ポイント10%還元ショップに「すき家」が追加！

株式会社ジェーシービー

株式会社ジェーシービー（本社：東京都港区、代表取締役会長 兼 執行役員社長：二重 孝好、以下：JCB）は、いつものお店でポイントがおトクにたまる「J-POINTパートナー」の対象ショップに牛丼チェーン「すき家」を追加します。いつものお食事で、より一層おトクにご利用いただけるようになりました。

ポイントアップ登録（無料）だけで、複雑な条件や手続きは一切不要。 2026年4月16日（木）ご利用分から10%還元となります。

※マクドナルドは、モバイルオーダー、マックデリバリー(R)サービスご利用分が対象となります。

※商業施設内にあるショップなど一部対象とならない場合があります。

※還元率は交換商品によって異なります。

J-POINTパートナーでおトクに貯まったポイントは、MyJCB Payで1ポイント＝1円、チャージ不要で簡単にご利用いただけます。 MyJCB Payは、コンビニやドラッグストアなど、Smart Code（スマートコード）(TM)マークがある全国160万ヵ所以上（2025年9月末時点）で利用可能です。他にも、Amazon.co.jpでのお買い物など、様々な方法でご利用いただく事ができます。

コンビニエンスストアやドラッグストア、スーパーマーケット・レストランなどお馴染みのお店が盛りだくさん。 「スマートコードで！」と伝えて、お支払いを。

▶J-POINTの使い道について詳しくはこちら(https://www.jcb.co.jp/point/index.html?tabopen=par2#top)

【J-POINTパートナーとは？】

JCBオリジナルシリーズ会員対象で、事前にポイントアップ登録のうえ、対象店舗をご利用いただくとポイントが通常よりたくさん貯まるサービスです。日常的に利用する「飲食店」や人気の「オンラインサービス」 など、80店舗以上がラインアップされています。

▶ポイントアップ登録はこちら(https://j-pointpartner.jcb.co.jp/)

JCBは、「おもてなしの心」「きめ細かな心づかい」でお客様一人ひとりのご期待に応えていきます。そして「便利だ」「頼れる」「持っていてよかった」と思っていただける、お客様にとっての世界にひとつをめざし続けます。

PDF版プレスリリースはこちら :https://prtimes.jp/a/?f=d11361-1383-54d61cac034818e6fbbcea730b580d8a.pdf