーさん／徳石勝大さん／神尾晋一郎さん／堀総士郎さん／田所陽向さん／朝日奈丸佳さん／望田ひまりさん／青山玲菜さん／寺西はるさん／伏見はる香さん／荻野葉月さん／向井莉生さん／佐々木奈緒さん／先先広大さん／榊原優希さん／竹内ゆうかさん／有隅融さん／横林奈津子さん／屋代瑠花さん／伊駒ゆりえさん／芹澤優さん（※芹澤優さんはエイベックス・ピクチャーズおよび81プロデュース所属）

学校説明・個別相談も同時開催

当日は業界セミナーに加え、声優学科のカリキュラム説明や、在校生との交流、個別入学相談もおこないます。

声優という職業への理解を深めるとともに、進路選択の参考としてご参加いただける機会です。

【開催日時・場所】

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/25577/table/739_1_3de1b100c8737a51077c583e2f76f72f.jpg?v=202604161051 ]

※開催日時や場所は予定です。最新情報は公式HPにてご確認ください

※ご入学を検討されている方のためのオープンキャンパスです。お申し込みが多い場合、ご入学を希望されない方のご来場をお断りする場合がありますので予めご了承ください

AMGの声優学科

在学中からプロの現場を経験し芸歴を増やすことで、夢に向かって大きくリード。卒業生には、ベテランから若手まで業界の第一線で活躍する声優が数多くいます。現役プロ声優による技術を磨くレッスンはもちろん、クラス担任による豊かな人間性・社会性を磨くマネジメントも充実。学生一人ひとりに寄り添ったきめ細やかなサポート体制を整えています。養成所合格を含まない、プロダクションへの直接所属率は92％(2025年度実績)。卒業後すぐにチャンスを掴める声優を育てます。



▼学科紹介ページ

https://www.amgakuin.co.jp/course/voice



▼体験説明会一覧

https://www.amgakuin.co.jp/opencampus?department=part-voice

【デジタル・郵送】選べる2027年度入学生向けパンフレットのお申し込みはこちら

https://www.school-go.info/dcpfmi/amgakuin/form.php?fno=575&fsno=1&nnso=23(https://www.school-go.info/dcpfmi/amgakuin/form.php?fno=575&fsno=1&nnso=23)

2027年4月入学生対象【23万円免除】早期出願制度のご案内

https://www.amgakuin.co.jp/school/guideline

アミューズメントメディア総合学院（AMG）について

2年間でエンタテインメント業界の第一線で活躍できる‟即戦力”の育成を目的に、業界のプロの手で1994年に設立された本学院は、2024年で開校30周年を迎えました。

AMGの最大の特徴は、「制作現場こそ、最高の教育現場である。」という創立以来の教育理念を基に、「産学共同・現場実践教育」の実現のために一般に流通する商業コンテンツを制作するAMGグループの事業部で業界経験が積めること。

邦画制作、外国映画の吹替えスタジオ、ゲーム開発、小説・漫画の出版など、実際の制作現場に≪プロ≫として参加することで本物の【実力】を身につけ、就職やデビューへと導きます。

学院概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/25577/table/739_2_07bdafb074aedd7c8f50bc5adc31cadb.jpg?v=202604161051 ]