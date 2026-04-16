【4/23開催】宿泊施設の攻めの口コミ活用術！SANU 2nd Homeに学ぶ、顧客満足度と集客の考え方

株式会社mov

業界最大級のインバウンドビジネスメディア「訪日ラボ」及び 店舗向け集客一元化プラットフォーム「口コミコム」を運営する株式会社mov（代表取締役：渡邊 誠、本社：東京都渋谷区、以下mov）は、4月23日（木）13:00-14:00に宿泊事業者様向けのオンラインセミナーを開催します。参加費は無料です。

本セミナーでは、セカンドホームサービスを展開する株式会社SANUの齋藤氏をお招きし、口コミを「顧客との対話」や「未来のゲストへのFAQ」として捉え、施設改善・顧客体験向上・集客最大化につなげる実践事例をご紹介します。

セミナーのポイント

セミナー内容

無料セミナーに申し込む :https://honichi.com/events/seminars/202604_sanu/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202604_sanu- 宿泊施設における口コミの重要性を整理できる- 口コミを"管理"から"顧客満足度向上につながる施策"へ転換する考え方がわかる- 全社で口コミを活用し、施設改善につなげる仕組みが学べる

株式会社SANUの齋藤氏と株式会社movによるトークセッション形式でお届けします。

事例をもとに、現場で実践されているリアルな取り組みをご紹介します。

＜トークセッションテーマ＞- なぜ今、口コミなのか- 口コミを"攻め"に変える運用体制- 口コミ起点の改善と集客へのつなげ方- 今後のお取り組み

※テーマは変更になる可能性があります。

最後に質疑応答も予定しております。宿泊業におけるインバウンド事業に取り組んできた齋藤氏のお話を聞ける貴重な機会です。ぜひご参加ください。

無料セミナーに申し込む :https://honichi.com/events/seminars/202604_sanu/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202604_sanu

▼「選ばれる宿」になるためのMEO・口コミ戦略なら口コミコム

登壇者

サービスの詳細はこちら :https://kutikomi.com/forhotel/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202604_sanu

齋藤 慎之介

株式会社SANU 宿泊事業・インバウンド事業責任者

2016年博報堂に新卒入社後、インバウンド事業を手がける株式会社MATCHA 取締役COOを経て、2025年6月よりSANU参画。SANU 2nd Homeに1泊から泊まれる宿泊事業、サブスクリプション事業のグロースとインバウンド事業の責任者として、海外のゲストにも響く体験をつくる。Forbes 30 Under 30 Asia 2020選出。1992年宮城県仙台市生まれ、二児の父。

徳永 達也

株式会社mov 店舗支援事業本部 セールス部 エキスパート

2024年11月に株式会社movへジョイン。「IT×旅行業界」に特化したキャリアを築き、これまでにOTA（宿泊予約サイト）や民泊サイトでの新規開拓営業に従事。前職のtripla株式会社では、営業第一号メンバーとしてAIチャットボットサービスやSaaS型宿泊予約システムの初期企画から営業立ち上げまで幅広く携わる。現在は株式会社mov セールス部のエキスパートとして、「口コミコム」を活用したローカルSEO対策の提案をはじめ、宿泊・観光業界を中心にマーケティング全体の支援を行っている。

口コミサイトを“もっと”売上に変える「口コミコム」とは

無料セミナーに申し込む :https://honichi.com/events/seminars/202604_sanu/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202604_sanu

口コミコムは、国内外の口コミサイトを“もっと”売上に変える「店舗向け集客一元化プラットフォーム」です。

口コミ分析データを活かした店舗改善やGoogleマップ・口コミサイトからの集客数増加、複数の口コミサイト店舗情報の更新工数の削減を支援します。さらにインバウンド向けサイトとも連携しており、多言語で店舗情報の整備や口コミ分析など、インバウンド向けMEO対策にも対応しています。

飲食店や商業施設、小売店だけでなく自治体と連携するなど、業種業界に関わらず広くご利用頂いております。

＜口コミコム特徴その1＞

自社HPを含む32サイトと連携！

店舗情報・メニューや商品・投稿を一括管理

口コミコムでは、自社HPやGoogle マップを含む国内外32サイトとの連携が可能です。お店の営業時間やメニュー情報などをマスターデータとして更新することで、各サイトの店舗情報や投稿内容を一括で更新でき、工数削減やお店への集客施策にご活用いただけます。

＜口コミコム特徴その2＞

口コミを一元管理！AIが分析・返信をサポート

集約した口コミやアンケートをAIが解析・スコア化することで、分析の難しいお客様の声を様々な軸で定量的に分析し、経営判断や店舗改善に役立てることができます。また、口コミの返信もAIがサポートするので、お客様との円滑なコミュニケーションも実現します。

＜口コミコム特徴その3＞

インバウンド対応も！最新情報・ノウハウを活かしたMEO対策

口コミコムではインバウンド対策において重要なGoogleマップや大衆点評ほか海外サイト、自社HPの店舗検索ページを一括で管理・運用できます。また、口コミコムを提供するmovは、業界最大級のインバウンドビジネスメディア「訪日ラボ」を運営しており、その豊富な知見やノウハウを活かしてMEO対策をご支援します。

業界最大級のインバウンドビジネスメディア「訪日ラボ」とは

口コミコムをもっとくわしく見る :https://kutikomi.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202604_sanu

訪日ラボは、インバウンド担当者・訪日マーケティング担当者向けに訪日外国人に関するニュースやデータを毎日配信する、業界最大級のインバウンドビジネスメディアです。

訪日外国人の国籍別での来日数や入出国に関するルート情報、都道府県ごとでのインバウンド状況など様々なインバウンドに関わるデータを配信すると同時に、日々のニュースにて「政府の方針や動向」や「インバウンドに関する補助金の情報」、「インバウンド対策におけるノウハウ」など様々な記事を配信しています。

訪日ラボをもっとくわしく見る :https://honichi.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202604_sanu

【会社概要】

会社名：株式会社mov（コーポレートサイト(https://mov.am/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202604_sanu)）

所在地：東京都渋谷区東1-32-12 渋谷プロパティータワー10F

代表者：渡邊 誠

設立：2015年9月

事業内容：

・店舗向け集客一元化プラットフォーム「口コミコム(https://kutikomi.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202604_sanu)」の運営

・業界最大級のインバウンドビジネスメディア「訪日ラボ(https://honichi.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202604_sanu)」の運営

・インバウンド対策に特化した資料請求サイト「訪日(https://service.honichi.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202604_sanu)ラボ ソリューションストア(https://service.honichi.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202604_sanu)」の運営

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

株式会社mov 広報担当：新原

メールアドレス：pr@mov.am

電話：070-9343-8235