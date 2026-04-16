【銀座コージーコーナー】国産素材にこだわった、夏季限定のマドレーヌアソート。4月20日から登場！

株式会社銀座コージーコーナー

株式会社銀座コージーコーナー＜代表取締役社長 庄野和彦 東京都中央区＞は、2026年4月20日（月）から順次、全国の店舗（※）で夏季限定マドレーヌアソートを販売します。

※福井県・京都府・鳥取県に取扱店はありません。

ひと口ごとに広がるフルーティーな夏の味わい

5年連続モンドセレクション金賞を受賞した人気のマドレーヌシリーズより、夏の味わいを楽しめる季節限定アソートが登場します。

厳選した国産素材にこだわり、岡山県産の桃“白鳳”、広島県産瀬戸内レモン、北海道産メロンをそれぞれ使用した夏ならではの味わいのマドレーヌ3種と、定番人気の国産バターを使用したバターマドレーヌを、果実をデザインした見た目にも夏らしいボックスにアソートしました。カジュアルなプチギフトにおすすめの6個入りと、夏のご挨拶などの贈り物にもご利用いただける12個入りの2種類をご用意。また、レモン、メロン、バター、オレンジ、アールグレイの5種のマドレーヌを7個ずつ計35個詰め合わせた大型ギフトもラインアップ。マドレーヌ各種は単品でもご用意していますので、さまざまな用途に合わせてお選びいただけます。

ひと口ごとに広がる夏の味わいをお楽しみください。

●「夏のマドレーヌ」「マドレーヌアソート」はオンラインショップでも、お買い求めいただけます

販売：4月21日（火）10時より発売予定

https://lotte-shop.jp/shop/brand/cozy(https://lotte-shop.jp/shop/brand/cozy)

【商品概要】

商品について詳しくは公式サイトをご覧ください。

https://www.cozycorner.co.jp/campaign/newitem/74538.html(https://www.cozycorner.co.jp/campaign/newitem/74538.html)

夏のマドレーヌ（6個入）（12個入）

▲夏のマドレーヌ（6個入） 右：BOX裏面▲夏のマドレーヌ（12個入）

夏季限定マドレーヌの詰め合わせです。

岡山県産の桃”白鳳（はくほう）”の芳醇な甘みと香りが広がる「もも」、広島県産瀬戸内レモンのすがすがしい甘ずっぱさが広がる「レモン」、北海道産メロンを使用した芳醇な香りと豊かな風味の「メロン」の季節限定の味わいに、国産バターと卵の濃厚な味わいが魅力の「バター」。

もも、レモン、メロンをデザインした夏らしいボックスにアソートしました。

価格：

●6個入 540円（税込583円）

●12個入 1,080円（税込1,166円）

販売：4月20日（月）～8月中旬頃

内容：

●6個入：マドレーヌ（メロン、レモン）各2個、マドレーヌ（もも、バター）各1個

●12個入：マドレーヌ（メロン、レモン、もも、バター）各3個

マドレーヌアソート（35個入）

価格：3,000円（税込3,240円）

販売：4月20日（月）～9月中旬頃

特長：広島県産瀬戸内レモンのすがすがしい甘ずっぱさが広がる「レモン」、北海道産メロンを使用した芳醇な香りと豊かな風味の「メロン」の季節限定の味わいに、国産バターと卵の濃厚な味わいが魅力の「バター」、バレンシアオレンジの爽やかな味わい「オレンジ」、紅茶葉の香り豊かな「アールグレイ」をアソート。厳選した素材のおいしさを引き立てた、風味豊かな味わいをお楽しみください。

内容：マドレーヌ（レモン、メロン、バター、オレンジ、アールグレイ） 各7個

レモンマドレーヌ

価格：90円（税込97円）

販売：4月20日（月）～8月中旬頃

特長：広島県産瀬戸内レモンを使用した季節限定マドレーヌ。ふんわり、しっとり食感と、瀬戸内レモンのすがすがしい甘ずっぱさをお楽しみください。

メロンマドレーヌ

価格：90円（税込97円）

販売：4月20日（月）～8月中旬頃

特長：北海道産メロンを使用した季節限定マドレーヌ。ふんわり、しっとり食感と、メロンの芳醇な香りと豊かな風味をお楽しみください。

マンゴーマドレーヌ

価格：90円（税込97円）

販売：4月20日（月）～8月中旬頃

特長：アルフォンソマンゴーの華やかな香りと甘みが広がる季節限定マドレーヌ。ふんわり食感とトロピカルな風味をお楽しみください。

◆万一、品切れの場合はご容赦ください。また、店舗により発売日が異なる場合や、お取り扱いしていない場合がございます。

◆表示の税込価格は消費税8%を含む価格です。

◆税込価格は1円未満を切り下げて表示しております。一部店舗では実際のお買い上げ価格と差額が生じる場合がございます。