「timelesz is borderless ～限界知らずの男たち～」timelesz・原嘉孝×橋本将生の“今”に迫る「TVガイドPERSON」裏表紙はTVアニメ「MAO」より梶裕貴×下野紘が登場！

株式会社東京ニュース通信社話題のPERSONの素顔に迫るPHOTOマガジン「TVガイドPERSON」。本日4月16日(木)に発売された最新号「vol.164」は、原嘉孝×橋本将生が表紙、梶裕貴×下野紘が裏表紙を飾った。「週刊TVガイド関西版2026年5月30日号増刊 TVガイドPERSON vol.164」(東京ニュース通信社刊)

新体制から約1年で2本のレギュラー番組を持ち、ドームツアーは全6公演で約31万人を動員するなど、日ごとに勢いを増し、限界知らずのモンスターグループに成長し続けるtimelesz。4月29日(水)にニューアルバム「MOMENTUM」をリリースすることから、グループを代表して原嘉孝×橋本将生が表紙＆巻頭特集に登場。「この勢いをもっと増していかなきゃいけない」(原)、「強い人たちが集まった時に生まれる“爆発力”を見せられたら」(橋本)と意気込むグループのこれからについてや、「今作は“始まりの1作目”」(原)、「成長を届けられるアルバムになっている」(橋本)と明かす最新アルバムについてなど、たっぷりと話を聞いた。さらに、世界的写真家レスリー・キーとの最旬セッションも必見だ。

「週刊TVガイド関西版2026年5月30日号増刊 TVガイドPERSON vol.164」(東京ニュース通信社刊)

裏表紙＆巻末特集には、今期最注目のアニメ「MAO」(NHK総合)で共演中の梶裕貴×下野紘が登場。“しもかじ”の愛称でファンから人気を博し、交流も深い2人。「下野さんはやっぱり愛されキャラ」(梶)、「梶くんとは凸と凹がうまく嚙み合った」(下野)と語る互いの印象についてや、初めてプライベートで旅行をしたという貴重なエピソードを明かす。

そのほか、舞台「リプリー」で主演を務める上田竜也、ニューシングル「ULTRA」をリリースする北山宏光、2度目のソロライブ「GUERRILLA LOVE TOUR 2026 40END」を開催する戸塚祥太、VISIONARY READING「したいとか、したくないとかの話じゃない2026」で朗読劇に初挑戦する河合郁人、「中間淳太の満福台湾ガイド」を刊行する中間淳太、「連続ドラマW コンサルタント―死を執筆する男―」(WOWOWプライム・WOWOWオンデマンド)で異色の役柄に挑む伊藤健太郎、舞台「ハムレット」でストレートプレイ初出演にして主演を飾る市川染五郎が、ここでしか見られないスペシャルグラビアを飾っている。

かが屋の加賀翔による撮り下ろし連載のゲストにはぱーてぃーちゃんが登場し、増田貴久の連載「増田ガイドFashion」第18回は“スタジオの裏側”をテーマに撮影するなど、今号も充実のラインナップでお届けする。

ラインナップ

＜表紙&巻頭特集＞

timelesz

原嘉孝×橋本将生

世界的写真家レスリー・キーが最旬の彼らを撮り下ろす完全独占12P大特集

（ニューアルバム「MOMENTUM」）

＜PERSON INTERVIEW＞

上田竜也

（舞台「リプリー」）

北山宏光

（ニューシングル「ULTRA」）

戸塚祥太

河合郁人

（朗読劇「したいとか、したくないとかの話じゃない2026」）

中間淳太

（「中間淳太の満福台湾ガイド」）

伊藤健太郎

（「連続ドラマW コンサルタント―死を執筆する男―」）

市川染五郎

（舞台「ハムレット」）

＜私服スペシャル連載「増田ガイドFashion」＞

増田貴久

＜かが屋・加賀翔 芸人撮影連載「写真地図」＞

ぱーてぃーちゃん

＜SPECIAL FEATURE＞

梶裕貴×下野紘

（TVアニメ「MAO」）

購入者特典、決定！

■対象店舗：アニメイト通販

【特典内容】

梶裕貴×下野紘 生写真 1枚

「週刊TVガイド関西版2026年5月30日号増刊 TVガイドPERSON vol.164」アニメイト通販購入特典生写真

https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3431067/

■対象店舗：セブンネットショッピング

【特典内容】

伊藤健太郎 生写真 1枚

「週刊TVガイド関西版2026年5月30日号増刊 TVガイドPERSON vol.164」セブンネットショッピング購入特典生写真

https://7net.omni7.jp/detail/1107696859

【注意事項】

※4月16日現在

※特典付き商品の販売は、特典の在庫がなくなり次第終了いたします。ご了承ください。

【紙版商品情報】

「週刊TVガイド関西版2026年5月30日号増刊 TVガイドPERSON vol.164」

●発売日：2026年4月16日(木)※一部、発売日が異なる地域がございます

●定 価：1,430円

●発 行：東京二ュ―ス通信社

全国の書店・ネット書店にてご購入いただけます。詳細はTOKYO NEWS magazine&mook＜https://zasshi.tv/＞をご確認ください。



【電子版 商品概要】

「週刊TVガイド関西版2026年5月30日号増刊 TVガイドPERSON vol.164」

●配信日：2026年4月21日(火)以降順次配信開始

●価 格：1,430円

※Amazon Kindle store、楽天kobo、hontoほか、各電子書店で順次配信。配信開始日時は各電子書店によって異なります。

※「週刊TVガイド関西版2026年5月30日号増刊 TVガイドPERSON vol.164」電子版は、紙版とはコンテンツが一部異なります。掲載されていないページ、記事、写真があります。



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